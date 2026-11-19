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Γκουαρδιόλα για Κλοπ: Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο τον θαυμάζω
Ο Ισπανός προπονητής μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Γερμανίας
Οι προπονητικές κόντρες των δύο στους πάγκους των Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ στην Premier League έχουν μείνει στην ιστορία αλλά επίσης γνωστή ήταν και η αμοιβαία εκτίμηση.
Ο Ισπανός προπονητής μίλησε στο περιοδικό της Bundesliga με αφορμή τους πρώτους αγώνες που καταγράφει ο Κλοπ στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας.
«Είναι ένας από τους καλύτερους στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν μπορώ καν να περιγράψω πόσο τον θαυμάζω. Είναι προσωπικότητα, ο τύπος προπονητή, που κάνει τον ποδοσφαιρικό μας κόσμο καλύτερο. Διαθέτει χάρισμα και είναι εξαιρετικός στην επικοινωνία.
Χαίρομαι πολύ που επέστρεψε στην προπονητική. Το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από προσωπικότητες σαν τον Γιούργκεν. Πιστεύω ότι υπό την καθοδήγησή του, η Γερμανία θα καταφέρει να βρει ξανά τον δρόμο της, η ομάδα θα αντιμετωπίζεται πλέον με άλλη ματιά, η χαρά θα επιστρέψει και οι φίλαθλοι θα νιώθουν και πάλι περήφανοι για την ομάδα τους. Όταν έμαθα ότι αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας, ενθουσιάστηκα».
Pep Guardiola on Jürgen Klopp becoming Germany head coach: "He's one of the best in football. I cannot even begin to describe how much I admire him. He is the kind of personality, the kind of coach, who makes our footballing world a better place. He has charisma and is an incredible communicator. I'm very happy that he has returned to coaching. Football needs personalities like Jürgen. I believe that under his leadership, Germany will manage to get back on track, that the team will be viewed differently again, that the joy will return and that the fans will once again be proud of their team. When I heard that he was going to become your new Germany head coach, I was delighted. Jürgen will inspire the players to embrace his style of football, and things will get better again. Whether they win the next Euros or the World Cup, nobody can say. But I'm 100% convinced that German fans will once again be proud of their national team. When I watch his teams play, I often find myself saying: 'Wow, what a way to play football…' - I can say today that Jürgen Klopp has been the biggest rival and the toughest opponent of my career so far We are friends. I promised him that I would definitely come to Germany at some point this year to play golf with him, and that we would go out for a meal together afterwards." [Bundesliga Magazine]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 19, 2026
Ο Γκουαρδιόλα εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία που θα έχει η εθνική Γερμανίας: «Ο Γιούργκεν θα εμπνεύσει τους παίκτες να υιοθετήσουν τη φιλοσοφία του στο ποδόσφαιρο και τα πράγματα θα βελτιωθούν ξανά. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν θα κερδίσουν το επόμενο Euro ή το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαι όμως 100% πεπεισμένος ότι οι Γερμανοί φίλαθλοι θα νιώθουν και πάλι περήφανοι για την εθνική τους ομάδα.
Όταν παρακολουθώ τις ομάδες του να αγωνίζονται, συχνά πιάνω τον εαυτό μου να λέει: ''Ουάου, τι τρόπος να παίζεις ποδόσφαιρο''. Μπορώ να πω, λοιπόν, ότι ο Γιούργκεν Κλοπ υπήρξε ο μεγαλύτερος αντίπαλος και ο πιο δύσκολος αντίπαλος που αντιμετώπισα ποτέ στην καριέρα μου.
Είμαστε φίλοι. Του υποσχέθηκα ότι κάποια στιγμή φέτος θα έρθω οπωσδήποτε στη Γερμανία για να παίξουμε γκολφ και, στη συνέχεια, να βγούμε κάπου για φαγητό».
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