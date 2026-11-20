Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα και τον Αντώνη Σαμαρά





Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (20/11) στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 ο κ. Βλάχος τόνισε, επίσης, πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, διευκρινίζοντας πως θα το ανακοινώσει στη Βουλή, ενώ ανέφερε πως θα ήταν συντριβή για τη ΝΔ αν συγκέντρωνε ένα ποσοστό της τάξης του 25% στις εκλογές.



Για το «γιατί να μην πάμε με αυτούς που είναι πιο δεξιά» του Καλογερόπουλου Την ίδια ώρα, ο κ. Βλάχος κλήθηκε να σχολιάσει



«Θεωρώ ότι και τα υπάρχοντα κόμματα προς τα Δεξιά αποκλείουν κάθε συνεργασία με την ΝΔ άρα αυτό που είπε ο κ. Καλογερόπουλος έχει μόνο θεωρητική αξία, δεν έχει πρακτική αξία αφού το αποκλείουν. Ο στόχος της αυτοδυναμίας για την ΝΔ είναι σωστός στόχος ιδιαίτερα όταν όλοι οι υπόλοιποι που υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό δεν συνεργάζονται με τη ΝΔ. Αν το πολιτικό σκηνικό αύριο αλλάξει και ακουστούν και άλλες απόψεις αφήστε τότε να τις εκτιμήσουμε. Μιλάω και για τον κ. Σαμαρά», σημείωσε.



Ερωτηθείς αν θα βλάψει τη ΝΔ το κόμμα Σαμαρά απάντησε:







Για



«Ο κ. Λιάκος δεν έχει κάποια ευθύνη, οι συμβάσεις τις οποίες έχει το γραφείο της αδερφής του και του πατέρα του ήταν πριν ο κ. Λιάκος πάει στο υπουργείο. Αν αύριο το γραφείο συνεχίσει να παίρνει από δήμους δουλειές και ο αδερφός είναι στο υπουργείο δεν θα έλεγα ότι είναι παράνομο, αλλά θα επανέλθουμε στο ηθικό και νόμιμο».



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Όπως είπε «η ΝΔ θα είναι την επόμενη μέρα, αν δεν είναι αυτοδύναμη, σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα», ενώ σε ερώτηση που του έγινε εάν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:



«Και με τον Μητσοτάκη, εγώ για τα πρόσωπα είμαι πολύ επιφυλακτικός, λέω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στις πολιτικές και δευτερευόντως στα πρόσωπα. Εγώ αν ήμουνα στην απέναντι πλευρά δεν θα στεκόμουνα στο ποιος θα είναι πρωθυπουργός ή ποιοι θα είναι υπουργοί, η λογική του 5-3-2 του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθεί. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένες πολιτικές»



Για την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αν λάβει 25% θα αποχωρήσει:



Την αυτοδυναμία έθεσε ως στόχο της ΝΔ για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές ο βουλευτής του κόμματος, Γιώργος Βλάχος κατά τη διάρκεια σημερινής του συνέντευξης.Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (20/11) στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 ο κ. Βλάχος τόνισε, επίσης, πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, διευκρινίζοντας πως θα το ανακοινώσει στη Βουλή, ενώ ανέφερε πωςαν συγκέντρωνε ένα ποσοστό της τάξης του 25% στις εκλογές.Την ίδια ώρα, ο κ. Βλάχος κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καλογερόπουλου για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με κόμματα «πιο δεξιά».«Θεωρώ ότι και τα υπάρχοντα κόμματα προς τα Δεξιά αποκλείουν κάθε συνεργασία με την ΝΔ άρα αυτό που είπε ο κ. Καλογερόπουλος έχει μόνο θεωρητική αξία, δεν έχει πρακτική αξία αφού το αποκλείουν. Ο στόχος της αυτοδυναμίας για την ΝΔ είναι σωστός στόχος ιδιαίτερα όταν όλοι οι υπόλοιποι που υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό δεν συνεργάζονται με τη ΝΔ. Αν το πολιτικό σκηνικό αύριο αλλάξει και ακουστούν και άλλες απόψεις αφήστε τότε να τις εκτιμήσουμε. Μιλάω και για τον κ. Σαμαρά», σημείωσε.Ερωτηθείς αν θα βλάψει τη ΝΔ το κόμμα Σαμαρά απάντησε:«Η ΝΔ ήδη στις μετρήσεις έχει μια «καθίζηση». Η προηγούμενη μέτρηση ήταν 24,9 άρα 0,8 κάτω δηλαδή τι κάνουμε αντί να ανεβαίνουμε πέφτουμε; Υπάρχει κάποια ανησυχία; Θα υπάρξει κάποια διορθωτική κίνηση; Νομίζω ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την καθημερινότητα, να προσεγγίσουμε τον κόσμο και τα προβλήματά του γιατί έχουμε αποστασιοποιηθεί από μεγάλες κοινωνικές ομάδες που ήταν η βάση της ΝΔ».Για το ζήτημα του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου «Ο κ. Λιάκος δεν έχει κάποια ευθύνη, οι συμβάσεις τις οποίες έχει το γραφείο της αδερφής του και του πατέρα του ήταν πριν ο κ. Λιάκος πάει στο υπουργείο. Αν αύριο το γραφείο συνεχίσει να παίρνει από δήμους δουλειές και ο αδερφός είναι στο υπουργείο δεν θα έλεγα ότι είναι παράνομο, αλλά θα επανέλθουμε στο ηθικό και νόμιμο».Όσον αφορά την αντιπολίτευση σημείωσε: «Η αντιπολίτευση πάει από το κακό στο χειρότερο, σκοτώνονται μεταξύ τους. Δεν έχουν να πουν τίποτα. Αναμασούν χθεσινά πράγματα, μιλάω για τον κ. Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλακης μεγαλοπιάνεται λες και είναι το ΠΑΣΟΚ του ’81, με αυτές τις προσεγγίσεις δεν νομίζω ότι μπορούν να αγγίξουν την πραγματικότητα».Όπως είπε «η ΝΔ θα είναι την επόμενη μέρα, αν δεν είναι αυτοδύναμη, σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα», ενώ σε ερώτηση που του έγινε εάν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:«Και με τον Μητσοτάκη, εγώ για τα πρόσωπα είμαι πολύ επιφυλακτικός, λέω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στις πολιτικές και δευτερευόντως στα πρόσωπα. Εγώ αν ήμουνα στην απέναντι πλευρά δεν θα στεκόμουνα στο ποιος θα είναι πρωθυπουργός ή ποιοι θα είναι υπουργοί, η λογική του 5-3-2 του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθεί. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένες πολιτικές»Για την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αν λάβει 25% θα αποχωρήσει:

«Δεν θα έμπαινα στην λογική των αριθμών, δεν βοηθάνε. Εξάλλου το 25% είναι μια συντριβή, δηλαδή το πρώτο κόμμα με 25% βγάζει 75 έδρες και το χειρότερο από όλα είναι ότι 225 είναι απέναντι, αυτό είναι το επικίνδυνο για την επόμενη μέρα. Ο κ. Μητσοτάκης αυτά τα ξέρει, τα ζυγίζει και θα κάνει το σωστό».



Κληθείς να απαντήσει στις πληροφορίες που τον θέλουν υποψήφιο με το κόμμα Σαμαρά: «Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό, εγώ δεν έχω πει τίποτα ούτε έχω αφήσει κάποια υπόνοια. Το τι θα κάνω εγκαίρως θα το πω».

20.11.2026, 12:27