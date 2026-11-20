Η Ουκρανία μπαίνει στο NATO, εάν παραχωρήσει το Ντονμπάς στη Ρωσία: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν το σχέδιο στις μυστικές συνομιλίες
Η Ουκρανία μπαίνει στο NATO, εάν παραχωρήσει το Ντονμπάς στη Ρωσία: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν το σχέδιο στις μυστικές συνομιλίες
Το σενάριο που φέρεται να συζήτησε ο Τζάρεντ Κούσνερ με Ουκρανούς, Ευρωπαίους και Ρώσους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η WSJ - Οι διαφωνίες εντός της Συμμαχίας και η στάση της Μόσχας
Μια ιδέα η οποία απορριπτόταν κατηγορηματικά, όταν είχε ξεκινήσει να πέφτει στο τραπέζι πριν από αρκετούς μήνες, φαίνεται πως έχει επανέλθει ξανά στις κεκλεισμένων των θυρών διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ανατολική Ευρώπη: την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, εάν εκείνη παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.
Επικαλούμενη ενημερωμένες πηγές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, η Wall Street Journal ανέφερε πως ο γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι εκείνος που έχει ανακινήσει εκ νέου τη συζήτηση αυτή.
Όπως είναι γνωστό, η Μόσχα αγωνίζεται εδώ και χρόνια για να αποτρέψει την ένταξη της Ουκρανίας στον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στις αρχές του περασμένου έτους, κρίνοντάς την απαράδεκτη για τη Ρωσία. Ωστόσο, η ιδέα τέθηκε σε αρκετές συνομιλίες μεταξύ Ευρωπαίων αξιωματούχων, του Κούσνερ και του συναδέλφου του απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, τους τελευταίους μήνες, ανέφεραν στη Journal άτομα που συμμετείχαν στις συνομιλίες.
Τελευταία, ο Κούσνερ φέρεται να συζήτησε αυτό το ενδεχόμενο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους αξιωματούχους σε στρατιωτικό αεροδρόμιο του Δουβλίνου την περασμένη εβδομάδα. Εκεί, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον σύμβουλό του Ρουστέμ Ουμέροφ και επιλεγμένους Ευρωπαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας.
Το θέμα προέκυψε επίσης σε τουλάχιστον μία συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν με Ουκρανούς, Ευρωπαίους και Ρώσους σε έναν κύκλο επαφών με στόχο τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Η συγκεκριμένη ιδέα είχε τεθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία ήδη από τον Αύγουστο, δήλωσε ένας Ευρωπαίος ηγέτης.
Το πρώτο θα απαιτούσε από την Ουκρανία να εγκαταλείψει τα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στο Ντονμπάς, όπου οι δύο πλευρές (Κίεβο και Μόσχα) μάχονται στο μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, με αντάλλαγμα την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Η δεύτερη ιδέα ήταν το πάγωμα της σύγκρουσης κατά μήκος της γραμμής του μετώπου - κάτι που θα άφηνε μέρος των εδαφών του Ντονμπάς σε ουκρανικά χέρια - και η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία για την προστασία της από μια μελλοντική ρωσική επίθεση, μέσω μιας διεθνούς συνθήκης με τις ΗΠΑ και ενδεχομένως με Ευρωπαίους συμμάχους.
Επικαλούμενη ενημερωμένες πηγές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, η Wall Street Journal ανέφερε πως ο γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι εκείνος που έχει ανακινήσει εκ νέου τη συζήτηση αυτή.
Όπως είναι γνωστό, η Μόσχα αγωνίζεται εδώ και χρόνια για να αποτρέψει την ένταξη της Ουκρανίας στον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στις αρχές του περασμένου έτους, κρίνοντάς την απαράδεκτη για τη Ρωσία. Ωστόσο, η ιδέα τέθηκε σε αρκετές συνομιλίες μεταξύ Ευρωπαίων αξιωματούχων, του Κούσνερ και του συναδέλφου του απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ, τους τελευταίους μήνες, ανέφεραν στη Journal άτομα που συμμετείχαν στις συνομιλίες.
Τελευταία, ο Κούσνερ φέρεται να συζήτησε αυτό το ενδεχόμενο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους αξιωματούχους σε στρατιωτικό αεροδρόμιο του Δουβλίνου την περασμένη εβδομάδα. Εκεί, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον σύμβουλό του Ρουστέμ Ουμέροφ και επιλεγμένους Ευρωπαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας.
Το θέμα προέκυψε επίσης σε τουλάχιστον μία συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν με Ουκρανούς, Ευρωπαίους και Ρώσους σε έναν κύκλο επαφών με στόχο τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Η συγκεκριμένη ιδέα είχε τεθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία ήδη από τον Αύγουστο, δήλωσε ένας Ευρωπαίος ηγέτης.
Οι ΗΠΑ έχουν θέσει δύο πιθανά σενάριαΣτις συνομιλίες που πραγματοποιήσαν, οι ΗΠΑ είχαν σχεδιάσει και θέσει δύο πιθανά σενάρια.
Το πρώτο θα απαιτούσε από την Ουκρανία να εγκαταλείψει τα εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στο Ντονμπάς, όπου οι δύο πλευρές (Κίεβο και Μόσχα) μάχονται στο μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, με αντάλλαγμα την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Η δεύτερη ιδέα ήταν το πάγωμα της σύγκρουσης κατά μήκος της γραμμής του μετώπου - κάτι που θα άφηνε μέρος των εδαφών του Ντονμπάς σε ουκρανικά χέρια - και η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία για την προστασία της από μια μελλοντική ρωσική επίθεση, μέσω μιας διεθνούς συνθήκης με τις ΗΠΑ και ενδεχομένως με Ευρωπαίους συμμάχους.
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές συζητούν πολλές ιδέες, αλλά τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία είναι εκείνες που θα πρέπει να συμφωνήσουν σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία.
Η ανακίνηση της ιδέας της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δείχνει πόσο μακριά μπορεί να είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ουάσιγκτον για να «σπάσει» το αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ και οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις αντιστάθηκαν σθεναρά στην προσφορά ένταξης της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία, φοβούμενοι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να παρασύρει τη Δύση σε μια αντιπαράθεση με τη Μόσχα, ενώ και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμερίζονται αυτόν τον φόβο.
Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, είναι πόσο σοβαρά εξετάζουν την ιδέα οι Αμερικανοί μεσολαβητές ή αν ο Τραμπ έχει αλλάξει άποψη για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Πάντως, εάν οι ΗΠΑ υποστήριζαν την ιδέα, αυτό θα μπορούσε να φέρει στην επιφάνεια εντάσεις εντός της Συμμαχίας, καθώς μέλη όπως η Γερμανία αντιτίθενται εδώ και καιρό στην ένταξη του Κιέβου.
«Θα υπάρξει τεράστια αποτροπή και μαζικές συνέπειες εάν παραβιαστεί ποτέ», δήλωσε ο Κούσνερ, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο να δώσει τέτοιες εγγυήσεις. «Το φτιάχνεις τόσο καλό ώστε, ελπίζουμε, να μη χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις, επειδή η αποτροπή είναι πολύ ισχυρή».
Την Παρασκευή, Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι οποιαδήποτε «οιονεί ένταξη» της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν απαράδεκτη. «Ας αναγνωρίσουν τον αμετάκλητο χαρακτήρα του αιτήματός μας ότι αυτό το κράτος δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεφε από μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο του Κούσνερ από Air Force One για να πει ότι ο Πούτιν είχε κουραστεί από τον πόλεμο και ήταν πρόθυμος να συμβιβαστεί, σύμφωνα με δύο παρευρισκόμενους. Μιλώντας τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί με τον Κούσνερ, ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα από τη στήριξη της Ουκρανίας εάν κατέληγαν σε ειρηνευτική συμφωνία με τον Πούτιν.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να συζητά τις εγγυήσεις ασφαλείας με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τον ουκρανικό λαό. Είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν περιγράψει αυτές τις εγγυήσεις ως διμερείς συμφωνίες, «παρόμοιες με αυτές που έχει το Ισραήλ».
Αναγνώρισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν θέσει την ιδέα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. «Οι Αμερικανοί έθεσαν ένα ερώτημα: Τι θα γινόταν αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ; Θα αποσυρόταν η Ουκρανία από το Ντονμπάς;» δήλωσε, συνομιλώντας με δημοσιογράφους.
Η ανακίνηση της ιδέας της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δείχνει πόσο μακριά μπορεί να είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ουάσιγκτον για να «σπάσει» το αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ και οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις αντιστάθηκαν σθεναρά στην προσφορά ένταξης της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία, φοβούμενοι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να παρασύρει τη Δύση σε μια αντιπαράθεση με τη Μόσχα, ενώ και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμερίζονται αυτόν τον φόβο.
Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, είναι πόσο σοβαρά εξετάζουν την ιδέα οι Αμερικανοί μεσολαβητές ή αν ο Τραμπ έχει αλλάξει άποψη για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Πάντως, εάν οι ΗΠΑ υποστήριζαν την ιδέα, αυτό θα μπορούσε να φέρει στην επιφάνεια εντάσεις εντός της Συμμαχίας, καθώς μέλη όπως η Γερμανία αντιτίθενται εδώ και καιρό στην ένταξη του Κιέβου.
Κούσνερ: Η Ρωσία έχει αρχίσει να αισθάνεται άνετα με εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟΤην Πέμπτη, ο Κούσνερ δήλωσε ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει αρχίσει να αισθάνεται «άνετα» με εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία. Ο ίδιος και ο Γουίτκοφ συναντήθηκαν την Πέμπτη στο Βερολίνο με χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, προκειμένου να συζητήσουν τη μελλοντική χρηματοδότηση και τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο.
«Θα υπάρξει τεράστια αποτροπή και μαζικές συνέπειες εάν παραβιαστεί ποτέ», δήλωσε ο Κούσνερ, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο να δώσει τέτοιες εγγυήσεις. «Το φτιάχνεις τόσο καλό ώστε, ελπίζουμε, να μη χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις, επειδή η αποτροπή είναι πολύ ισχυρή».
Την Παρασκευή, Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι οποιαδήποτε «οιονεί ένταξη» της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ήταν απαράδεκτη. «Ας αναγνωρίσουν τον αμετάκλητο χαρακτήρα του αιτήματός μας ότι αυτό το κράτος δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεφε από μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο του Κούσνερ από Air Force One για να πει ότι ο Πούτιν είχε κουραστεί από τον πόλεμο και ήταν πρόθυμος να συμβιβαστεί, σύμφωνα με δύο παρευρισκόμενους. Μιλώντας τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ζελένσκι, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί με τον Κούσνερ, ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα από τη στήριξη της Ουκρανίας εάν κατέληγαν σε ειρηνευτική συμφωνία με τον Πούτιν.
Ο Μακρόν λέει πως έχει έρθει η ώρα να ανοίξει το θέμα του ΝΑΤΟ για το ΚίεβοΜετά τη συνάντηση του Βερολίνου, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να συζητηθεί η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Το ζήτημα της προώθησης της υποψηφιότητας της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ τέθηκε στις συνομιλίες του Βερολίνου, αλλά οι Γερμανοί οικοδεσπότες ήταν απρόθυμοι να το προχωρήσουν, δήλωσαν άτομα που συμμετείχαν στη συνάντηση. Μάλιστα, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε σε συνεργάτες του ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όσο ζει ο ίδιος.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο εξακολουθεί να συζητά τις εγγυήσεις ασφαλείας με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τον ουκρανικό λαό. Είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν περιγράψει αυτές τις εγγυήσεις ως διμερείς συμφωνίες, «παρόμοιες με αυτές που έχει το Ισραήλ».
Αναγνώρισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν θέσει την ιδέα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. «Οι Αμερικανοί έθεσαν ένα ερώτημα: Τι θα γινόταν αν η Ουκρανία εντασσόταν στο ΝΑΤΟ; Θα αποσυρόταν η Ουκρανία από το Ντονμπάς;» δήλωσε, συνομιλώντας με δημοσιογράφους.
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