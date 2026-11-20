Ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου καταγγέλλει καταστροφή των εισόδων στα κτίρια Τοσίτσα και Γκίνη, εκτεταμένους βανδαλισμούς και παρέμβαση ομάδων αναρχικών στην τελετή στο μνημείο





Στην ανακοίνωσή του, που δημοσιοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου, ο πρύτανης επιχειρεί να καταγράψει τα περιστατικά που, σύμφωνα με την περιγραφή του, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε δημόσια για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.











Η παραβίαση των μέτρων και η είσοδος στο κτήριο Τοσίτσα Ο πρύτανης συνδέει τα φετινά μέτρα περιορισμένης πρόσβασης στο ιστορικό συγκρότημα με τα σοβαρά επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά τον περσινό εορτασμό. Όπως αναφέρει, το 2025 είχαν εκδηλωθεί ιδιαίτερα βίαιες συγκρούσεις μεταξύ ομάδων αγνώστων ατόμων στο εσωτερικό του κτηρίου Τοσίτσα, με αποτέλεσμα να προκληθούν βαρείς τραυματισμοί και να τεθούν σε κίνδυνο άνθρωποι που βρίσκονταν στον χώρο, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι του Πολυτεχνείου.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση για τον καθορισμό ωραρίου επισκέψεων και τη μη χρήση των κτηρίων κατά τη διάρκεια του φετινού τριημέρου ελήφθη έπειτα από επανειλημμένες συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Σύλλογο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) και τους συμμετέχοντες φορείς.



Κατά την ενημέρωση, η ανάγκη προστασίας του ιστορικού συγκροτήματος είχε αναγνωριστεί από τους συνομιλητές της Πρυτανείας. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο πρύτανης, τα μέτρα παραβιάστηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων.



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Όπως γίνεται γνωστό από την Πρυτανεία, άτομα μπήκαν από τα παράθυρα, ενώ σε συνεργασία με άτομα που βρίσκονταν έξω από το κτήριο προκάλεσαν καταστροφές στην κεντρική είσοδο και στα προστατευτικά ρολά της. Ο πρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου επισημαίνει ότι, παρά την παραβίαση και την είσοδο στο κτίριο, αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, παρά τους σχετικούς ισχυρισμούς που, όπως αναφέρει, διακινήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνει, η ενέργεια αυτή παρουσιάστηκε από όσους συμμετείχαν ως συμβολική διεκδίκηση ελέγχου του πανεπιστημιακού χώρου.



Η κατάληψη του κτηρίου Γκίνη και οι παρεμβάσεις Παράλληλα με τα περιστατικά στο κτήριο Τοσίτσα, ο πρύτανης αναφέρεται στην είσοδο ομάδων αναρχικών στο εκκενωμένο κτήριο Γκίνη.



Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι ομάδες αυτές παραβίασαν τις εισόδους χρησιμοποιώντας τροχούς, κόβοντας τις πόρτες των κτιρίων, και παρέμειναν στο εσωτερικό τους μέχρι το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον εξοπλισμό που φέρεται να μεταφέρθηκε στον χώρο, μεταξύ άλλων σκάλες, τροχοί και σιδεριές, τον οποίο ο πρύτανης χαρακτηρίζει ικανό να χρησιμοποιηθεί για την τέλεση περαιτέρω παράνομων ενεργειών.



Σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις των μέτρων προστασίας του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων, εισβολές σε πανεπιστημιακά κτίρια και εκτεταμένους βανδαλισμούς , με το κόστος αποκατάστασης να εκτιμάται σε περίπου 50.000 ευρώ, περιλαμβάνει η αναλυτική ενημέρωση του πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ιωάννη Χατζηγεωργίου , προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.Στην ανακοίνωσή του, που δημοσιοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου, ο πρύτανης επιχειρεί να καταγράψει τα περιστατικά που, σύμφωνα με την περιγραφή του, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τριήμερου εορτασμού της 53ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε δημόσια για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Ο ίδιος περιγράφει μια σειρά γεγονότων από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου , με επίκεντρο τα ιστορικά κτήρια Τοσίτσα και Γκίνη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παρέμβαση ομάδων αναρχικών κατά την ημέρα της επετείου, στον χώρο του μνημείου. Παράλληλα, ο πρύτανης παρουσιάζει τον απολογισμό των υλικών ζημιών, οι οποίες, όπως αναφέρει, αφορούν επιφάνεια περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων.Ο πρύτανης συνδέει τα φετινά μέτρα περιορισμένης πρόσβασης στο ιστορικό συγκρότημα με τα σοβαρά επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά τον περσινό εορτασμό. Όπως αναφέρει, το 2025 είχαν εκδηλωθεί ιδιαίτερα βίαιες συγκρούσεις μεταξύ ομάδων αγνώστων ατόμων στο εσωτερικό του κτηρίου Τοσίτσα, με αποτέλεσμα να προκληθούν βαρείς τραυματισμοί και να τεθούν σε κίνδυνο άνθρωποι που βρίσκονταν στον χώρο, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι του Πολυτεχνείου.Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση για τον καθορισμό ωραρίου επισκέψεων και τη μη χρήση των κτηρίων κατά τη διάρκεια του φετινού τριημέρου ελήφθη έπειτα από επανειλημμένες συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Σύλλογο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) και τους συμμετέχοντες φορείς.Κατά την ενημέρωση, η ανάγκη προστασίας του ιστορικού συγκροτήματος είχε αναγνωριστεί από τους συνομιλητές της Πρυτανείας. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο πρύτανης, τα μέτρα παραβιάστηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων.Ειδικότερα, το μεσημέρι της 15ης Νοεμβρίου, μετά την άρνηση του κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτόνων να ανοίξει το κτήριο Τοσίτσα, ομάδες φοιτητών που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δήλωναν ότι εκπροσωπούσαν τους συλλόγους των Αρχιτεκτόνων, των Χημικών Μηχανικών, των Ναυπηγών και των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με τη συμμετοχή και φοιτητών από τα τμήματα Βιολογικού και Πολιτικού του ΕΚΠΑ, προχώρησαν σε ενέργειες για την πρόσβαση στο κτίριο.Όπως γίνεται γνωστό από την Πρυτανεία, άτομα μπήκαν από τα παράθυρα, ενώ σε συνεργασία με άτομα που βρίσκονταν έξω από το κτήριο προκάλεσαν καταστροφές στην κεντρική είσοδο και στα προστατευτικά ρολά της. Ο πρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου επισημαίνει ότι, παρά την παραβίαση και την είσοδο στο κτίριο, αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, παρά τους σχετικούς ισχυρισμούς που, όπως αναφέρει, διακινήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνει, η ενέργεια αυτή παρουσιάστηκε από όσους συμμετείχαν ως συμβολική διεκδίκηση ελέγχου του πανεπιστημιακού χώρου.Παράλληλα με τα περιστατικά στο κτήριο Τοσίτσα, ο πρύτανης αναφέρεται στην είσοδο ομάδων αναρχικών στο εκκενωμένο κτήριο Γκίνη.Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι ομάδες αυτές παραβίασαν τις εισόδους χρησιμοποιώντας τροχούς, κόβοντας τις πόρτες των κτιρίων, και παρέμειναν στο εσωτερικό τους μέχρι το μεσημέρι της 17ης Νοεμβρίου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον εξοπλισμό που φέρεται να μεταφέρθηκε στον χώρο, μεταξύ άλλων σκάλες, τροχοί και σιδεριές, τον οποίο ο πρύτανης χαρακτηρίζει ικανό να χρησιμοποιηθεί για την τέλεση περαιτέρω παράνομων ενεργειών.

Η Πρυτανεία εκτιμά ότι οι ενέργειες αυτές ακύρωσαν στην πράξη την προσπάθεια προστασίας των εγκαταστάσεων, παρά τα μέτρα που είχαν αποφασιστεί πριν από την έναρξη του εορτασμού.



Η αντιπαράθεση στον χώρο του μνημείου την 17η Νοεμβρίου Το σοβαρότερο, από συμβολική και θεσμική άποψη, περιστατικό που περιγράφεται στην ανακοίνωση αφορά την ημέρα της επετείου. Όπως αναφέρει ο πρύτανης, ομάδες αναρχικών εμφανίστηκαν στον χώρο του μνημείου και απαίτησαν, προκειμένου να επιτρέψουν τη συνέχιση του εορτασμού, να εκφωνηθούν τα ονόματα των λεγόμενων «νεκρών της μεταπολίτευσης».



Σύμφωνα με την ενημέρωση, ακολούθησαν συνεννοήσεις για την εκφώνηση ονομάτων προσώπων, τα οποία θα παρουσιάζονταν ως «νεκροί της μεταπολίτευσης». Ο ίδιος ο πρύτανης διευκρινίζει ότι η Πρυτανεία απουσίαζε από αυτές τις συνεννοήσεις, θέλοντας, όπως σημειώνει, να καταστήσει σαφές ότι το ΕΜΠ δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη εξέλιξη.



Ο πρύτανης παραπέμπει, μάλιστα, σε οπτικό υλικό από τα γεγονότα, το οποίο έχει αναρτηθεί σε σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην ενημέρωσή του.



Βανδαλισμοί σε 1.500 τετραγωνικά μέτρα - Στα 50.000 ευρώ το κόστος αποκατάστασης Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο απολογισμός των υλικών ζημιών που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση. Από τα στοιχεία που παραθέτει ο πρύτανης, προκύπτει ότι οι φθορές αφορούν εκτεταμένους βανδαλισμούς, συνθήματα και αναγραφές σε επιφάνεια περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων.



Οι ζημιές εντοπίζονται σε τοίχους, μαρμάρινες επενδύσεις, ξύλινες θύρες και δάπεδα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στους περιμετρικούς χώρους των κτηρίων.



Επιπλέον, όπως αναφέρεται, αφίσες είχαν τοποθετηθεί σχεδόν σε κάθε εσωτερικό και εξωτερικό τοίχο. Οι σοβαρότερες φθορές καταγράφηκαν, σύμφωνα με την ενημέρωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος, στα ιστορικά κτίρια Τοσίτσα και Αβέρωφ.



Το επίσημο κόστος αποκατάστασης εκτιμάται σε 50.000 ευρώ. Πρόκειται για ποσό. που θα απαιτηθεί προκειμένου να αποκατασταθούν οι επιφάνειες και οι εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές, με το οικονομικό βάρος να αφορά πόρους του δημόσιου πανεπιστημίου.



Το μέγεθος των φθορών αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ιστορικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του συγκροτήματος της Πατησίων, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πανεπιστημιακά σύνολα της χώρας.



Το μήνυμα του πρύτανη για την επόμενη ημέρα Στο καταληκτικό μέρος της ενημέρωσής του, ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου κάνει λόγο τόσο για υλικό όσο και για ηθικό πλήγμα στο Ίδρυμα. Υποστηρίζει ότι οι ενέργειες που περιγράφει προσβάλλουν την ιστορία, το κύρος και τη φήμη του Πολυτεχνείου, καθώς και την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα.



Παράλληλα, εμφανίζεται αποφασισμένος να διατηρήσει την κατεύθυνση που έχει χαράξει η διοίκηση του Ιδρύματος, σημειώνοντας ότι το ΕΜΠ έχει εισέλθει τα τελευταία χρόνια σε περίοδο ακμής και ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει σε καταστάσεις παρακμής.