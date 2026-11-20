Στον ανακριτή ο Βούλγαρος εκτελεστής για το πιστόλι που έφτασε με drone στις φυλακές Αγυιάς Χανίων
Στον ανακριτή ο Βούλγαρος εκτελεστής για το πιστόλι που έφτασε με drone στις φυλακές Αγυιάς Χανίων
Ο Βούλγαρος κρατούμενος θεωρείται ο παραλήπτης του όπλου - Το περασμένο καλοκαίρι φέρεται να είχε σταλεί για τον ίδιο με drone και εξοπλισμός απόδρασης
Στον ανακριτή, υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, οδηγήθηκε ένας 38χρονος Βούλγαρος πολυϊσοβίτης, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση μεταφοράς πιστολιού με drone στις φυλακές Αγυιάς. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κρατούμενος να σχεδίαζε την απόδρασή του, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που φέρεται να προορίζεται για εκείνον δέμα που μεταφέρεται με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 38χρονος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δολοφονίες, θεωρείται ο παραλήπτης του πιστολιού που μεταφέρθηκε με drone στο σωφρονιστικό κατάστημα.
Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ενδεχόμενο προετοιμασίας απόδρασης.
Συγκεκριμένα, το περασμένο καλοκαίρι είχε εντοπιστεί ακόμη ένα δέμα που μεταφέρθηκε με drone και περιείχε εξοπλισμό απόδρασης, το οποίο επίσης εκτιμάται ότι προοριζόταν για τον 38χρονο κρατούμενο.
Το drone κατάφερε να εισέλθει στον χώρο των φυλακών και να αποθέσει ένα αντικείμενο στον προαύλιο χώρο, προτού ενεργοποιηθεί το ειδικό σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (anti-drone).
Αμέσως σήμανε συναγερμός και ακολούθησαν έλεγχοι από το προσωπικό των φυλακών. Το αντικείμενο που εντοπίστηκε αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πιστόλι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 38χρονος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δολοφονίες, θεωρείται ο παραλήπτης του πιστολιού που μεταφέρθηκε με drone στο σωφρονιστικό κατάστημα.
Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ενδεχόμενο προετοιμασίας απόδρασης.
Συγκεκριμένα, το περασμένο καλοκαίρι είχε εντοπιστεί ακόμη ένα δέμα που μεταφέρθηκε με drone και περιείχε εξοπλισμό απόδρασης, το οποίο επίσης εκτιμάται ότι προοριζόταν για τον 38χρονο κρατούμενο.
Πώς έγινε η επιχείρηση με το drone και το πιστόλι στον προαύλιο χώροΌλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, όταν εξωτερικός φρουρός των φυλακών αντιλήφθηκε ένα drone να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος.
Το drone κατάφερε να εισέλθει στον χώρο των φυλακών και να αποθέσει ένα αντικείμενο στον προαύλιο χώρο, προτού ενεργοποιηθεί το ειδικό σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (anti-drone).
Αμέσως σήμανε συναγερμός και ακολούθησαν έλεγχοι από το προσωπικό των φυλακών. Το αντικείμενο που εντοπίστηκε αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πιστόλι, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.
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