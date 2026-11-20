Σκλαβενίτης: Στα 1.100 ευρώ ο βασικός μισθός με τη νέα συλλογική σύμβαση – Αυξήσεις έως 8% και επιδόματα για 36.800 εργαζομένους

Η πέμπτη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον Σκλαβενίτη φέρνει σημαντικές αλλαγές στις αποδοχές του προσωπικού, με μεγαλύτερη αναγνώριση της προϋπηρεσίας, οικονομική στήριξη των οικογενειών και πρόσθετες παροχές για τα παιδιά των εργαζομένων