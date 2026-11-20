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Nations League: Πορτογαλία-Ολλανδία, Ισπανία-Γαλλία στα προημιτελικά, αναλυτικά τα ζευγάρια και ο δρόμος προς το τρόπαιο
Nations League: Πορτογαλία-Ολλανδία, Ισπανία-Γαλλία στα προημιτελικά, αναλυτικά τα ζευγάρια και ο δρόμος προς το τρόπαιο
Στα άλλα δύο ζευγάρια η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία και η Γερμανία το Βέλγιο
Δίχως τη συμμετοχή της Ελλάδας, διεξήχθη την Παρασκευή (20/11) η κλήρωση των playoffs του Nations League, τόσο όσον αφορά στα προημιτελικά της League A, όσο και στην άνοδο/παραμονή μεταξύ των πρώτων τριών κατηγοριών.
Στους «8» της League A, τα ζευγάρια Ισπανία-Γαλλία και Νορβηγία-Αγγλία ανταμώνουν ξανά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την Ολλανδία να αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και το Βέλγιο τη Γερμανία.
Από κει και πέρα, το ζευγάρι Ολλανδία-Πορτογαλία θα βρει απέναντί του το Ισπανία-Γαλλία, ενώ το Γερμανία-Βέλγιο θα διασταυρωθεί με το Αγγλία-Νορβηγία.
Τα πρώτα ματς αναμένεται να διεξαχθούν μεταξύ 25-27 Μαρτίου, ενώ 28-30 Μαρτίου θα λάβουν χώρα οι ρεβάνς.
Το δε Final Four, θα λάβει χώρα μεταξύ 9 και 13 Ιουνίου, σε μία από τις τέσσερις χώρες που θα εκπροσωπηθούν.
Προημιτελικά
Ισπανία-Γαλλία
Νορβηγία-Αγγλία
Ολλανδία-Πορτογαλία
Βέλγιο-Γερμανία
Playoffs League A/B
Βοσνία-Δανία
Ιρλανδία-Κροατία
Ουγγαρία-Σερβία
Στους «8» της League A, τα ζευγάρια Ισπανία-Γαλλία και Νορβηγία-Αγγλία ανταμώνουν ξανά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την Ολλανδία να αντιμετωπίζει την Πορτογαλία και το Βέλγιο τη Γερμανία.
Από κει και πέρα, το ζευγάρι Ολλανδία-Πορτογαλία θα βρει απέναντί του το Ισπανία-Γαλλία, ενώ το Γερμανία-Βέλγιο θα διασταυρωθεί με το Αγγλία-Νορβηγία.
Τα πρώτα ματς αναμένεται να διεξαχθούν μεταξύ 25-27 Μαρτίου, ενώ 28-30 Μαρτίου θα λάβουν χώρα οι ρεβάνς.
Το δε Final Four, θα λάβει χώρα μεταξύ 9 και 13 Ιουνίου, σε μία από τις τέσσερις χώρες που θα εκπροσωπηθούν.
Προημιτελικά
Ισπανία-Γαλλία
Νορβηγία-Αγγλία
Ολλανδία-Πορτογαλία
Βέλγιο-Γερμανία
Playoffs League A/B
Βοσνία-Δανία
Ιρλανδία-Κροατία
Ουγγαρία-Σερβία
Σλοβενία-Ουαλία
Playoffs League B/C
Κύπρος-Βόρεια Μακεδονία
Νησιά Φερόε-Γεωργία
Εσθονία-Ρουμανία
Λευκορωσία-Ισραήλ
Playoffs League B/C
Κύπρος-Βόρεια Μακεδονία
Νησιά Φερόε-Γεωργία
Εσθονία-Ρουμανία
Λευκορωσία-Ισραήλ
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