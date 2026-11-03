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Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ με αποκαλύψεις για την Τζάνετ Τζάκσον και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς
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Τζάστιν Τίμπερλεϊκ Τζάνετ Τζάκσον Μπρίτνεϊ Σπίαρς Ντοκιμαντέρ

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ με αποκαλύψεις για την Τζάνετ Τζάκσον και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η σειρά τεσσάρων επεισοδίων αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο στο Apple TV

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ με αποκαλύψεις για την Τζάνετ Τζάκσον και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Ιωάννα Μαρίνου
Μια σειρά ντοκιμαντέρ με αποκαλύψεις για την Τζάνετ Τζάκσον και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς ετοιμάζει ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, με στόχο να φωτίσει άγνωστες πτυχές της σχέσης του με τις δύο τραγουδίστριες.

Όπως αναφέρει το Variety, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της σειράς τεσσάρων επεισοδίων που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο στο Apple TV, σε αυτήν θα εμφανιστεί η Τζάκσον, η οποία θα αναφερθεί στο περιβόητο περιστατικό με την ενδυμασία της κατά τη διάρκεια της κοινής τους εμφάνισης στο Super Bowl το 2004.

Παράλληλα, άλλο πρόσωπο αναφέρει ότι ο Τίμπερλεϊκ θα σχολιάσει ορισμένες πρόσφατες δηλώσεις της πρώην συντρόφου του, Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της σειράς, την οποία σκηνοθετεί ο Φίσερ Στίβενς.  Ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός και ηθοποιός συνεργάζεται με την πλατφόρμα streaming από το 2021, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Palmer» της Apple.

Η ανακοίνωση για τη σειρά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Τον περασμένο μήνα συμμετείχε ως guest στη συναυλία του Jay-Z στο Παρίσι, ωστόσο μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας του «Forget Tomorrow» έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η περιοδεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης του τελευταίου του άλμπουμ, «Everything I Thought It Was», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024. Τον Ιούλιο του 2025, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με τη νόσο του Lyme, η οποία όπως ανέφερε, επηρέασε ορισμένες από τις εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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