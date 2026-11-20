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Τροχαίο με νταλίκα στην Εύβοια, χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός
Τροχαίο με νταλίκα στην Εύβοια, χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός
Στο σημείο βρίσκονται η πυροσβεστική, οι εθελοντές των νέων Στύρων, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός της νταλίκας μετά το ατύχημα που σημειώθηκε στην Εύβοια μετά τη διασταύρωση των Τσακαίων, στον δρόμο προς τα Νέα Στύρα, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος σε περιοχή με γκρεμό.
Ο οδηγός είχε εγκλωβιστεί μέσα στη νταλίκα και ανασύρθηκε στη συνέχεια χωρίς τις αισθήσεις του σύμφωνα με πληροφορίες του Evima.
Στο σημείο βρίσκονται η πυροσβεστική, οι εθελοντές των νέων Στύρων, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, από ΙΧΦ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή της Δ.Ε. Στυρέων Ευβοίας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 20, 2026
Ο οδηγός είχε εγκλωβιστεί μέσα στη νταλίκα και ανασύρθηκε στη συνέχεια χωρίς τις αισθήσεις του σύμφωνα με πληροφορίες του Evima.
Στο σημείο βρίσκονται η πυροσβεστική, οι εθελοντές των νέων Στύρων, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
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