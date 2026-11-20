Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής κλήθηκε σε απολογία από τον ανακριτή για τα Τέμπη
Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής κλήθηκε σε απολογία από τον ανακριτή για τα Τέμπη
Την κλήση στον πρώην υπουργό Μεταφορών πραγματοποίησε ο αεροπαγίτης ανακριτής Ηλίας Γιαρένης - Ο κ. Καραμανλής καλείται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
Κλήση σε απολογία στον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή που ήταν υπουργός όταν συνέβη το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών τον Φεβρουάριο του 2023 έστειλε ο αρεοπαγίτης ανακριτής, Ηλίας Γιαρένης.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Καραμανλής καλείται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή «ως κατηγορούμενος, για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος, η οποία τελέστηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 09.07.2019 έως και την 01.03.2023, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Γιαρένης ο οποίος διενεργεί έρευνα για τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, τα οποία αν είχαν γίνει θα συνέβαλαν στην αποτροπή του πολύνεκρου δυστυχήματος, έχει ολοκληρώσει την ανάκρισή για την υπόθεση, την εξέταση των μαρτύρων και τη συλλογή των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Καραμανλής καλείται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή «ως κατηγορούμενος, για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος, η οποία τελέστηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 09.07.2019 έως και την 01.03.2023, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο κ. Γιαρένης ο οποίος διενεργεί έρευνα για τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, τα οποία αν είχαν γίνει θα συνέβαλαν στην αποτροπή του πολύνεκρου δυστυχήματος, έχει ολοκληρώσει την ανάκρισή για την υπόθεση, την εξέταση των μαρτύρων και τη συλλογή των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων.
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