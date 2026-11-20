CBS News: ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν νέα επίθεση στο Ιράν ακόμη και τις επόμενες ημέρες
CBS News: ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν νέα επίθεση στο Ιράν ακόμη και τις επόμενες ημέρες
Ο Νετανιάχου ανησυχεί για την ταχεία ανασυγκρότηση του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου και τη μεταφορά στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο υπέδαφος - Ανοιχτό παραμένει εάν ο Τραμπ θα εγκρίνει νέα στρατιωτική επιχείρηση
Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ιράν στο άμεσο μέλλον εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS News, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.
Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για την ταχύτητα με την οποία η Τεχεράνη ανασυγκροτεί τις δυνατότητες παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και για τις προσπάθειές της να μεταφέρει κρίσιμες στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε υπόγειες τοποθεσίες, προκειμένου να τις προστατεύσει από μελλοντικά πλήγματα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έχοντας προετοιμαστεί τόσο για μια ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν όσο και για την αντιμετώπιση πιθανής ιρανικής επίθεσης.
Το δημοσίευμα προστίθεται σε σειρά πληροφοριών των τελευταίων ημερών που αναφέρουν ότι Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ διαθέτουν ήδη επιχειρησιακά σχέδια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τις πηγές του CBS News, η Τεχεράνη επιταχύνει την ανασυγκρότηση της παραγωγικής της ικανότητας στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων, ενώ παράλληλα επιδιώκει να προστατεύσει το πυραυλικό και πυρηνικό της πρόγραμμα μέσω της δημιουργίας ή της ενίσχυσης υπόγειων εγκαταστάσεων.
Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό στην ισραηλινή ηγεσία, καθώς ενδεχόμενη μεταφορά κρίσιμων υποδομών σε μεγαλύτερο βάθος θα μπορούσε να καταστήσει δυσκολότερη την καταστροφή τους από αεροπορικές επιδρομές.
Η κυβέρνηση Νετανιάχου θεωρεί ότι η ανασυγκρότηση του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου και η προστασία των στρατηγικών εγκαταστάσεων της χώρας αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ.
Οι αμερικανικές δυνάμεις διαθέτουν ήδη σημαντική στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, με δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς, δύο αεροπλανοφόρα και τις συνοδευτικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις τους.
Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, μια νέα επιθετική επιχείρηση θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα σε δύο έως τέσσερις ημέρες από τη λήψη σχετικής εντολής, με βάση τα στρατιωτικά μέσα που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.
Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για επίθεση ή ότι υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης επιχειρήσεων.
Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων ασφαλείας, με τη συμμετοχή του διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ.
Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, και ο διευθυντής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν. Ο ισραηλινός στρατός περιέγραψε τη συνάντηση ως κοινή και συνολική αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί συμφωνία με την Τεχεράνη, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος.
Την Τετάρτη δήλωσε ότι σκοπεύει να τερματίσει τη σύγκρουση «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ενώ την Πέμπτη εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, λέγοντας στο ισραηλινό Channel 12 ότι δεν βιάζεται να λάβει απόφαση.
Η κυβέρνηση Νετανιάχου, από την πλευρά της, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ιρανικό πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα ως βασική απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.
Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για την ταχύτητα με την οποία η Τεχεράνη ανασυγκροτεί τις δυνατότητες παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και για τις προσπάθειές της να μεταφέρει κρίσιμες στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε υπόγειες τοποθεσίες, προκειμένου να τις προστατεύσει από μελλοντικά πλήγματα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έχοντας προετοιμαστεί τόσο για μια ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν όσο και για την αντιμετώπιση πιθανής ιρανικής επίθεσης.
Το δημοσίευμα προστίθεται σε σειρά πληροφοριών των τελευταίων ημερών που αναφέρουν ότι Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ διαθέτουν ήδη επιχειρησιακά σχέδια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η ανησυχία Νετανιάχου για τους πυραύλους και τις υπόγειες εγκαταστάσειςΣτο επίκεντρο των ισραηλινών ανησυχιών βρίσκεται η προσπάθεια του Ιράν να αποκαταστήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες που επλήγησαν κατά τις προηγούμενες συγκρούσεις.
Σύμφωνα με τις πηγές του CBS News, η Τεχεράνη επιταχύνει την ανασυγκρότηση της παραγωγικής της ικανότητας στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων, ενώ παράλληλα επιδιώκει να προστατεύσει το πυραυλικό και πυρηνικό της πρόγραμμα μέσω της δημιουργίας ή της ενίσχυσης υπόγειων εγκαταστάσεων.
Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό στην ισραηλινή ηγεσία, καθώς ενδεχόμενη μεταφορά κρίσιμων υποδομών σε μεγαλύτερο βάθος θα μπορούσε να καταστήσει δυσκολότερη την καταστροφή τους από αεροπορικές επιδρομές.
Η κυβέρνηση Νετανιάχου θεωρεί ότι η ανασυγκρότηση του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου και η προστασία των στρατηγικών εγκαταστάσεων της χώρας αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ.
Στο τραπέζι νέα κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και ΙσραήλΚατά το CBS News, η ισραηλινή κυβέρνηση θα προτιμούσε μια νέα συντονισμένη στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να εγκρίνει νέα στρατιωτική δράση και, εφόσον το αποφασίσει, ποια μορφή θα μπορούσε να έχει.
Οι αμερικανικές δυνάμεις διαθέτουν ήδη σημαντική στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, με δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς, δύο αεροπλανοφόρα και τις συνοδευτικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις τους.
Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, μια νέα επιθετική επιχείρηση θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα σε δύο έως τέσσερις ημέρες από τη λήψη σχετικής εντολής, με βάση τα στρατιωτικά μέσα που βρίσκονται ήδη στην περιοχή.
Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για επίθεση ή ότι υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης επιχειρήσεων.
Σε αυξημένη επιφυλακή ο ισραηλινός στρατόςΟι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε υψηλό επίπεδο αμυντικής ετοιμότητας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενη ιρανική επίθεση. Η προετοιμασία αφορά τόσο την προστασία του ισραηλινού εδάφους όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα για έναν νέο γύρο στρατιωτικών συγκρούσεων.
Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων ασφαλείας, με τη συμμετοχή του διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ.
Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, και ο διευθυντής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν. Ο ισραηλινός στρατός περιέγραψε τη συνάντηση ως κοινή και συνολική αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας.
Η στάση Τραμπ και το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσηςΗ πιθανότητα νέας στρατιωτικής επιχείρησης εξετάζεται, ενώ οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί συμφωνία με την Τεχεράνη, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος.
Την Τετάρτη δήλωσε ότι σκοπεύει να τερματίσει τη σύγκρουση «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ενώ την Πέμπτη εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, λέγοντας στο ισραηλινό Channel 12 ότι δεν βιάζεται να λάβει απόφαση.
Η κυβέρνηση Νετανιάχου, από την πλευρά της, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ιρανικό πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα ως βασική απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα