Τέσσερις τραυματίες κοντά στα στενά Μπαμπ ελ Μάντεμπ – Νέες επιδρομές στη Σανάα και την Τάιζ εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων





Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, Ανίς Αλασμπάχι, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν πλοίο το οποίο μετέφερε εκτοπισμένους πολίτες στο νότιο τμήμα της Υεμένης.







Σύμφωνα με τον Αλασμπάχι, από την επίθεση σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις, με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες και παιδιά.



Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, το οποίο πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται οκτώ παιδιά και έξι γυναίκες.







Οι πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων και τις συνθήκες της επίθεσης προέρχονται από τις αρχές των Χούθι και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.



«Έγκλημα πολέμου» χαρακτηρίζουν την επίθεση Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Ανσαραλά κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία για παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, επιμένοντας ότι το σκάφος μετέφερε αμάχους που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας του πολέμου.



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Η καταγγελία διατυπώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μάχες στην Υεμένη έχουν προκαλέσει νέες μετακινήσεις πληθυσμών, επιδεινώνοντας την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη χώρα.



Οι Χούθι βρίσκονται σε πόλεμο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται στρατιωτικά από συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.



Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Σανάα και την Τάιζ Παράλληλα με την καταγγελία για το πλοίο, οι αρχές των Χούθι ανέφεραν ότι σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν νέες επιδρομές σε περιοχές που ελέγχει το κίνημα.



Τον θάνατο 19 αμάχων, ανάμεσά τους οκτώ παιδιών και έξι γυναικών, από σαουδαραβική αεροπορική επιδρομή εναντίον πλοίου που μετέφερε εκτοπισμένους στην Υεμένη κατήγγειλαν σήμερα, Παρασκευή (20/11), οι αντάρτες Χούθι . Σύμφωνα με το φιλοϊρανικό κίνημα Ανσαραλά, το πλοίο μετέφερε περισσότερους από 25 ανθρώπους κοντά στα στρατηγικής σημασίας στενά Μπαμπ ελ Μάντεμπ, όταν δέχθηκε επίθεση από τη σαουδαραβική πολεμική αεροπορία. Παράλληλα, οι Χούθι κάνουν λόγο για νέους βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα Σανάα και στην πόλη Τάιζ, καθώς οι εχθροπραξίες με τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση.Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, Ανίς Αλασμπάχι, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν πλοίο το οποίο μετέφερε εκτοπισμένους πολίτες στο νότιο τμήμα της Υεμένης.Ο ίδιος καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «φρικιαστική σφαγή που διαπράχθηκε από την πολεμική αεροπορία του Σαουδάραβα εχθρού», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ένα πολιτικό πλοίο με περισσότερους από 25 επιβαίνοντες.Σύμφωνα με τον Αλασμπάχι, από την επίθεση σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις, με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες και παιδιά.Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, το οποίο πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται οκτώ παιδιά και έξι γυναίκες.Το πλοίο, σύμφωνα με την ίδια πλευρά, εκτελούσε διαδρομή από τη Ρας αλ Άρα προς την περιοχή Χάις, στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.Οι πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων και τις συνθήκες της επίθεσης προέρχονται από τις αρχές των Χούθι και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Ανσαραλά κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία για παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, επιμένοντας ότι το σκάφος μετέφερε αμάχους που είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας του πολέμου.«Η στοχοποίηση αμάχων και εκτοπισμένων αποτελεί αναμφίβολα έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο Ανίς Αλασμπάχι.Η καταγγελία διατυπώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μάχες στην Υεμένη έχουν προκαλέσει νέες μετακινήσεις πληθυσμών, επιδεινώνοντας την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη χώρα.Οι Χούθι βρίσκονται σε πόλεμο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται στρατιωτικά από συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.Παράλληλα με την καταγγελία για το πλοίο, οι αρχές των Χούθι ανέφεραν ότι σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν νέες επιδρομές σε περιοχές που ελέγχει το κίνημα.

Η υπηρεσία επικοινωνίας της Ανσαραλά και το πρακτορείο ειδήσεων SABA μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι σημειώθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην πρωτεύουσα Σανάα.



Σύμφωνα με την υπηρεσία επικοινωνίας των Χούθι, επιδρομές πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Τάιζ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Υεμένης.



Οι καταγγελίες αυτές έρχονται να προστεθούν στις σχεδόν καθημερινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν οι δύο πλευρές τους τελευταίους μήνες, με επιθέσεις τόσο στο εσωτερικό της Υεμένης όσο και στο σαουδαραβικό έδαφος.



Πώς αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος στην Υεμένη Η σύγκρουση στην Υεμένη πήρε μεγάλες διαστάσεις το 2014, όταν το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων.



Οι αντάρτες κατέλαβαν εκτεταμένες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την πρωτεύουσα Σανάα, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση και στην επέμβαση στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία το 2015.



Έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο του 2026 και εντάθηκαν σημαντικά από τον Σεπτέμβριο.



Έκτοτε, οι Χούθι εξαπολύουν σχεδόν καθημερινές επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί αεροδρόμια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις, ενώ η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ απαντά με συχνούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των ανταρτών.



Η κλιμάκωση έχει επαναφέρει την Υεμένη στο επίκεντρο της αστάθειας στη Μέση Ανατολή, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να επηρεάζουν και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.



Η στρατηγική σημασία των στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ Η καταγγελλόμενη επίθεση σημειώθηκε κοντά σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου.



Τα στενά Μπαμπ ελ Μάντεμπ συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελούν βασικό τμήμα της εμπορικής διαδρομής που οδηγεί προς τη Διώρυγα του Σουέζ.



Η γεωγραφική τους θέση προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις στρατιωτικές εξελίξεις γύρω από το πέρασμα, καθώς οποιαδήποτε επιδείνωση της ασφάλειας μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.



Η νέα καταγγελία των Χούθι για τον θάνατο 19 εκτοπισμένων, σε συνδυασμό με τις αναφορές για συνεχείς αεροπορικές επιδρομές, αποτυπώνει την ένταση της αναμέτρησης και τους κινδύνους που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο άμαχος πληθυσμός της Υεμένης.