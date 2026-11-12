Μπεν Στίλερ για την επανένωση με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο 26 χρόνια μετά το Meet the Parents: Παραμένει νέος και γεμάτος ζωντάνια
Μπεν Στίλερ για την επανένωση με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο 26 χρόνια μετά το Meet the Parents: Παραμένει νέος και γεμάτος ζωντάνια
Οι δύο ηθοποιοί συναντώνται στο Focker-in-Law, την τέταρτη ταινία του κινηματογραφικού franchise
Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε ο Μπεν Στίλερ για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, εστιάζοντας στη στενή φιλία που τους συνδέει εδώ και 26 χρόνια. Με αφορμή την επιστροφή τους στη μεγάλη οθόνη με τη νέα ταινία Focker-in-Law, ο 60χρονος ηθοποιός περιέγραψε τον συνάδελφό του ως έναν άνθρωπο γεμάτο ζωντάνια, τρυφερότητα και γενναιοδωρία, ενώ αναφέρθηκε και στο πώς έχει αλλάξει η μεταξύ τους σχέση από την εποχή που συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στην κωμωδία Meet the Parents, το 2000.
Μιλώντας στο Extra, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο Στίλερ εξήγησε ότι η επιστροφή στους ίδιους χαρακτήρες έπειτα από τόσα χρόνια αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία. «Όλα αυτά τα χρόνια, καθώς επιστρέφαμε για να κάνουμε αυτές τις ταινίες, ήταν διασκεδαστικό να βιώνουμε το πώς μεγαλώνουμε μαζί με έναν χαρακτήρα και να παρακολουθούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή του», δήλωσε.
Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2000, ακολουθούσε τον Γκρεγκ Φόκερ, τον οποίο υποδυόταν ο Στίλερ, καθώς γνώριζε τους γονείς της μέλλουσας αρραβωνιαστικιάς του, Παμ, την οποία ενσάρκωνε η Τέρι Πόλο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο αυστηρός πατέρας της, Τζακ Μπερνς, τον οποίο υποδυόταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
Στη νέα ταινία, ωστόσο, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Ο Γκρεγκ βρίσκεται πλέον στη θέση του πεθερού του, καθώς ο δικός του γιος, τον οποίο υποδύεται ο Σκάιλερ Γκισόντο, φέρνει στο σπίτι τη σύντροφό του, με την Αριάνα Γκράντε στον συγκεκριμένο ρόλο.
«Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ο Γκρεγκ είναι ουσιαστικά στην ηλικία που ήταν ο Τζακ όταν γνωρίστηκαν, και μάλιστα βρίσκεται σε παρόμοια θέση. Είναι παράξενο», ανέφερε ο Στίλερ. «Είναι τρελό. Θέλω να πω, εγώ αισθάνομαι ότι παραμένω ο ίδιος άνθρωπος», πρόσθεσε.
Το γεγονός αυτό τον έκανε να αναλογιστεί πώς έχει αλλάξει η οπτική του απέναντι στον Ντε Νίρο και στην επαγγελματική του διαδρομή. «Κοιτάζω τον Μπομπ και βλέπω έναν άνθρωπο τόσο ζωντανό και νέο. Πραγματικά παραμένει ο ίδιος Μπομπ. Έτσι είναι η ζωή, σωστά;», δήλωσε.
Όπως εξήγησε, βρίσκει πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να θυμάται πώς έβλεπε τον Ντε Νίρο πριν από 26 χρόνια και να συγκρίνει εκείνη την εικόνα με τη σημερινή του εμπειρία. «Έχει ενδιαφέρον να τον σκέφτομαι στην ηλικία που ήταν τότε, να θυμάμαι πώς τον αντιμετώπιζα και τώρα που βρίσκομαι ο ίδιος σε αυτή την ηλικία να αναλογίζομαι σε ποιο σημείο της καριέρας του βρισκόταν εκείνος», σημείωσε.
Όταν ρωτήθηκε πώς έχει εξελιχθεί η φιλία τους, απάντησε γελώντας: «Εξακολουθεί να είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι εγώ εξακολουθώ να είμαι ο Μπεν». Στη συνέχεια, ωστόσο, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον συμπρωταγωνιστή του. «Είναι τόσο ζεστός άνθρωπος, τόσο γλυκός και πιστός. Είναι πραγματικά καλός φίλος για όσους αγαπά και με όσους έχει δεθεί», ανέφερε.
«Είναι επίσης απίστευτα γενναιόδωρος άνθρωπος, οπότε υπάρχουν πολλοί που έχουν αυτή τη σχέση μαζί του. Εγώ είμαι απλώς χαρούμενος που έχουμε αναπτύξει αυτόν τον δεσμό και πάντα μου αρέσει να τον βλέπω», πρόσθεσε.
Το τρέιλερ της νέας ταινίας
Μιλώντας στο Extra, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο Στίλερ εξήγησε ότι η επιστροφή στους ίδιους χαρακτήρες έπειτα από τόσα χρόνια αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία. «Όλα αυτά τα χρόνια, καθώς επιστρέφαμε για να κάνουμε αυτές τις ταινίες, ήταν διασκεδαστικό να βιώνουμε το πώς μεγαλώνουμε μαζί με έναν χαρακτήρα και να παρακολουθούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή του», δήλωσε.
Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2000, ακολουθούσε τον Γκρεγκ Φόκερ, τον οποίο υποδυόταν ο Στίλερ, καθώς γνώριζε τους γονείς της μέλλουσας αρραβωνιαστικιάς του, Παμ, την οποία ενσάρκωνε η Τέρι Πόλο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο αυστηρός πατέρας της, Τζακ Μπερνς, τον οποίο υποδυόταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
Ben Stiller Says Robert De Niro Is Still ‘So Vivacious and Young’ 26 Years After Meet the Parents https://t.co/gZXVS1u7ca— People (@people) November 12, 2026
«Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ο Γκρεγκ είναι ουσιαστικά στην ηλικία που ήταν ο Τζακ όταν γνωρίστηκαν, και μάλιστα βρίσκεται σε παρόμοια θέση. Είναι παράξενο», ανέφερε ο Στίλερ. «Είναι τρελό. Θέλω να πω, εγώ αισθάνομαι ότι παραμένω ο ίδιος άνθρωπος», πρόσθεσε.
«Ο Ντε Νίρο παραμένει ο ίδιος, γεμάτος ζωντάνια»Όταν κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία Meet the Parents, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ήταν περίπου 57 ετών. Σήμερα, ο Μπεν Στίλερ είναι 60, δηλαδή μεγαλύτερος από όσο ήταν ο συμπρωταγωνιστής του όταν ξεκίνησε η συνεργασία τους.
Το γεγονός αυτό τον έκανε να αναλογιστεί πώς έχει αλλάξει η οπτική του απέναντι στον Ντε Νίρο και στην επαγγελματική του διαδρομή. «Κοιτάζω τον Μπομπ και βλέπω έναν άνθρωπο τόσο ζωντανό και νέο. Πραγματικά παραμένει ο ίδιος Μπομπ. Έτσι είναι η ζωή, σωστά;», δήλωσε.
Όπως εξήγησε, βρίσκει πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να θυμάται πώς έβλεπε τον Ντε Νίρο πριν από 26 χρόνια και να συγκρίνει εκείνη την εικόνα με τη σημερινή του εμπειρία. «Έχει ενδιαφέρον να τον σκέφτομαι στην ηλικία που ήταν τότε, να θυμάμαι πώς τον αντιμετώπιζα και τώρα που βρίσκομαι ο ίδιος σε αυτή την ηλικία να αναλογίζομαι σε ποιο σημείο της καριέρας του βρισκόταν εκείνος», σημείωσε.
Η φιλία τους μετά από 26 χρόνιαΟ Μπεν Στίλερ μίλησε επίσης για την προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει με τον 83χρονο ηθοποιό, αποκαλύπτοντας μια πιο τρυφερή πλευρά του Ντε Νίρο, μακριά από τη συχνά αυστηρή εικόνα που παρουσιάζει στους κινηματογραφικούς του ρόλους.
Όταν ρωτήθηκε πώς έχει εξελιχθεί η φιλία τους, απάντησε γελώντας: «Εξακολουθεί να είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι εγώ εξακολουθώ να είμαι ο Μπεν». Στη συνέχεια, ωστόσο, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον συμπρωταγωνιστή του. «Είναι τόσο ζεστός άνθρωπος, τόσο γλυκός και πιστός. Είναι πραγματικά καλός φίλος για όσους αγαπά και με όσους έχει δεθεί», ανέφερε.
«Είναι επίσης απίστευτα γενναιόδωρος άνθρωπος, οπότε υπάρχουν πολλοί που έχουν αυτή τη σχέση μαζί του. Εγώ είμαι απλώς χαρούμενος που έχουμε αναπτύξει αυτόν τον δεσμό και πάντα μου αρέσει να τον βλέπω», πρόσθεσε.
Το τρέιλερ της νέας ταινίας
Η επιστροφή της κινηματογραφικής οικογένειαςΤο Focker-in-Law αποτελεί την τέταρτη ταινία της σειράς Meet the Parents, η οποία ξεκίνησε το 2000 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές κωμωδίες των τελευταίων δεκαετιών.
Στη νέα παραγωγή επιστρέφουν αρκετοί από τους ηθοποιούς των προηγούμενων ταινιών, μεταξύ των οποίων η 57χρονη Τέρι Πόλο, η Μπλάιθ Ντάνερ και ο Όουεν Γουίλσον. Στο καστ προστίθενται επίσης η Μπίνι Φέλνσταϊν, ο Εντουάρντο Φράνκο και άλλοι ηθοποιοί. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζον Χάμπουργκ, ο οποίος είχε γράψει και τα σενάρια των τριών προηγούμενων ταινιών.
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, μιλώντας στο People κατά την πρεμιέρα, εξέφρασε και εκείνος τη χαρά του για την επιστροφή της κινηματογραφικής παρέας. «Είχε περάσει καιρός, αλλά είναι ωραίο να ξαναβρίσκεσαι με όλους, ιδιαίτερα όταν είσαι ευχαριστημένος με το σενάριο», δήλωσε. Αναφερόμενος στον σκηνοθέτη, πρόσθεσε: «Ο Χάμπουργκ είναι εξαιρετικός, έχει πολύ καλή αίσθηση της κωμωδίας. Οπότε όλα ήταν καλά. Όλα λειτούργησαν πολύ όμορφα για εμάς».
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