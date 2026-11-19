Είναι η πρώτη φορά στη Βρετανία που ένορκοι κλήθηκαν να εξετάσουν τέτοια υπόθεση





Ο Φίλιπ Γιανγκ, 50 ετών, είχε ήδη δηλώσει ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες που αφορούσαν τη χορήγηση Τζοάν Γιανγκ, για διάστημα 13 ετών, στο σπίτι τους στο Σουίντον, στο Γουίλτσαϊρ.









Four men sexually abused wife after husband advertised her for sex online https://t.co/W9X0NfFAwp https://t.co/QziVO2E6aL — The Mirror (@DailyMirror) November 19, 2026

Τζοάν Γιανγκ, η οποία παραιτήθηκε από το δικαίωμά της να διατηρήσει την ανωνυμία της, αποχώρησε από το δικαστήριο σκουπίζοντας τα δάκρυά της και χαμογελώντας προς τους αστυνομικούς.



Οι ένορκοι καταδίκασαν επίσης τον Γουίλκινς για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση.



Ο Σάντερσον-Ντόιλ κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με άγγιγμα και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση.



Κλείσιμο



Ένας έκτος κατηγορούμενος, ο 47χρονος Ντιν Χάμιλτον, από το Στριτ του Σόμερσετ, είχε παραδεχθεί σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, τον Φεβρουάριο, μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση, δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία βιασμού.



Ο δικαστής Σαΐνι δήλωσε ότι η Τζοάν Γιανγκ επέδειξε «απίστευτο θάρρος σε όλη τη διάρκεια αυτής της δικαστικής διαδικασίας».



Αστυνομικοί εθεάθησαν επίσης να κλαίνε καθώς αποχωρούσαν από το δικαστήριο.



Τέσσερις άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για τη σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε και διαφήμιζε κρυφά στο Διαδίκτυο για σεξ, στην πρώτη δίκη του είδους της στο Ηνωμένο Βασίλειο Ο Φίλιπ Γιανγκ, 50 ετών, είχε ήδη δηλώσει ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες που αφορούσαν τη χορήγηση ναρκωτικών ουσιών και τον βιασμό της συζύγου του,, για διάστημα 13 ετών, στο σπίτι τους στο Σουίντον, στο Γουίλτσαϊρ.Ο Νόρμαν Μακσόνι, 48 ετών, ο Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 62 ετών, ο Κόνορ Σάντερσον-Ντόιλ, 32 ετών και ο Μοχάμεντ Χασάν, 38 ετών, κρίθηκαν ένοχοι για πολλαπλά σεξουαλικά αδικήματα από τους ενόρκους στο Crown Court του Γουίντσεστερ. Ο Γουίλκινς και ο Μακσόνι κρίθηκαν ένοχοι για μία κατηγορία βιασμού ο καθένας, σύμφωνα με το BBC , η οποία παραιτήθηκε από το δικαίωμά της να διατηρήσει την ανωνυμία της, αποχώρησε από το δικαστήριο σκουπίζοντας τα δάκρυά της και χαμογελώντας προς τους αστυνομικούς.Οι ένορκοι καταδίκασαν επίσης τον Γουίλκινς για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση.Ο Σάντερσον-Ντόιλ κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με άγγιγμα και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση.Ο Χασάν κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με άγγιγμα.Ένας έκτος κατηγορούμενος, ο 47χρονος Ντιν Χάμιλτον, από το Στριτ του Σόμερσετ, είχε παραδεχθεί σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, τον Φεβρουάριο, μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση, δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία βιασμού.Ο δικαστής Σαΐνι δήλωσε ότι η Τζοάν Γιανγκ επέδειξε «απίστευτο θάρρος σε όλη τη διάρκεια αυτής της δικαστικής διαδικασίας».Αστυνομικοί εθεάθησαν επίσης να κλαίνε καθώς αποχωρούσαν από το δικαστήριο.

Το χρονικό της υπόθεσης Ο Φίλιπ Γιανγκ, ο οποίος είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος του Συντηρητικού Κόμματος στο Σουίντον από το 2007 έως το 2010, νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 13 χρόνια. Παράλληλα, προσκαλούσε άνδρες μέσω ιστοσελίδων και εφαρμογών, όπως το Craigslist, το Grindr και το Fab Swingers, να κάνουν σεξ μαζί της χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.



Είχε δηλώσει ένοχος σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία για 56 κατηγορίες, οι οποίες περιλάμβαναν 14 περιπτώσεις ηδονοβλεψίας, 11 βιασμούς, 11 περιπτώσεις χορήγησης ουσίας με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος, επτά σεξουαλικές επιθέσεις με διείσδυση, τέσσερις σεξουαλικές επιθέσεις και μία κατηγορία δημοσίευσης άσεμνου υλικού, όλες σε σχέση με τη σύζυγό του.



Ο Τζέιμς Φόστερ, ειδικός εισαγγελικός λειτουργός της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος, δήλωσε:



«Είναι η πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο που ένα σώμα ενόρκων καταδικάζει ή καλείται να εξετάσει υπόθεση οργανωμένης σεξουαλικής κακοποίησης με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, η οποία οργανώθηκε από τον σύζυγο του θύματος».



Τα εγκλήματα του πρώην δημοτικού συμβούλου των Συντηρητικών ήρθαν στο φως μετά την ευρέως προβεβλημένη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία. Ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε και τη βίαζε, ενώ προσκαλούσε άλλους 50 άνδρες να την κακοποιήσουν.



Η Ζιζέλ Πελικό είχε επίσης παραιτηθεί από το δικαίωμά της στην ανωνυμία κατά τη διάρκεια εκείνης της δίκης.



Ο σύζυγός της καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης στη Γαλλία το 2024, ενώ όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για τουλάχιστον μία κατηγορία.



Οι αστυνομικοί και οι εισαγγελικές αρχές που συγκέντρωναν στοιχεία εναντίον του Φίλιπ Γιανγκ ζήτησαν τη συνδρομή και την τεχνογνωσία της γαλλικής ερευνητικής ομάδας, προκειμένου να τον οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.