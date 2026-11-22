Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ζήτησε συγγνώμη στην οικογένειά της «για θέματα του παρελθόντος» μέσω ανάρτησης στο Instagram και μετά τη διέγραψε
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ζήτησε συγγνώμη στην οικογένειά της «για θέματα του παρελθόντος» μέσω ανάρτησης στο Instagram και μετά τη διέγραψε
«Είμαι τόσο ευλογημένη που έχω μια τόσο όμορφη οικογένεια, σας αγαπώ πραγματικά», έγραφε η τραγουδίστρια μεταξύ άλλων
Συγγνώμη ζήτησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς από την οικογένειά της «για θέματα του παρελθόντος», μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την οποία στη συνέχεια διέγραψε.
Η τραγουδίστρια, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Daily Mail, δημοσίευσε στο προφίλ της μια εικόνα που φέρεται πως δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία απεικονίζονται δύο γάτες να πίνουν τσάι στο Λονδίνο, φορώντας ροζ και μπεζ ζακέτες και ασορτί μικρές τσάντες, ενώ πίσω τους, από το παράθυρο, διακρίνεται το Μπιγκ Μπεν.
Στη λεζάντα η 44χρονη Σπίαρς απευθύνθηκε σε συγγενείς της, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα, και απολογήθηκε επειδή επανέφερε στην επιφάνεια «ζητήματα του παρελθόντος», ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν έχει συζητήσει «πρόσωπο με πρόσωπο» μαζί τους για αυτά. «Είμαι τόσο ευλογημένη που έχω μια τόσο όμορφη οικογένεια», έγραψε αρχικά και πρόσθεσε: «Λυπάμαι πάρα πολύ που έφερα ξανά στην επιφάνεια ζητήματα του παρελθόντος, αλλά νομίζω ότι το έκανα επειδή συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να προστατεύσω την καρδιά μου... έτσι αγαπώ και όταν σας αγαπώ, σας αγαπώ πραγματικά».
Δείτε την ανάρτηση
Η μητέρα δύο παιδιών συνέχισε: «Το πείσμα μου είναι παιδαριώδες και ντροπιαστικό. Σκεπτόμενη το παρελθόν, προφανώς είμαι άνθρωπος και μπορεί πράγματι να υπάρχει κάτι σε όσα είπα, από ψυχολογικής άποψης. Όπως και να έχει, συγγνώμη από την οικογένειά μου που επανέφερα αυτές τις αναμνήσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί τους πρόσωπο με πρόσωπο γι' αυτά... ειλικρινά, επειδή απλώς μου λείπουν σαν τρελή!!! Και λυπάμαι πολύ!!!».
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά σε συνεντεύξεις της για την απομάκρυνσή της από την οικογένειά της, τον 74χρονο πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς, τη μητέρα της, Λιν Σπίαρς, και την αδελφή της, Τζέιμι Λιν Σπίαρς, ενώ αναφορές είχε κάνει και στα απομνημονεύματά της, «The Woman in Me», που κυκλοφόρησαν το 2023.
Στην τραγουδίστρια, το 2008, είχε επιβληθεί δικαστική συμπαράσταση υπό την εποπτεία του πατέρα της και ενός δικηγόρου. Τον Ιούνιο του 2021 εξομλογήθηκε πως δεν ήταν ευτυχισμένη και αποφάσισε να οδηγηθεί στα δικαστήρια προκειμένου να αλλάξει την απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου: «Έχω πει ψέματα και έχω πει σε όλο τον κόσμο ότι είμαι εντάξει και ευτυχισμένη», είχε δηλώσει τότε, προσθέτοντας: «Δεν είμαι ευτυχισμένη. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είμαι σε κατάθλιψη. Κλαίω κάθε μέρα».
Ο Τζέιμι Σπίαρς απομακρύνθηκε από τον ρόλο του δικαστικού συμπαραστάτη της περιουσίας της Μπρίτνεϊ τον Σεπτέμβριο του 2021, αφού ο δικηγόρος της τραγουδίστριας ζήτησε από το δικαστήριο την αναστολή του. Η δικαστική συμπαράσταση τερματίστηκε οριστικά τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.
Η τραγουδίστρια, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Daily Mail, δημοσίευσε στο προφίλ της μια εικόνα που φέρεται πως δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία απεικονίζονται δύο γάτες να πίνουν τσάι στο Λονδίνο, φορώντας ροζ και μπεζ ζακέτες και ασορτί μικρές τσάντες, ενώ πίσω τους, από το παράθυρο, διακρίνεται το Μπιγκ Μπεν.
Στη λεζάντα η 44χρονη Σπίαρς απευθύνθηκε σε συγγενείς της, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα, και απολογήθηκε επειδή επανέφερε στην επιφάνεια «ζητήματα του παρελθόντος», ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν έχει συζητήσει «πρόσωπο με πρόσωπο» μαζί τους για αυτά. «Είμαι τόσο ευλογημένη που έχω μια τόσο όμορφη οικογένεια», έγραψε αρχικά και πρόσθεσε: «Λυπάμαι πάρα πολύ που έφερα ξανά στην επιφάνεια ζητήματα του παρελθόντος, αλλά νομίζω ότι το έκανα επειδή συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να προστατεύσω την καρδιά μου... έτσι αγαπώ και όταν σας αγαπώ, σας αγαπώ πραγματικά».
Δείτε την ανάρτηση
Η μητέρα δύο παιδιών συνέχισε: «Το πείσμα μου είναι παιδαριώδες και ντροπιαστικό. Σκεπτόμενη το παρελθόν, προφανώς είμαι άνθρωπος και μπορεί πράγματι να υπάρχει κάτι σε όσα είπα, από ψυχολογικής άποψης. Όπως και να έχει, συγγνώμη από την οικογένειά μου που επανέφερα αυτές τις αναμνήσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί τους πρόσωπο με πρόσωπο γι' αυτά... ειλικρινά, επειδή απλώς μου λείπουν σαν τρελή!!! Και λυπάμαι πολύ!!!».
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά σε συνεντεύξεις της για την απομάκρυνσή της από την οικογένειά της, τον 74χρονο πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς, τη μητέρα της, Λιν Σπίαρς, και την αδελφή της, Τζέιμι Λιν Σπίαρς, ενώ αναφορές είχε κάνει και στα απομνημονεύματά της, «The Woman in Me», που κυκλοφόρησαν το 2023.
Στην τραγουδίστρια, το 2008, είχε επιβληθεί δικαστική συμπαράσταση υπό την εποπτεία του πατέρα της και ενός δικηγόρου. Τον Ιούνιο του 2021 εξομλογήθηκε πως δεν ήταν ευτυχισμένη και αποφάσισε να οδηγηθεί στα δικαστήρια προκειμένου να αλλάξει την απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου: «Έχω πει ψέματα και έχω πει σε όλο τον κόσμο ότι είμαι εντάξει και ευτυχισμένη», είχε δηλώσει τότε, προσθέτοντας: «Δεν είμαι ευτυχισμένη. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είμαι σε κατάθλιψη. Κλαίω κάθε μέρα».
Ο Τζέιμι Σπίαρς απομακρύνθηκε από τον ρόλο του δικαστικού συμπαραστάτη της περιουσίας της Μπρίτνεϊ τον Σεπτέμβριο του 2021, αφού ο δικηγόρος της τραγουδίστριας ζήτησε από το δικαστήριο την αναστολή του. Η δικαστική συμπαράσταση τερματίστηκε οριστικά τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα