Παράσυρση πεζής σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Αιτωλίας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά.Λόγω του περιστατικού, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα.Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της παράσυρσης.