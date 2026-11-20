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Η Porsche αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της στην ηλεκτροκίνηση, αναγνωρίζοντας ότι. Σε αυτό το πλαίσιο, η γερμανική εταιρεία προχωρά στην εξέλιξη ενός νέου μεσαίου SUV, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το 2028, καλύπτοντας το κενό που άφησε η κατάργηση της προηγούμενης θερμικής Macan.Το νέο μοντέλοη οποία θα παραμείνει αποκλειστικά στην ηλεκτρική έκδοση. Θα αποτελεί μια ανεξάρτητη πρόταση στην γκάμα της Porsche, με διαφορετική τεχνική βάση και μεγαλύτερη ποικιλία κινητήριων συνόλων.Για την εξέλιξή του θα χρησιμοποιηθεί η πτου ομίλου Volkswagen, στην οποία βασίζονται μεταξύ άλλων τα Audi Q5, A5 και A6. Η αρχιτεκτονική προβλέπει διαμήκη τοποθέτηση του κινητήρα, ενώ η Porsche θα αναπτύξει δικές της λύσεις για το πλαίσιο και την ανάρτηση, προκειμένου να διατηρήσει τον ιδιαίτερο οδηγικό χαρακτήρα τηςΣύμφωνα με το Auto Express, η γκάμα αναμένεται να περιλαμβάνεισυστήματα. Μια πιθανή επιλογή είναι ο δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος τετρακύλινδρος κινητήρας σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 25,9 kWh, όπως συμβαίνει στο Audi Q5 e-Hybrid.Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πιθανότητα μιαςΠρωτότυπο δοκιμών με αμάξωμα Audi Q5 φέρεται να διαθέτει οκτακύλινδρο κινητήρα, σύμφωνα με τον χαρακτηριστικό ήχο του, ενώ η παρουσία ενός μόνο στομίου ανεφοδιασμού ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για συμβατικό ή ήπια υβριδικό σύνολο.Εφόσον επιβεβαιωθεί,που χρησιμοποιείται ήδη στις Cayenne και Panamera. Η ισχύς μιας τέτοιας έκδοσης θα μπορούσε θεωρητικά να ξεπερνά τους 600 PS, αν και δεν αποκλείεται η διάθεσή της να περιοριστεί σε αγορές εκτός Ευρώπης.Σχεδιαστικά, το νέο SUV αναμένεται να έχειαπό το Audi Q5, με έντονα τονισμένους θόλους τροχών και στοιχεία από τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Porsche.Η εξέλιξή του, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να επιταχύνει την παρουσίαση νέων μοντέλων, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία των θερμικών και υβριδικών επιλογών στην γκάμα της.