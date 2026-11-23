Μαρίνα Σάττι για τα δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική της ζωή: Ασχολούμαι με άλλα πράγματα στην καθημερινότητά μου
Μαρίνα Σάττι για τα δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική της ζωή: Ασχολούμαι με άλλα πράγματα στην καθημερινότητά μου
Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για το αν ενοχλείται από όσα γράφονται για τα προσωπικά της
Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή περιέγραψε η Μαρίνα Σάττι. Η τραγουδίστρια διευκρίνισε πως δεν ενοχλείται από πράγματα που γράφονται για τα προσωπικά της. Όπως είπε, άλλωστε, μέσα στην καθημερινότητά της η προσοχή της είναι στραμμένη σε άλλα πράγματα.
Η Μαρίνα Σάττι έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το αν ενοχλείται από τα δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική της ζωή, με την ίδια να απαντά: «Όχι δεν με ενοχλούν. Με άλλα πράγματα ασχολούμαι στην καθημερινότητά μου».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο φετινό MadWalk, αναφέροντας: «Είναι η πρώτη μου φορά που είμαι στα MadWalk. Θα πω μια ωραία μπαλάντα. Δεν υπάρχει κάτι έτσι πολύ σπουδαίο για μένα».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Όσον αφορά στη σχέση της με τη μόδα, η Μαρίνα Σάττι αναγνώρισε πως δεν συμφωνεί πλέον με ορισμένες εμφανίσεις που είχε κάνει στο παρελθόν. «Εννοείται ότι έχουν υπάρξει εμφανίσεις μου στο παρελθόν που μπορεί να μη μου αρέσουν σήμερα, συμβαίνουν αυτά. Φαντάζομαι τότε, αυτό νόμιζα, αυτό ήξερα, αυτό μπορούσα εκείνη τη στιγμή», επισήμανε.
Η Μαρίνα Σάττι έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το αν ενοχλείται από τα δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική της ζωή, με την ίδια να απαντά: «Όχι δεν με ενοχλούν. Με άλλα πράγματα ασχολούμαι στην καθημερινότητά μου».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο φετινό MadWalk, αναφέροντας: «Είναι η πρώτη μου φορά που είμαι στα MadWalk. Θα πω μια ωραία μπαλάντα. Δεν υπάρχει κάτι έτσι πολύ σπουδαίο για μένα».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Όσον αφορά στη σχέση της με τη μόδα, η Μαρίνα Σάττι αναγνώρισε πως δεν συμφωνεί πλέον με ορισμένες εμφανίσεις που είχε κάνει στο παρελθόν. «Εννοείται ότι έχουν υπάρξει εμφανίσεις μου στο παρελθόν που μπορεί να μη μου αρέσουν σήμερα, συμβαίνουν αυτά. Φαντάζομαι τότε, αυτό νόμιζα, αυτό ήξερα, αυτό μπορούσα εκείνη τη στιγμή», επισήμανε.
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