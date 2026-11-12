Μπεν Στίλερ για την επανένωση με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο 26 χρόνια μετά το Meet the Parents: Παραμένει νέος και γεμάτος ζωντάνια

Η επιστροφή της κινηματογραφικής οικογένειας

Το Focker-in-Law αποτελεί την τέταρτη ταινία της σειράς Meet the Parents, η οποία ξεκίνησε το 2000 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές κωμωδίες των τελευταίων δεκαετιών.Στη νέα παραγωγή επιστρέφουν αρκετοί από τους ηθοποιούς των προηγούμενων ταινιών, μεταξύ των οποίων η 57χρονη Τέρι Πόλο, η Μπλάιθ Ντάνερ και ο Όουεν Γουίλσον. Στο καστ προστίθενται επίσης η Μπίνι Φέλνσταϊν, ο Εντουάρντο Φράνκο και άλλοι ηθοποιοί. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζον Χάμπουργκ, ο οποίος είχε γράψει και τα σενάρια των τριών προηγούμενων ταινιών.Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, μιλώντας στο People κατά την πρεμιέρα, εξέφρασε και εκείνος τη χαρά του για την επιστροφή της κινηματογραφικής παρέας. «Είχε περάσει καιρός, αλλά είναι ωραίο να ξαναβρίσκεσαι με όλους, ιδιαίτερα όταν είσαι ευχαριστημένος με το σενάριο», δήλωσε. Αναφερόμενος στον σκηνοθέτη, πρόσθεσε: «Ο Χάμπουργκ είναι εξαιρετικός, έχει πολύ καλή αίσθηση της κωμωδίας. Οπότε όλα ήταν καλά. Όλα λειτούργησαν πολύ όμορφα για εμάς».