Στη δημιουργία του Πρότυπου Κέντρου Αριστείας για την Άνοια στη Δυτική Αθήνα και στις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ αναφέρθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου GeNeDis 2026 (Genomics, Neuroscience, Therapy and Data Innovation), την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.Η κ. Αγαπηδάκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του νέου Κέντρου, το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει στο Περιστέρι, με στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και την εισαγωγή σύγχρονων διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων για την άνοια και τα συναφή νευρολογικά νοσήματα.Όπως επισήμανε, η επένδυση στην επιστημονική γνώση και στην καινοτομία μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη φροντίδα των ασθενών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η δημογραφική γήρανση αυξάνει τις ανάγκες για έγκαιρη διάγνωση, συστηματική παρακολούθηση και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.Η Αναπληρώτρια Υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι τα επόμενα χρόνια οι Έλληνες ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε προηγμένα διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαλεία, μέσα από τη συνεργασία της Πολιτείας με την επιστημονική κοινότητα.Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη σύνδεσης της βασικής επιστημονικής έρευνας με την καθημερινή κλινική πράξη, ώστε τα νέα επιστημονικά δεδομένα, οι τεχνολογίες και οι αλγόριθμοι να μετατρέπονται σε εφαρμόσιμες λύσεις για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας.Η δημιουργία του Πρότυπου Κέντρου Αριστείας για την Άνοια στο Περιστέρι εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου φροντίδας, που θα συνδυάζει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την έρευνα, την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και την υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Στη νέα δομή προβλέπεται να λειτουργήσουν Κέντρο Ημέρας για την Άνοια, Ιατρείο Πρόληψης, Κέντρο Εκπαίδευσης και Τομέας Έρευνας.Κατά την ομιλία της στο διεθνές συνέδριο, η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των χρόνιων νοσημάτων, οι μεταδοτικές ασθένειες και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της πρόληψης και την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.Παράλληλα, στάθηκε στις ραγδαίες εξελίξεις των νευροεπιστημών και στη σημασία της αξιοποίησης της νέας γνώσης, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στις υπηρεσίες υγείας, ώστε τα αποτελέσματα της επιστημονικής προόδου να φτάνουν στην καθημερινότητα των πολιτών.