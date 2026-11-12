Συγκίνησε η χήρα του Πάτρικ Στιούαρτ: Το πένθος συνεχίζει να έρχεται σε κύματα, ήξερε ότι τον αγαπούσα και ξέρω ότι με αγαπούσε
Συγκίνησε η χήρα του Πάτρικ Στιούαρτ: Το πένθος συνεχίζει να έρχεται σε κύματα, ήξερε ότι τον αγαπούσα και ξέρω ότι με αγαπούσε
«Η καρδιά μου χρειάστηκε να μεγαλώσει για να χωρέσει την αγάπη μου για τον Πάτρικ και εκείνος με άλλαξε για πάντα προς το καλύτερο», πρόσθεσε η Σάνι Όζελ
Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τον θάνατο του Πάτρικ Στιούαρτ σε ηλικία 86 ετών η σύζυγός του Σάνι Όζελ, αποκαλύπτοντας πώς βιώνει το πένθος.
«Σήμερα συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από τότε που έφυγε ο Πάτρικ και το πένθος συνεχίζει να έρχεται σε κύματα», έγραψε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, συνοδεύοντας την ανάρτησή της στο Instagram με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της. «Αλλά έχω επίσης νιώσει μια τόσο βαθιά, ουσιαστική ευγνωμοσύνη», συμπλήρωσε.
Η 47χρονη εξήγησε πως εκείνη και ο ηθοποιός πρόλαβαν να πουν όλα όσα ήθελαν πριν εκείνος αφήσει την τελευταία του πνοή στις 28 Οκτωβρίου, έπειτα από μια «σύντομη και συγκινητική διαδρομή με τη νόσο Αλτσχάιμερ»: «Ήξερε ότι τον αγαπούσα και ξέρω ότι με αγαπούσε. Ο Πάτρικ κι εγώ πραγματικά, αυθεντικά βλέπαμε ο ένας τον άλλον και αναδείξαμε ο ένας τις καλύτερες πλευρές του άλλου», ανέφερε.
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«Μοιραστήκαμε σχεδόν δύο δεκαετίες και γεμίσαμε αυτά τα χρόνια με τόση ζωή», πρόσθεσε η Όζελ και στη συνέχεια μίλησε για την αντίδραση των θαυμαστών του Στιούαρτ μετά την είδηση του θανάτου του: «Έχω συγκλονιστεί από την αντίδραση του κόσμου στον θάνατο του Πάτρικ. Αν και δεν εκπλήσσομαι καθόλου που άγγιξε τόσους ανθρώπους, με συγκινεί ειλικρινά αυτό το κύμα θλίψης», έγραψε.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαρίστησε όσους της συμπαραστάθηκαν ακόμη και με μηνύματα σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή: «Σας ευχαριστώ όλους για τα συλλυπητήριά σας, σημαίνουν τόσα πολλά για μένα. Η καρδιά μου χρειάστηκε να μεγαλώσει για να χωρέσει την αγάπη μου για τον Πάτρικ και εκείνος με άλλαξε για πάντα προς το καλύτερο».
Η σχέση του Πάτρικ Στιούαρτ και της Σάνι Όζελ ξεκίνησε το 2008. Τον Μάρτιο του 2013 ο ηθοποιός της έκανε πρόταση γάμου και έξι μήνες αργότερα, οι δυο τους παντρεύτηκαν.
Ο Στιούαρτ είχε παντρευτεί στο παρελθόν τη χορεύτρια Σίλα Φάλκονερ και αργότερα την παραγωγό Γουέντι Νιους. Με την πρώτη απέκτησε δύο παιδιά, τον γιο του Ντάνιελ και την κόρη του Σόφι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Σήμερα συμπληρώνονται δύο εβδομάδες από τότε που έφυγε ο Πάτρικ και το πένθος συνεχίζει να έρχεται σε κύματα», έγραψε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, συνοδεύοντας την ανάρτησή της στο Instagram με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της. «Αλλά έχω επίσης νιώσει μια τόσο βαθιά, ουσιαστική ευγνωμοσύνη», συμπλήρωσε.
Η 47χρονη εξήγησε πως εκείνη και ο ηθοποιός πρόλαβαν να πουν όλα όσα ήθελαν πριν εκείνος αφήσει την τελευταία του πνοή στις 28 Οκτωβρίου, έπειτα από μια «σύντομη και συγκινητική διαδρομή με τη νόσο Αλτσχάιμερ»: «Ήξερε ότι τον αγαπούσα και ξέρω ότι με αγαπούσε. Ο Πάτρικ κι εγώ πραγματικά, αυθεντικά βλέπαμε ο ένας τον άλλον και αναδείξαμε ο ένας τις καλύτερες πλευρές του άλλου», ανέφερε.
Δείτε τη φωτογραφία
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«Μοιραστήκαμε σχεδόν δύο δεκαετίες και γεμίσαμε αυτά τα χρόνια με τόση ζωή», πρόσθεσε η Όζελ και στη συνέχεια μίλησε για την αντίδραση των θαυμαστών του Στιούαρτ μετά την είδηση του θανάτου του: «Έχω συγκλονιστεί από την αντίδραση του κόσμου στον θάνατο του Πάτρικ. Αν και δεν εκπλήσσομαι καθόλου που άγγιξε τόσους ανθρώπους, με συγκινεί ειλικρινά αυτό το κύμα θλίψης», έγραψε.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαρίστησε όσους της συμπαραστάθηκαν ακόμη και με μηνύματα σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή: «Σας ευχαριστώ όλους για τα συλλυπητήριά σας, σημαίνουν τόσα πολλά για μένα. Η καρδιά μου χρειάστηκε να μεγαλώσει για να χωρέσει την αγάπη μου για τον Πάτρικ και εκείνος με άλλαξε για πάντα προς το καλύτερο».
Η σχέση του Πάτρικ Στιούαρτ και της Σάνι Όζελ ξεκίνησε το 2008. Τον Μάρτιο του 2013 ο ηθοποιός της έκανε πρόταση γάμου και έξι μήνες αργότερα, οι δυο τους παντρεύτηκαν.
Ο Στιούαρτ είχε παντρευτεί στο παρελθόν τη χορεύτρια Σίλα Φάλκονερ και αργότερα την παραγωγό Γουέντι Νιους. Με την πρώτη απέκτησε δύο παιδιά, τον γιο του Ντάνιελ και την κόρη του Σόφι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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