Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Νεκροί τέσσερις έφηβοι από έκρηξη οβίδας που είχε ξεμείνει από προηγούμενο πόλεμο στο Αφγανιστάν
Νεκροί τέσσερις έφηβοι από έκρηξη οβίδας που είχε ξεμείνει από προηγούμενο πόλεμο στο Αφγανιστάν
Από την αποχώρηση το 1989 των σοβιετικών στρατευμάτων, πάνω από 45.000 άμαχοι σκοτώθηκαν από νάρκες και εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου
Τέσσερις έφηβοι σκοτώθηκαν σήμερα στο δυτικό Αφγανιστάν όταν εξερράγη οβίδα που χρονολογούνταν από προηγούμενο πόλεμο, δήλωσε σήμερα η αστυνομία στην επαρχία Φαράχ.
Από την αποχώρηση το 1989 των σοβιετικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, περισσότεροι από 45.000 άμαχοι στη χώρα σκοτώθηκαν από νάρκες και εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου (οβίδες, βόμβες κλπ) που είχαν διασκορπιστεί στη διάρκεια των δεκαετιών πολέμου στη χώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκών (Unmas).
Σήμερα, ημέρα αργίας στο Αφγανιστάν, μαθητές θρησκευτικού σχολείου βγήκαν έξω και «βρήκαν μια οβίδα όλμου που μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Φαράχ Καλιμουλάχ Νανγκγιάλ.
«Νεότεροι μαθητές χτύπησαν την οβίδα και αυτή εξερράγη», συνέχισε.
Τέσσερις έφηβοι, ηλικίας 10 έως 16 ετών, σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο ίδιος.
Πολλά παιδιά και έφηβοι δεν συνειδητοποιούν τους κινδύνους από τις νάρκες ή τα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου.
Μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου αυτής της χρονιάς, 324 άμαχοι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους παιδιά, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA ).
Ενώ 2,6 εκατ. άνθρωποι ζουν σε ακτίνα μικρότερη του ενός χιλιομέτρου σε επικίνδυνες ζώνες, οι χρηματοδοτήσεις για τις επιχειρήσεις της αποστολής αποναρκοθέτησης του ΟΗΕ έχουν μειωθεί δραστικά.
Οι εργαζόμενοί της έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 90% από το 2011, και μόνο 4,3 εκατ. δολάρια (3,9 εκατ. ευρώ) συγκεντρώθηκαν τον Οκτώβριο, ενώ μη αποστολή έχει ανάγκη από 14,5 εκατ. δολάρια (13,2 εκατ. ευρώ) για να φέρει εις πέρας τις δραστηριότητές της.
Από την αποχώρηση το 1989 των σοβιετικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, περισσότεροι από 45.000 άμαχοι στη χώρα σκοτώθηκαν από νάρκες και εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου (οβίδες, βόμβες κλπ) που είχαν διασκορπιστεί στη διάρκεια των δεκαετιών πολέμου στη χώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκών (Unmas).
Σήμερα, ημέρα αργίας στο Αφγανιστάν, μαθητές θρησκευτικού σχολείου βγήκαν έξω και «βρήκαν μια οβίδα όλμου που μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Φαράχ Καλιμουλάχ Νανγκγιάλ.
«Νεότεροι μαθητές χτύπησαν την οβίδα και αυτή εξερράγη», συνέχισε.
Τέσσερις έφηβοι, ηλικίας 10 έως 16 ετών, σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο ίδιος.
Πολλά παιδιά και έφηβοι δεν συνειδητοποιούν τους κινδύνους από τις νάρκες ή τα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου.
Μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου αυτής της χρονιάς, 324 άμαχοι τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους παιδιά, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA ).
Ενώ 2,6 εκατ. άνθρωποι ζουν σε ακτίνα μικρότερη του ενός χιλιομέτρου σε επικίνδυνες ζώνες, οι χρηματοδοτήσεις για τις επιχειρήσεις της αποστολής αποναρκοθέτησης του ΟΗΕ έχουν μειωθεί δραστικά.
Οι εργαζόμενοί της έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 90% από το 2011, και μόνο 4,3 εκατ. δολάρια (3,9 εκατ. ευρώ) συγκεντρώθηκαν τον Οκτώβριο, ενώ μη αποστολή έχει ανάγκη από 14,5 εκατ. δολάρια (13,2 εκατ. ευρώ) για να φέρει εις πέρας τις δραστηριότητές της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα