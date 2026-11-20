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«Είμαι ο Έντι Ράμα, δώσε μου 1 εκατ. ευρώ», το βίντεο από τη σύλληψη 25χρονου απατεώνα στα Τίρανα
«Είμαι ο Έντι Ράμα, δώσε μου 1 εκατ. ευρώ», το βίντεο από τη σύλληψη 25χρονου απατεώνα στα Τίρανα
Ο 25χρονος επικοινώνησε μέσω Signal με 54χρονο επιχειρηματία, προσποιούμενος τον πρωθυπουργό της Αλβανίας – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την ώρα που παραλάμβανε τα χρήματα, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στα Τίρανα
Στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος προσποιήθηκε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, προκειμένου να αποσπάσει 1 εκατομμύριο ευρώ από 54χρονο επιχειρηματία, προχώρησε η αστυνομία στα Τίρανα. Ο νεαρός συνελήφθη επ' αυτοφώρω τη στιγμή που παραλάμβανε τα χρήματα, μετά από καταγγελία που έκανε ο επιχειρηματίας, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απόπειρα απάτης.
Σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα, ο 25χρονος είναι ο Άλμπι Μούτσα, ο οποίος επικοινώνησε με τον 54χρονο επιχειρηματία μέσω της εφαρμογής Signal, χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του Έντι Ράμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, του ζήτησε το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενημερώνοντάς τον ότι θα έστελνε άλλο πρόσωπο για να παραλάβει τα χρήματα προκειμένου ο επιχειρηματίας να πάρει δουλειές του δημοσίου.
Το υποψήφιο θύμα, ένας 54χρονος επιχειρηματίας με δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο, υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για οργανωμένη προσπάθεια εξαπάτησής του και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν ειδικές μεθόδους και επενέβησαν τη στιγμή που ο 25χρονος παραλάμβανε τα χρήματα, συλλαμβάνοντάς τον επ' αυτοφώρω.
Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η συνάντηση ούτε έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένα η ταυτότητα του πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι ο ύποπτος εμφανιζόταν στις διαδικτυακές πλατφόρμες ως δημόσιος αξιωματούχος.
Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και σε άλλες απόπειρες απάτης με την ίδια μεθοδολογία.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για απάτη με σοβαρές συνέπειες, τελεσθείσα σε συνεργασία.
Σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα, ο 25χρονος είναι ο Άλμπι Μούτσα, ο οποίος επικοινώνησε με τον 54χρονο επιχειρηματία μέσω της εφαρμογής Signal, χρησιμοποιώντας την ταυτότητα του Έντι Ράμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, του ζήτησε το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενημερώνοντάς τον ότι θα έστελνε άλλο πρόσωπο για να παραλάβει τα χρήματα προκειμένου ο επιχειρηματίας να πάρει δουλειές του δημοσίου.
Το υποψήφιο θύμα, ένας 54χρονος επιχειρηματίας με δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο, υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για οργανωμένη προσπάθεια εξαπάτησής του και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
Tiranë— Policia e Shtetit (@PoliciaeShtetit) November 20, 2026
Finalizohet operacioni i koduar “Request”.
Do t’i merrte 1 milion euro, një 54-vjeçari, pasi i ishte prezantuar në platforma online, si funksionar publik, arrestohet duke marrë paratë, 25-vjeçari.https://t.co/ztYrYa2CUi pic.twitter.com/VE12m3VhG3
Η επιχείρηση «Request» και η σύλληψηΜετά την καταγγελία του 54χρονου οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Request» (Αίτημα), στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Τμήματος Διερεύνησης Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ειδικής Επιχειρησιακής Δύναμης.
Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν ειδικές μεθόδους και επενέβησαν τη στιγμή που ο 25χρονος παραλάμβανε τα χρήματα, συλλαμβάνοντάς τον επ' αυτοφώρω.
Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η συνάντηση ούτε έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένα η ταυτότητα του πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι ο ύποπτος εμφανιζόταν στις διαδικτυακές πλατφόρμες ως δημόσιος αξιωματούχος.
Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και σε άλλες απόπειρες απάτης με την ίδια μεθοδολογία.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για απάτη με σοβαρές συνέπειες, τελεσθείσα σε συνεργασία.
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