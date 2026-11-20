Ο Δένδιας υποδέχτηκε 750 μαθητές στο Πεντάγωνο, ανοίγει αύριο για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει, για πρώτη φορά στην ιστορία του, τις πύλες του στο ευρύ κοινό αύριο, Σάββατο 21 Νοεμβρίου