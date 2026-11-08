Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποκάλυψε μετά από 20 χρόνια αν το «What Goes Around… Comes Around» γράφτηκε για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποκάλυψε μετά από 20 χρόνια αν το «What Goes Around… Comes Around» γράφτηκε για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Για χρόνια υπήρχαν φήμες ότι το τραγούδι του 2007 αναφερόταν στην πρώην σύντροφό του
Σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «What Goes Around… Comes Around», ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ξεκαθάρισε αν το τραγούδι του γράφτηκε για την πρώην σύντροφό του, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όπως πολλοί πίστευαν όλα αυτά τα χρόνια.
Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, το κομμάτι συνδέθηκε με την τραγουδίστρια, καθώς συνέπεσε χρονικά με την περίοδο κατά την οποία εκείνη χώριζε από τον Κέβιν Φέντερλαϊν. Ο 45χρονος καλλιτέχνης έβαλε τέλος από την πλευρά του στις σχετικές εικασίες, μιλώντας στην εκπομπή «Re-Rank» του Complex στο YouTube.
«Ίσως θα έπρεπε να καταρρίψω μια φήμη σε αυτό το σημείο, που κυκλοφορεί, ότι δεν πρόκειται για μια προσωπική μου ιστορία» δήλωσε, εξηγώντας ότι η έμπνευση προήλθε από έναν φίλο του. «Στην πραγματικότητα είναι μια προσωπική ιστορία ενός φίλου μου, για την οποία ζήτησα την άδειά του» ανέφερε για το τραγούδι, που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του «FutureSex/LoveSounds», το οποίο κυκλοφόρησε το 2006.
Όπως περιέγραψε, ο φίλος του περνούσε έναν δύσκολο χωρισμό και του είχε εξιστορήσει όσα είχαν συμβεί. Ο Τίμπερλεϊκ τον ρώτησε αν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του ως βάση για ένα τραγούδι. «Περνούσε δύσκολα και μου έλεγε τι είχε συμβεί, κι εγώ είπα: “Σε πειράζει αν γράψω γι' αυτό;”. Και, όπως παραθέτω τα λόγια του, ο φίλος μου είπε: “Ναι, κάν' την κομμάτια αυτή τη σκύλα. Ό,τι κάνεις, σου επιστρέφεται”. Και τότε σκέφτηκα: “Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ”» θυμήθηκε ο τραγουδιστής.
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι χρειάστηκε «σχεδόν 20 λεπτά» για να γράψει το κομμάτι. Όπως πρόσθεσε, ο συνδυασμός του τραγουδιού με το βιντεοκλίπ διάρκειας δέκα λεπτών λειτούργησε ιδανικά, ενώ στην εκπομπή το κατέταξε στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα τραγούδια της δισκογραφίας του.
Δείτε εδώ το βιντεοκλίπ
Παρότι το «What Goes Around… Comes Around» δεν αναφέρεται στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ένα άλλο τραγούδι του Τίμπερλεϊκ, το «Cry Me a River» από το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ «Justified» του 2002, έχει συνδεθεί με τη σχέση τους. Στο βιντεοκλίπ, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να ερμηνεύει το κομμάτι δίπλα σε μια γυναίκα που μοιάζει με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και παρουσιάζεται να τον απατά.
Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν όταν ήταν παιδιά, μέσα από την εκπομπή «The All-New Mickey Mouse Club». Άρχισαν να είναι ζευγάρι το 1999 και χώρισαν το 2002, έπειτα από περίπου τρία χρόνια σχέσης.
Στα απομνημονεύματά της «The Woman in Me», που κυκλοφόρησαν το 2023, η Σπίαρς περιέγραψε τις συνέπειες που είχε για την ίδια η δημοσιότητα γύρω από το «Cry Me a River». Όπως έγραψε, το βιντεοκλίπ συνέβαλε στο να παρουσιαστεί από τα μέσα ενημέρωσης ως μια «πόρνη που είχε ραγίσει την καρδιά του χρυσού αγοριού της Αμερικής».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, το κομμάτι συνδέθηκε με την τραγουδίστρια, καθώς συνέπεσε χρονικά με την περίοδο κατά την οποία εκείνη χώριζε από τον Κέβιν Φέντερλαϊν. Ο 45χρονος καλλιτέχνης έβαλε τέλος από την πλευρά του στις σχετικές εικασίες, μιλώντας στην εκπομπή «Re-Rank» του Complex στο YouTube.
«Ίσως θα έπρεπε να καταρρίψω μια φήμη σε αυτό το σημείο, που κυκλοφορεί, ότι δεν πρόκειται για μια προσωπική μου ιστορία» δήλωσε, εξηγώντας ότι η έμπνευση προήλθε από έναν φίλο του. «Στην πραγματικότητα είναι μια προσωπική ιστορία ενός φίλου μου, για την οποία ζήτησα την άδειά του» ανέφερε για το τραγούδι, που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του «FutureSex/LoveSounds», το οποίο κυκλοφόρησε το 2006.
Justin Timberlake finally reveals if ‘What Goes Around… Comes Around’ is about ex Britney Spears — a full 20 years later https://t.co/pTWoEu5d0J pic.twitter.com/rFAV2cJtiV— New York Post (@nypost) November 8, 2026
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι χρειάστηκε «σχεδόν 20 λεπτά» για να γράψει το κομμάτι. Όπως πρόσθεσε, ο συνδυασμός του τραγουδιού με το βιντεοκλίπ διάρκειας δέκα λεπτών λειτούργησε ιδανικά, ενώ στην εκπομπή το κατέταξε στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα τραγούδια της δισκογραφίας του.
Δείτε εδώ το βιντεοκλίπ
Παρότι το «What Goes Around… Comes Around» δεν αναφέρεται στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ένα άλλο τραγούδι του Τίμπερλεϊκ, το «Cry Me a River» από το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ «Justified» του 2002, έχει συνδεθεί με τη σχέση τους. Στο βιντεοκλίπ, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να ερμηνεύει το κομμάτι δίπλα σε μια γυναίκα που μοιάζει με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και παρουσιάζεται να τον απατά.
Οι δύο καλλιτέχνες γνωρίστηκαν όταν ήταν παιδιά, μέσα από την εκπομπή «The All-New Mickey Mouse Club». Άρχισαν να είναι ζευγάρι το 1999 και χώρισαν το 2002, έπειτα από περίπου τρία χρόνια σχέσης.
Στα απομνημονεύματά της «The Woman in Me», που κυκλοφόρησαν το 2023, η Σπίαρς περιέγραψε τις συνέπειες που είχε για την ίδια η δημοσιότητα γύρω από το «Cry Me a River». Όπως έγραψε, το βιντεοκλίπ συνέβαλε στο να παρουσιαστεί από τα μέσα ενημέρωσης ως μια «πόρνη που είχε ραγίσει την καρδιά του χρυσού αγοριού της Αμερικής».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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