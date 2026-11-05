Η βραδινή έξοδος της Δανάης Μπάρκα με τον σύζυγό της: Μετά τον γάμο, η πρώτη, έγραψε η ηθοποιός
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Δανάη Μπάρκα Σύζυγος Βραδινή έξοδος

Η βραδινή έξοδος της Δανάης Μπάρκα με τον σύζυγό της: Μετά τον γάμο, η πρώτη, έγραψε η ηθοποιός

Στον λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά, αλλά και υλικό από την προετοιμασία που προηγήθηκε

Η βραδινή έξοδος της Δανάης Μπάρκα με τον σύζυγό της: Μετά τον γάμο, η πρώτη, έγραψε η ηθοποιός
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μια βραδινή έξοδο, την πρώτη μετά τον γάμο της, πραγματοποίησε με τον σύζυγό της η Δανάη Μπάρκα. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι πήγε στην πρόβα τζενεράλε της Νατάσας Θεοδωρίδου και της Δέσποινας Βανδή.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, που παντρεύτηκε τον Ιούνιο τον Φάνη Μπότση και τώρα περιμένει το πρώτο της παιδί, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά τους, αλλά και υλικό από την προετοιμασία που προηγήθηκε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα έγραψε: «Ναι, μετά τον γάμο πρώτη νυχτερινή έξοδος με την ίδια προετοιμασία ,έτσι για να ανέβει το ηθικό. Ντυθηκα,στολίστηκα,ήπια τις βιταμίνες μου,και πήγα να δω πρόβα generale των κοριτσιών της καρδιάς μου που φέτος θα ξεσηκώσουν τα ΠΣΚ της Αθήνας. Αχ, τι ωραία πέρασα..πόσα θα ήθελα να σας δείξω αλλά καλύτερα να πάτε μόνοι σας από αύριο να δείτε τι επική υπερπαραγωγή έχουν στήσει. Σόου να χαρεί το μάτι σας,καψούρα να σκιστεί η ψυχή σας, χορός να πιαστεί η μέση σας, ταλέντο, λάμψη, και οι δύο θεάρες Νατασα-Δέσποινα».

Η ανάρτησή της


Η βραδινή έξοδος της Δανάης Μπάρκα με τον σύζυγό της: Μετά τον γάμο, η πρώτη, έγραψε η ηθοποιός
7 ΣΧΟΛΙΑ

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