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Και επίσημα στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2031 ο Ζίβκοβιτς
Και επίσημα στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2031 ο Ζίβκοβιτς
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωση την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς
Ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς με τον ΠΑΟΚ. Ο αρχηγός της ομάδας της Θεσσαλονίκης υπέγραψε μέχρι το 2031 με τον Δικέφαλο. Οι δύο πλευρές τα είχαν βρει πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, υπήρχε προφορική συμφωνία και τώρα έπεσαν και οι υπογραφές στα συμβόλαια. Ο Σέρβος αναμένεται να εισπράττει 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
Ο Α. Ζίβκοβιτς γεννήθηκε στο Νις της Σερβίας στις 11 Ιουλίου του 1996. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της τοπικής Νασιονάλ και με τις επιδόσεις του κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μεγάλους της χώρας. Η Παρτιζάν τον απέκτησε το 2009 κι έφτασε σε σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και να γίνει ο νεαρότερος captain στην ιστορία της ομάδας.
Τον Ιούλιο του 2016 η Μπενφίκα δεν έχασε την ευκαιρία και τον ενέταξε στο δυναμικό της, παραμένοντας στην Πορτογαλία για τέσσερα χρόνια μέχρι που βρήκε το… λιμάνι του στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.
Κάποιες ιστορίες δεν είναι απλώς ποδοσφαιρικές. Είναι ιστορίες δεσμού, αφοσίωσης και κοινής πορείας. Το 2020, ο Zile βρήκε στον ΠΑΟΚ τον σταθμό που έψαχνε στην καριέρα του. Μια ευκαιρία που εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή σχέση, με τη Θεσσαλονίκη να γίνεται το σπίτι του και την Τούμπα το μέρος όπου έμελλε να γράψει τις δικές του σελίδες ιστορίας. Με συνέπεια, προσφορά και αδιάκοπη παρουσία στο γήπεδο, εξελίχθηκε σε αρχηγό του Δικεφάλου.
Μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, 292 συμμετοχές, 70 γκολ και 75 ασίστ. Μια διαδρομή που αποτυπώνεται στους αριθμούς, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς. Ο Zile θα παραμείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2031!
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
Ο Α. Ζίβκοβιτς γεννήθηκε στο Νις της Σερβίας στις 11 Ιουλίου του 1996. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της τοπικής Νασιονάλ και με τις επιδόσεις του κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μεγάλους της χώρας. Η Παρτιζάν τον απέκτησε το 2009 κι έφτασε σε σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και να γίνει ο νεαρότερος captain στην ιστορία της ομάδας.
Τον Ιούλιο του 2016 η Μπενφίκα δεν έχασε την ευκαιρία και τον ενέταξε στο δυναμικό της, παραμένοντας στην Πορτογαλία για τέσσερα χρόνια μέχρι που βρήκε το… λιμάνι του στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.
Κάποιες ιστορίες δεν είναι απλώς ποδοσφαιρικές. Είναι ιστορίες δεσμού, αφοσίωσης και κοινής πορείας. Το 2020, ο Zile βρήκε στον ΠΑΟΚ τον σταθμό που έψαχνε στην καριέρα του. Μια ευκαιρία που εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή σχέση, με τη Θεσσαλονίκη να γίνεται το σπίτι του και την Τούμπα το μέρος όπου έμελλε να γράψει τις δικές του σελίδες ιστορίας. Με συνέπεια, προσφορά και αδιάκοπη παρουσία στο γήπεδο, εξελίχθηκε σε αρχηγό του Δικεφάλου.
Μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, 292 συμμετοχές, 70 γκολ και 75 ασίστ. Μια διαδρομή που αποτυπώνεται στους αριθμούς, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς. Ο Zile θα παραμείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2031!
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