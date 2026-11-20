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Παράσυρση πεζής στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους
Παράσυρση πεζής στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους
Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά
Παράσυρση πεζής σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αιτωλίας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά.
Λόγω του περιστατικού, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της παράσυρσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά.
Λόγω του περιστατικού, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της παράσυρσης.
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