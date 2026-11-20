Το σκάφος θα εισέλθει σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον: ο Ερμής είναι ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο και οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 430 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια να πέσουν στους -180

BepiColombo θα φτάσει στον τελικό προορισμό του και θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον



Το σκάφος θα εισέλθει σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον: ο Ερμής είναι ο







📡 BepiColombo commands sent. Spacecraft ready 🛰️ Tomorrow at 19:24 CET, after eight years of travelling, @esa / @JAXA_en 's @BepiColombo mission will perform its long-awaited #Mercury Orbit Insertion. 🔥 Follow us here tomorrow evening for live update posts! ☀️🌑🛰️ #ESOC @esascience @ISAS_JAXA_EN #BepiColombo #JAXA — ESA Operations (@esaoperations) November 20, 2026 «Πιστεύω ότι είναι ένας πλανήτης που δεν έχει τύχει της προσοχής που του αξίζει στο







Η αποστολή BepiColombo, που αποτελεί συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας (JAXA), εκτοξεύθηκε το 2018 από τη Γαλλική Γουιάνα.



Καθώς το διαστημικό σκάφος κατευθύνεται βαθιά στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος, έπρεπε να αντιμετωπίσει την τεράστια βαρυτική έλξη του Ήλιου. Έτσι, είχε ενεργοποιημένα τα φρένα του καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και ακολούθησε μια πολύ περίπλοκη τροχιά -κάνοντας έναν γύρο γύρω από τη Γη, δύο γύρους γύρω από την Αφροδίτη και έξι γύρους γύρω από τον Ερμή- προκειμένου να επιβραδυνθεί αρκετά ώστε να εισέλθει σε τροχιά.



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Μέχρι σήμερα, μόνο δύο διαστημικά σκάφη έχουν επισκεφθεί τον Ερμή και ήταν αποστολές της NASA. Το Mariner-10 πέρασε δίπλα από τον πλανήτη τρεις φορές τη δεκαετία του 1970, ενώ στη συνέχεια το διαστημικό σκάφος Messenger έφτασε στον Ερμή το 2011 και παρέμεινε σε τροχιά για τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά να ανακαλύψουμε για αυτόν τον μικροσκοπικό κόσμο.



A small push for @esa & @JAXA_en #BepiColombo, a giant leap towards #Mercury! 🛰️➡️🌑 Without MTM, the Mercury Planetary Orbiter is preparing for orbit insertion. Yesterday's successful thruster burn tested the propulsion system & delivered a planned 11.4 m/s trajectory correction ✅ @esascience @BepiColombo @ISAS_JAXA_EN — ESA Operations (@esaoperations) September 25, 2026 Μετά από ένα ταξίδι οκτώ ετών, κατά το οποίο διένυσε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, το διαστημικό σκάφοςθα φτάσει στον τελικό προορισμό του και θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Ερμή Το σκάφος θα εισέλθει σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον: ο Ερμής είναι ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο και οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 430 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια να πέσουν στους -180 βαθμούς Κελσίου, ενώ δέχεται συνεχώς έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Σύμφωνα με την ESA , η είσοδος τουBepiColombo σε τροχιά γύρω από τον Ερμή είναι προγραμματισμένη για αύριο, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 20:24 ώρα Ελλάδας.Μέχρι σήμερα, ο πλανήτης έχει εξερευνηθεί ελάχιστα, αλλά η ελπίδα είναι ότι αυτή η αποστολή θα λύσει μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια του Ερμή. Αυτά περιλαμβάνουν την αποκάλυψη του λόγου για τον οποίο υπάρχει πάγος στους κρατήρες του παρά την εγγύτητά του στον Ήλιο, καθώς και την κατανόηση των μυστηριωδών κοιλοτήτων που είναι διάσπαρτες σε όλη την επιφάνειά του.«Πιστεύω ότι είναι ένας πλανήτης που δεν έχει τύχει της προσοχής που του αξίζει στο ηλιακό σύστημα , αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο συναρπαστικός», δήλωσε η καθηγήτρια Έμμα Μπανς στο BBC , από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, η οποία είναι επικεφαλής ερευνήτρια της αποστολής.«Υπάρχουν πολλοί λόγοι, από επιστημονική άποψη, για τους οποίους θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε τον Ερμή: πώς σχηματίστηκε, πώς εξελίχθηκε, πώς μοιάζει σήμερα, αλλά και πώς αλληλεπιδρά με τον Ήλιο και τις ακραίες διαστημικές καιρικές συνθήκες που βιώνει», συμπλήρωσε.Η αποστολή BepiColombo, που αποτελεί συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας (JAXA), εκτοξεύθηκε το 2018 από τη Γαλλική Γουιάνα.Καθώς το διαστημικό σκάφος κατευθύνεται βαθιά στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος, έπρεπε να αντιμετωπίσει την τεράστια βαρυτική έλξη του Ήλιου. Έτσι, είχε ενεργοποιημένα τα φρένα του καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και ακολούθησε μια πολύ περίπλοκη τροχιά -κάνοντας έναν γύρο γύρω από τη Γη, δύο γύρους γύρω από την Αφροδίτη και έξι γύρους γύρω από τον Ερμή- προκειμένου να επιβραδυνθεί αρκετά ώστε να εισέλθει σε τροχιά.Αυτό το ταξίδι θα έπρεπε να διαρκέσει επτά χρόνια, αλλά ένα πρόβλημα στο σύστημα πρόωσης του BepiColombo είχε ως αποτέλεσμα το επικό ταξίδι να παραταθεί κατά ένα έτος. Ο τελικός ελιγμός για την είσοδο σε τροχιά είναι επικίνδυνος: πρέπει να εκτελέσει μια στροφή με χειρόφρενο διάρκειας 37 λεπτών για να πιαστεί από τη βαρύτητα του πλανήτη. Αν κάτι πάει στραβά, το διαστημικό σκάφος θα μπορούσε να περάσει με μεγάλη ταχύτητα δίπλα από τον Ερμή.Μέχρι σήμερα, μόνο δύο διαστημικά σκάφη έχουν επισκεφθεί τον Ερμή και ήταν αποστολές της NASA. Το Mariner-10 πέρασε δίπλα από τον πλανήτη τρεις φορές τη δεκαετία του 1970, ενώ στη συνέχεια το διαστημικό σκάφος Messenger έφτασε στον Ερμή το 2011 και παρέμεινε σε τροχιά για τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά να ανακαλύψουμε για αυτόν τον μικροσκοπικό κόσμο.

Ο χρόνος στον Ερμή Ο Ερμής είναι μόλις λίγο μεγαλύτερος από τη Σελήνη και καλύπτεται από αρχαία ηφαίστεια, πανύψηλους γκρεμούς και κολοσσιαίους κρατήρες. Και ο χρόνος στον Ερμή κυλά με έναν τρόπο που ξεπερνά κάθε φαντασία.



Ο πλανήτης περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο τόσο γρήγορα, που ένα έτος στον Ερμή διαρκεί μόλις 88 ημέρες στη Γη. Ωστόσο, περιστρέφεται απίστευτα αργά γύρω από τον άξονά του, οπότε μια μέρα εκεί διαρκεί 59 γήινες ημέρες.



Εκτός από τη διερεύνηση του γιατί ο Ερμής έχει πάγο στους κρατήρες του στις πολικές περιοχές, η αποστολή θα αφιερώσει επίσης χρόνο στη μελέτη παράξενων εσοχών στην επιφάνεια του πλανήτη. Υπάρχουν χιλιάδες κοιλώματα σε όλη την επιφάνειά του. Είναι ρηχά, αλλά με απότομες πλευρές και συχνά συγκεντρωμένα σε ομάδες, ενώ, από πλανητική άποψη, είναι νεαρά: περίπου 100.000 ετών.



Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για κρατήρες πρόσκρουσης -μεγαλύτερες κοιλότητες στην επιφάνεια που προκαλούνται από τη σύγκρουση διαστημικών βράχων- αλλά δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς είναι αυτά τα κοιλώματα ή πώς σχηματίστηκαν.



Το BepiColombo θα συμβάλει επίσης στη μελέτη μιας άλλης πτυχής του Ερμή που προβληματίζει τους ερευνητές. Παρά το μικροσκοπικό μέγεθος του πλανήτη, διαθέτει έναν τεράστιο μεταλλικό πυρήνα.



Η καθηγήτρια Έμμα Μπανς ανέφερε ότι ο πλανήτης θα μπορούσε κάποτε να ήταν πολύ μεγαλύτερος, αλλά πιθανώς υπήρξε θύμα μιας «σύγκρουσης και διαφυγής» στις αρχές της ιστορίας του. «Μία από τις εξηγήσεις είναι ότι ο μανδύας αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης σύγκρουσης. Ή πρόκειται για έναν συνδυασμό συγκρούσεων που έλαβαν χώρα σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι οποίες στη συνέχεια αποκόλλησαν τις εξωτερικές περιοχές του, τον μανδύα και τον φλοιό του, και οδήγησαν στον πλανήτη που βλέπουμε σήμερα», εξήγησε. Ή, όπως είπε, θα μπορούσε απλώς να έχει σχηματιστεί με αυτόν τον τρόπο σε ένα τμήμα του πρώιμου ηλιακού συστήματος πλούσιο σε μέταλλα.



Το BepiColombo Εντός του σκάφος υπάρχουν δύο, τα οποία, λίγες εβδομάδες μετά την άφιξή τους στον Ερμή θα διαχωριστούν. Ένα διαστημικό σκάφος της ESA θα μελετήσει την επιφάνεια από κοντά, ενώ το άλλο, που ανήκει στη JAXA, θα παρατηρήσει τον πλανήτη από απόσταση.



Η Τζέσικα Μάρσαλ, μηχανικός συστημάτων στην Airbus, η οποία κατασκεύασε το διαστημικό σκάφος ανέφερε ότι η στιγμή του διαχωρισμού θα είναι «αγωνιώδης» για την ομάδα. Τα δύο διαστημικά σκάφη έπρεπε να είναι πολύ σταθερά συνδεδεμένα μεταξύ τους για την εκτόξευσή τους και το μακρύ ταξίδι τους, αλλά τώρα, οκτώ χρόνια αργότερα, πρέπει να αποσυνδεθούν με μεγάλη προσοχή. «Έχουμε σχεδιάσει έναν ειδικό μηχανισμό που έχουμε μελετήσει πολύ προσεκτικά», είπε η Μάρσαλ.



«Έχει εκτεθεί στην έντονη ακτινοβολία του διαστήματος και σε πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες, και μετά από οκτώ χρόνια αυτός ο ελατηριωτός μηχανισμός πρέπει να απελευθερωθεί πολύ απαλά… Καθώς απελευθερώνεται, στην πραγματικότητα στρίβει επίσης, προκειμένου να θέσει σε περιστροφή και το συγκεκριμένο διαστημικό σκάφος», συμπλήρωσε.



Με δύο σκάφη στον Ερμή, και τα δύο γεμάτα με όργανα, η ομάδα του BepiColombo ελπίζει να βρει απαντήσεις στα μυστήρια του Ερμή.