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Έρχεται θερμική Porsche αντι-Macan
Έρχεται θερμική Porsche αντι-Macan
Η Porsche εξελίσσει ένα νέο μεσαίο SUV που θα αποτελέσει τον θερμικό συγγενή της ηλεκτρικής Macan, έχοντας όμως διαφορετική ονομασία και υβριδικά σύνολα με πιθανή και μια κορυφαία έκδοση με V8 κινητήρα.
Η Porsche αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της στην ηλεκτροκίνηση, αναγνωρίζοντας ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης εξακολουθούν να έχουν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον. Σε αυτό το πλαίσιο, η γερμανική εταιρεία προχωρά στην εξέλιξη ενός νέου μεσαίου SUV, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το 2028, καλύπτοντας το κενό που άφησε η κατάργηση της προηγούμενης θερμικής Macan.
Το νέο μοντέλο δεν θα χρησιμοποιεί την ονομασία Macan, η οποία θα παραμείνει αποκλειστικά στην ηλεκτρική έκδοση. Θα αποτελεί μια ανεξάρτητη πρόταση στην γκάμα της Porsche, με διαφορετική τεχνική βάση και μεγαλύτερη ποικιλία κινητήριων συνόλων.
Για την εξέλιξή του θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Premium Platform Combustion (PPC) του ομίλου Volkswagen, στην οποία βασίζονται μεταξύ άλλων τα Audi Q5, A5 και A6. Η αρχιτεκτονική προβλέπει διαμήκη τοποθέτηση του κινητήρα, ενώ η Porsche θα αναπτύξει δικές της λύσεις για το πλαίσιο και την ανάρτηση, προκειμένου να διατηρήσει τον ιδιαίτερο οδηγικό χαρακτήρα της
Σύμφωνα με το Auto Express, η γκάμα αναμένεται να περιλαμβάνει ήπια υβριδικές εκδόσεις 48V και plug-in hybrid συστήματα. Μια πιθανή επιλογή είναι ο δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος κινητήρας σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 25,9 kWh, όπως συμβαίνει στο Audi Q5 e-Hybrid.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πιθανότητα μιας κορυφαίας έκδοσης V8. Πρωτότυπο δοκιμών με αμάξωμα Audi Q5 φέρεται να διαθέτει οκτακύλινδρο κινητήρα, σύμφωνα με τον χαρακτηριστικό ήχο του, ενώ η παρουσία ενός μόνο στομίου ανεφοδιασμού ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για συμβατικό ή ήπια υβριδικό σύνολο.
Εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότερη επιλογή θεωρείται ο τετράλιτρος twin-turbo V8 που χρησιμοποιείται ήδη στις Cayenne και Panamera. Η ισχύς μιας τέτοιας έκδοσης θα μπορούσε θεωρητικά να ξεπερνά τους 600 PS, αν και δεν αποκλείεται η διάθεσή της να περιοριστεί σε αγορές εκτός Ευρώπης.
Σχεδιαστικά, το νέο SUV αναμένεται να έχει φαρδύτερο αμάξωμα και χαμηλότερη γραμμή οροφής από το Audi Q5, με έντονα τονισμένους θόλους τροχών και στοιχεία από τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Porsche.
Η εξέλιξή του θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 36 μήνες, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να επιταχύνει την παρουσίαση νέων μοντέλων, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία των θερμικών και υβριδικών επιλογών στην γκάμα της.
Το νέο μοντέλο δεν θα χρησιμοποιεί την ονομασία Macan, η οποία θα παραμείνει αποκλειστικά στην ηλεκτρική έκδοση. Θα αποτελεί μια ανεξάρτητη πρόταση στην γκάμα της Porsche, με διαφορετική τεχνική βάση και μεγαλύτερη ποικιλία κινητήριων συνόλων.
Για την εξέλιξή του θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Premium Platform Combustion (PPC) του ομίλου Volkswagen, στην οποία βασίζονται μεταξύ άλλων τα Audi Q5, A5 και A6. Η αρχιτεκτονική προβλέπει διαμήκη τοποθέτηση του κινητήρα, ενώ η Porsche θα αναπτύξει δικές της λύσεις για το πλαίσιο και την ανάρτηση, προκειμένου να διατηρήσει τον ιδιαίτερο οδηγικό χαρακτήρα της
Σύμφωνα με το Auto Express, η γκάμα αναμένεται να περιλαμβάνει ήπια υβριδικές εκδόσεις 48V και plug-in hybrid συστήματα. Μια πιθανή επιλογή είναι ο δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος κινητήρας σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 25,9 kWh, όπως συμβαίνει στο Audi Q5 e-Hybrid.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πιθανότητα μιας κορυφαίας έκδοσης V8. Πρωτότυπο δοκιμών με αμάξωμα Audi Q5 φέρεται να διαθέτει οκτακύλινδρο κινητήρα, σύμφωνα με τον χαρακτηριστικό ήχο του, ενώ η παρουσία ενός μόνο στομίου ανεφοδιασμού ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για συμβατικό ή ήπια υβριδικό σύνολο.
Εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότερη επιλογή θεωρείται ο τετράλιτρος twin-turbo V8 που χρησιμοποιείται ήδη στις Cayenne και Panamera. Η ισχύς μιας τέτοιας έκδοσης θα μπορούσε θεωρητικά να ξεπερνά τους 600 PS, αν και δεν αποκλείεται η διάθεσή της να περιοριστεί σε αγορές εκτός Ευρώπης.
Σχεδιαστικά, το νέο SUV αναμένεται να έχει φαρδύτερο αμάξωμα και χαμηλότερη γραμμή οροφής από το Audi Q5, με έντονα τονισμένους θόλους τροχών και στοιχεία από τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Porsche.
Η εξέλιξή του θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 36 μήνες, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να επιταχύνει την παρουσίαση νέων μοντέλων, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία των θερμικών και υβριδικών επιλογών στην γκάμα της.
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