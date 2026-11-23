Η Κάθριν ήταν το 50% του «Μόνος στο Σπίτι», τόνισε ο Κρις Κολόμπους, ο οποίος δεν είχε ενημερωθεί ότι η Disney ετοιμάζει ένα σίκουελ





Κρις Κολόμπους δεν γνώριζε τίποτα για το νέο εγχείρημα και, λίγο πριν αποκαλυφθεί η είδηση, είχε δηλώσει ότι μια πραγματική συνέχεια της ιστορίας είναι πλέον αδύνατη μετά τον θάνατο της Κάθριν Ο' Χάρα.



Ο 68χρονος σκηνοθέτης, ο οποίος υπέγραψε το «Μόνος στο Σπίτι» το 1990 και το «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» το 1992, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο Variety λίγα μόλις λεπτά πριν γίνει γνωστό ότι η Disney σχεδιάζει μια νέα ταινία με τον Μακόλεϊ Κάλκιν.







«Η Κάθριν ήταν το 50% του "Μόνος στο Σπίτι"», ανέφερε, περιγράφοντας τη σχέση της με τον Μακόλεϊ Κάλκιν ως το «γιν και το γιανγκ» της ιστορίας, αλλά και ως την καρδιά και την ψυχή της ταινίας. «Χωρίς αυτούς τους δύο στην ταινία, δεν υπάρχει ταινία, γιατί εκείνοι δημιουργούν το συναισθηματικό της επίκεντρο», δήλωσε στο Variety.



Η Κάθριν Ο' Χάρα πέθανε στις 30 Ιανουαρίου, σε ηλικία 71 ετών, από πνευμονική εμβολή, ενώ έδινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μάχη με τον καρκίνο του ορθού. Στον ρόλο της Κέιτ ΜακΚάλιστερ, της μητέρας του Κέβιν, η ηθοποιός είχε καταφέρει να συνδυάσει τη μητρική τρυφερότητα με το κωμικό της ταλέντο. Η σχέση της με τον Μακόλεϊ Κάλκιν παρέμεινε ιδιαίτερα στενή και μετά το τέλος των γυρισμάτων, με τον ηθοποιό να συνεχίζει να την αποκαλεί «μαμά».







Η επιστροφή του Μακόλεϊ Κάλκιν και το ενδεχόμενο νέας ταινίας Στην ίδια συνέντευξη, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στην



Ο Κολόμπους δεν απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια νέα ταινία με το αρχικό καστ, εκφράζοντας όμως έντονες επιφυλάξεις για τις συνέχειες που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.



«Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς ενδεχομένως να εξετάσει την ιδέα μιας ακόμη ταινίας "Μόνος στο Σπίτι" με το αρχικό καστ. Όχι όμως κάποιας από αυτές τις γελοίες συνέχειες της πρώτης ταινίας. Και τις χαρακτηρίζω γελοίες γιατί συμβαίνει κάτι παράξενο με τους κινηματογραφιστές. Δεν καταλαβαίνουν γιατί εκείνο το καστ λειτουργούσε τόσο καλά. Το παν είναι οι ηθοποιοί. Όπως και στους "Goonies". Όλα έχουν να κάνουν με το καστ», εξήγησε.



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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο θάνατος της Ο' Χάρα καθιστά πλέον αδύνατη μια αυθεντική συνέχεια της αρχικής ιστορίας. «Στην πραγματικότητα, όλα περιστρέφονταν γύρω από την Κάθριν και τον Μακόλεϊ. Αν κάποιος ήθελε ποτέ να κάνει μια συνέχεια, αυτοί οι δύο θα ήταν το επίκεντρο. Δυστυχώς, αυτό δεν μπορεί πλέον να συμβεί», πρόσθεσε.



Ο σκηνοθέτης στάθηκε επίσης στη μοναδική χημεία των δύο διαρρηκτών της αρχικής ταινίας, του Χάρι και του Μαρβ, τους οποίους υποδύθηκαν ο Τζο Πέσι και ο Ντάνιελ Στερν.



Σοβαρές επιφυλάξεις εξέφρασε ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών « Μόνος στο Σπίτι » σχετικά με το ενδεχόμενο μια αυθεντικής συνέχειας, τονίζοντας ότι ο θάνατος της Κάθριν Ο' Χάρα καθιστά αδύνατη την αναβίωση της αρχικής ιστορίας. Η Disney φέρεται να ετοιμάζει ένα σίκουελ , με τον Μακόλεϊ Κάλκιν να επιστρέφει στον ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά. Ωστόσο, οδεν γνώριζε τίποτα για το νέο εγχείρημα και, λίγο πριν αποκαλυφθεί η είδηση, είχε δηλώσει ότι μια πραγματική συνέχεια της ιστορίας είναι πλέον αδύνατη μετά τον θάνατο της Κάθριν Ο' Χάρα.Ο 68χρονος σκηνοθέτης, ο οποίος υπέγραψε το «Μόνος στο Σπίτι» το 1990 και το «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» το 1992, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο Variety λίγα μόλις λεπτά πριν γίνει γνωστό ότι η Disney σχεδιάζει μια νέα ταινία με τον Μακόλεϊ Κάλκιν.Μιλώντας για το ενδεχόμενο επιστροφής των αρχικών πρωταγωνιστών, ο Κολόμπους χαρακτήρισε την Κάθριν Ο' Χάρα, η οποία υποδύθηκε τη μητέρα του Κέβιν, αναντικατάστατο κομμάτι της επιτυχίας της ταινίας.«Η Κάθριν ήταν το 50% του "Μόνος στο Σπίτι"», ανέφερε, περιγράφοντας τη σχέση της με τον Μακόλεϊ Κάλκιν ως το «γιν και το γιανγκ» της ιστορίας, αλλά και ως την καρδιά και την ψυχή της ταινίας. «Χωρίς αυτούς τους δύο στην ταινία, δεν υπάρχει ταινία, γιατί εκείνοι δημιουργούν το συναισθηματικό της επίκεντρο», δήλωσε στο Variety.Η Κάθριν Ο' Χάρα πέθανε στις 30 Ιανουαρίου, σε ηλικία 71 ετών, από πνευμονική εμβολή, ενώ έδινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μάχη με τον καρκίνο του ορθού. Στον ρόλο της Κέιτ ΜακΚάλιστερ, της μητέρας του Κέβιν, η ηθοποιός είχε καταφέρει να συνδυάσει τη μητρική τρυφερότητα με το κωμικό της ταλέντο. Η σχέση της με τον Μακόλεϊ Κάλκιν παρέμεινε ιδιαίτερα στενή και μετά το τέλος των γυρισμάτων, με τον ηθοποιό να συνεχίζει να την αποκαλεί «μαμά».Σύμφωνα με πηγές του Variety, ο Κρις Κολόμπους δεν είχε ενημερωθεί ότι η Disney εργαζόταν πάνω σε μια νέα ταινία «Μόνος στο Σπίτι» με τον Κάλκιν. Όταν έγινε γνωστή η είδηση, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε επιπλέον σχόλιο.Στην ίδια συνέντευξη, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στην πρόσφατη επιστροφή του Μακόλεϊ Κάλκιν στον ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ , αυτή τη φορά για τις ανάγκες μιας χριστουγεννιάτικης διαφήμισης της McDonald's. «Λατρεύω τη διαφήμιση του Μακόλεϊ για τα McDonald's. Ο Μακόλεϊ είναι εξαιρετικός ηθοποιός και ελπίζω να συνεργαστούμε ξανά σε κάτι. Ίσως να σχετίζεται με το "Μόνος στο Σπίτι", ίσως και όχι», δήλωσε.Ο Κολόμπους δεν απέκλεισε εντελώς το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια νέα ταινία με το αρχικό καστ, εκφράζοντας όμως έντονες επιφυλάξεις για τις συνέχειες που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα.«Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς ενδεχομένως να εξετάσει την ιδέα μιας ακόμη ταινίας "Μόνος στο Σπίτι" με το αρχικό καστ. Όχι όμως κάποιας από αυτές τις γελοίες συνέχειες της πρώτης ταινίας. Και τις χαρακτηρίζω γελοίες γιατί συμβαίνει κάτι παράξενο με τους κινηματογραφιστές. Δεν καταλαβαίνουν γιατί εκείνο το καστ λειτουργούσε τόσο καλά. Το παν είναι οι ηθοποιοί. Όπως και στους "Goonies". Όλα έχουν να κάνουν με το καστ», εξήγησε.Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο θάνατος της Ο' Χάρα καθιστά πλέον αδύνατη μια αυθεντική συνέχεια της αρχικής ιστορίας. «Στην πραγματικότητα, όλα περιστρέφονταν γύρω από την Κάθριν και τον Μακόλεϊ. Αν κάποιος ήθελε ποτέ να κάνει μια συνέχεια, αυτοί οι δύο θα ήταν το επίκεντρο. Δυστυχώς, αυτό δεν μπορεί πλέον να συμβεί», πρόσθεσε.Ο σκηνοθέτης στάθηκε επίσης στη μοναδική χημεία των δύο διαρρηκτών της αρχικής ταινίας, του Χάρι και του Μαρβ, τους οποίους υποδύθηκαν ο Τζο Πέσι και ο Ντάνιελ Στερν.

Χαρακτήρισε τους δύο ηθοποιούς «το απόλυτο κωμικό δίδυμο», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν. «Όλοι προσπάθησαν στις επόμενες ταινίες να είναι εξίσου αστείοι ή ενδιαφέροντες με τον Νταν και τον Τζο, αλλά εκείνοι είχαν μια χημεία που δεν μπορεί να περιγραφεί. Επομένως, δεν μπορείς να το αναπαράγεις».



Παρά τις επιφυλάξεις του Κρις Κολόμπους, η Disney φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη μιας νέας ταινίας «Μόνος στο Σπίτι», με τον Μακόλεϊ Κάλκιν να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με το Variety, ο Κάλκιν συνεργάζεται με τους Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ για τη διαμόρφωση μιας πρώτης εκδοχής του σεναρίου. Οι δύο δημιουργοί αναμένεται επίσης να αναλάβουν την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους, Point Grey.



Ο Ρόγκεν είχε συνεργαστεί στενά με την Κάθριν Ο' Χάρα στη σειρά «The Studio» του Apple TV+. Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την πλοκή της νέας ταινίας, τη σύνθεση του καστ ή την πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας της. Παραμένει επίσης άγνωστο με ποιον τρόπο θα ενταχθεί ο ενήλικος πλέον Κέβιν ΜακΚάλιστερ στη νέα ιστορία και αν θα επιστρέψουν άλλοι ηθοποιοί από τις αρχικές παραγωγές.