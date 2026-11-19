Η εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον σύντροφό της στα γενέθλια της κόρη της: Τραγούδησαν όλοι μαζί Καζαντζίδη, δείτε βίντεο
Η εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον σύντροφό της στα γενέθλια της κόρη της: Τραγούδησαν όλοι μαζί Καζαντζίδη, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε βίντεο από το μαγαζί όπου διασκέδασαν
Τα γενέθλια της κόρης της γιόρτασε η Νατάσα Θεοδωρίδου σε βραδινή έξοδο μαζί όπου εμφανίστηκε μαζί με τον σύντροφό της, τραγουδώντας μεταξύ άλλων όλοι μαζί Στέλιο Καζαντζίδη.
Η Τετάρτη 18 Νοεμβρίου ήταν μία ιδιαίτερη ημέρα για τη Χριστιάνα Μπέττα. Αρχικά η μητέρα της της ευχήθηκε μέσω ανάρτησης στα social media, ενώ το βράδυ δημοσίευσε μέσω Instagram story ένα βίντεο από το μαγαζί όπου γιόρτασαν τα γενέθλιά της.
Στο κλιπ, εμφανίζεται η Νατάσα Θεοδωρίδου να τραγουδάει μαζί με την υπόλοιπη παρέα, καθώς ακουγόταν το «Βραδιάζει». Δίπλα της καθόταν ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, ενώ σε κοντινή απόσταση ήταν η κόρη της. Η τραγουδίστρια ενώ ερμήνευε στίχους του κομματιού και έδειχνε στιγμές από την έξοδό τους, θέλησε να ευχηθεί ξανά στην κόρη της και έτσι προς το τέλος του βίντεο ακούγεται να φωνάζει «χρόνια πολλά Κρις».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες του παιδιού της και κάποια κοινά στιγμιότυπα, γράφοντας «χρόνια σου πολλά πάντα μου».
Η Τετάρτη 18 Νοεμβρίου ήταν μία ιδιαίτερη ημέρα για τη Χριστιάνα Μπέττα. Αρχικά η μητέρα της της ευχήθηκε μέσω ανάρτησης στα social media, ενώ το βράδυ δημοσίευσε μέσω Instagram story ένα βίντεο από το μαγαζί όπου γιόρτασαν τα γενέθλιά της.
Στο κλιπ, εμφανίζεται η Νατάσα Θεοδωρίδου να τραγουδάει μαζί με την υπόλοιπη παρέα, καθώς ακουγόταν το «Βραδιάζει». Δίπλα της καθόταν ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, ενώ σε κοντινή απόσταση ήταν η κόρη της. Η τραγουδίστρια ενώ ερμήνευε στίχους του κομματιού και έδειχνε στιγμές από την έξοδό τους, θέλησε να ευχηθεί ξανά στην κόρη της και έτσι προς το τέλος του βίντεο ακούγεται να φωνάζει «χρόνια πολλά Κρις».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες του παιδιού της και κάποια κοινά στιγμιότυπα, γράφοντας «χρόνια σου πολλά πάντα μου».
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