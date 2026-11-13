H Μπρίτνεϊ Σπίαρς λανσάρει τη δική της συλλογή κοσμημάτων
H Μπρίτνεϊ Σπίαρς λανσάρει τη δική της συλλογή κοσμημάτων
Η συλλογή περιγράφεται ως μια σειρά από εκλεπτυσμένα κοσμήματα με έντονα χρώματα
Στον χώρο των κοσμημάτων ετοιμάζεται να δραστηριοποιηθεί η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, υπογράφοντας τη δική της συλλογή.
Πηγές επιβεβαίωσαν στο PEOPLE ότι η 44χρονη τραγουδίστρια σχεδιάζει να λανσάρει μια σειρά κοσμημάτων με την ονομασία «B Tiny». Ο λογαριασμός της εταιρείας στο Instagram είναι ήδη ενεργός, με την ένδειξη «Έρχεται σύντομα». Σύμφωνα με μία πηγή, η συλλογή αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα θα γίνουν γνωστές τις επόμενες εβδομάδες.
«Η Μπρίτνεϊ συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία και τίποτα δεν κατασκευάζεται χωρίς την έγκρισή της. Η εταιρεία αντικατοπτρίζει το προσωπικό της στιλ, το οποίο είναι κοριτσίστικο, με έντονη την αισθητική του Etsy, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα», ανέφερε η ίδια πηγή.
Η συλλογή περιγράφεται ως μια σειρά από «εκλεπτυσμένα κοσμήματα», με έντονα χρώματα, όπως το τιρκουάζ και το ροζ.
Μια δεύτερη πηγή παρουσίασε πιο αναλυτικά τη φιλοσοφία πίσω από το νέο εγχείρημα της τραγουδίστριας: «Η Μπρίτνεϊ έχει αναλάβει προσωπικά τον σχεδιασμό των κοσμημάτων. Δεν πρόκειται για απλά προϊόντα με το όνομά της. Είναι μια πραγματική συλλογή κοσμημάτων, με ιδιαίτερα και προσεγμένα σχέδια που εκφράζουν αυθεντικά την προσωπικότητά της. Είναι σαν να μετατρέπονται οι λεζάντες των αναρτήσεών της στο Instagram σε κοσμήματα που θα μπορούσε κάποιος να φορέσει σε μια συναυλία της Λάνα Ντελ Ρέι, σε ένα rave πάρτι, σε ένα ραντεβού ή σε μια βραδινή έξοδο με φίλες. Θα αποτελούν το ιδανικό δώρο είτε για μια αδελφή που ανήκει στη γενιά των millennials είτε για νεαρά κορίτσια που αγαπούν την αισθητική των αρχών της δεκαετίας του 2000».
Η Σπίαρς έχει ήδη αρχίσει να δημοσιεύει στον λογαριασμό της νέας εταιρείας στο Instagram φωτογραφίες που δίνουν μια πρώτη γεύση από τα κοσμήματα. «Είμαι απίστευτα χαρούμενη γι' αυτό το πρότζεκτ!», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας που φαίνεται να απεικονίζει πολύχρωμα βραχιόλια με χάντρες. «Αυτές είναι κάποιες εκδοχές από όσα ετοιμάζονται για τη νέα μου συλλογή κοσμημάτων... Ειλικρινά, από κοντά είναι υπέροχα. Αυτή η φωτογραφία δεν τα αναδεικνύει καθόλου. Έρχονται σύντομα!».
Σε άλλη ανάρτησή της, πάντως, η ποπ σταρ άφησε να εννοηθεί ότι η συλλογή θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη χρονιά.
Πηγές επιβεβαίωσαν στο PEOPLE ότι η 44χρονη τραγουδίστρια σχεδιάζει να λανσάρει μια σειρά κοσμημάτων με την ονομασία «B Tiny». Ο λογαριασμός της εταιρείας στο Instagram είναι ήδη ενεργός, με την ένδειξη «Έρχεται σύντομα». Σύμφωνα με μία πηγή, η συλλογή αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα θα γίνουν γνωστές τις επόμενες εβδομάδες.
«Η Μπρίτνεϊ συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία και τίποτα δεν κατασκευάζεται χωρίς την έγκρισή της. Η εταιρεία αντικατοπτρίζει το προσωπικό της στιλ, το οποίο είναι κοριτσίστικο, με έντονη την αισθητική του Etsy, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα», ανέφερε η ίδια πηγή.
Britney Spears Is ‘Very Involved’ in New Jewelry Line: Inside the Secret Project (Exclusive Source) https://t.co/UbYvN7BgmB— People (@people) November 13, 2026
Μια δεύτερη πηγή παρουσίασε πιο αναλυτικά τη φιλοσοφία πίσω από το νέο εγχείρημα της τραγουδίστριας: «Η Μπρίτνεϊ έχει αναλάβει προσωπικά τον σχεδιασμό των κοσμημάτων. Δεν πρόκειται για απλά προϊόντα με το όνομά της. Είναι μια πραγματική συλλογή κοσμημάτων, με ιδιαίτερα και προσεγμένα σχέδια που εκφράζουν αυθεντικά την προσωπικότητά της. Είναι σαν να μετατρέπονται οι λεζάντες των αναρτήσεών της στο Instagram σε κοσμήματα που θα μπορούσε κάποιος να φορέσει σε μια συναυλία της Λάνα Ντελ Ρέι, σε ένα rave πάρτι, σε ένα ραντεβού ή σε μια βραδινή έξοδο με φίλες. Θα αποτελούν το ιδανικό δώρο είτε για μια αδελφή που ανήκει στη γενιά των millennials είτε για νεαρά κορίτσια που αγαπούν την αισθητική των αρχών της δεκαετίας του 2000».
Η Σπίαρς έχει ήδη αρχίσει να δημοσιεύει στον λογαριασμό της νέας εταιρείας στο Instagram φωτογραφίες που δίνουν μια πρώτη γεύση από τα κοσμήματα. «Είμαι απίστευτα χαρούμενη γι' αυτό το πρότζεκτ!», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας που φαίνεται να απεικονίζει πολύχρωμα βραχιόλια με χάντρες. «Αυτές είναι κάποιες εκδοχές από όσα ετοιμάζονται για τη νέα μου συλλογή κοσμημάτων... Ειλικρινά, από κοντά είναι υπέροχα. Αυτή η φωτογραφία δεν τα αναδεικνύει καθόλου. Έρχονται σύντομα!».
Σε άλλη ανάρτησή της, πάντως, η ποπ σταρ άφησε να εννοηθεί ότι η συλλογή θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη χρονιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα