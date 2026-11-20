Οι ΗΠΑ έχουν θέσει δύο πιθανά σενάρια

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Μια ιδέα η οποία απορριπτόταν κατηγορηματικά, όταν είχε ξεκινήσει να πέφτει στο τραπέζι πριν από αρκετούς μήνες, φαίνεται πως έχει επανέλθει ξανά στις κεκλεισμένων των θυρών διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ανατολική Ευρώπη: την ένταξη της Ουκρανίας στο, εάν εκείνη παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.Επικαλούμενη ενημερωμένες πηγές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, ηανέφερε πως ο γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ,ρ, είναι εκείνος που έχει ανακινήσει εκ νέου τη συζήτηση αυτή.Όπως είναι γνωστό, η Μόσχα αγωνίζεται εδώ και χρόνια για να αποτρέψει την ένταξη της Ουκρανίας στον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στις αρχές του περασμένου έτους, κρίνοντάς την απαράδεκτη για τη Ρωσία. Ωστόσο, η ιδέα τέθηκε σε αρκετές συνομιλίες μεταξύ Ευρωπαίων αξιωματούχων, τουκαι του συναδέλφου του απεσταλμένου,, τους τελευταίους μήνες, ανέφεραν στη Journal άτομα που συμμετείχαν στις συνομιλίες.Τελευταία, ο Κούσνερ φέρεται να συζήτησε αυτό το ενδεχόμενο με τονκαισε στρατιωτικό αεροδρόμιο τουτην περασμένη εβδομάδα. Εκεί, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον σύμβουλό τουκαι επιλεγμένους Ευρωπαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας.Το θέμα προέκυψε επίσης σε τουλάχιστον μία συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οκαι οσυναντήθηκαν με Ουκρανούς, Ευρωπαίους και Ρώσους σε έναν κύκλο επαφών με στόχο τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Η συγκεκριμένη ιδέα είχε τεθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία ήδη από τον Αύγουστο, δήλωσε ένας Ευρωπαίος ηγέτης.Στις συνομιλίες που πραγματοποιήσαν, οι ΗΠΑ είχαν σχεδιάσει και θέσει δύο πιθανά σενάρια.Τοθα απαιτούσε από την Ουκρανία να εγκαταλείψει τα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στο Ντονμπάς, όπου οι δύο πλευρές (Κίεβο και Μόσχα) μάχονται στο μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, με αντάλλαγμα την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ.ιδέα ήταν το πάγωμα της σύγκρουσης κατά μήκος της γραμμής του μετώπου - κάτι που θα άφηνε μέρος των εδαφών του Ντονμπάς σε ουκρανικά χέρια - και η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία για την προστασία της από μια μελλοντική ρωσική επίθεση, μέσω μιας διεθνούς συνθήκης με τις ΗΠΑ και ενδεχομένως με Ευρωπαίους συμμάχους.