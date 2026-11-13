Ο τρίχρονος γιος της Ριάνα και του A$AP Rocky έκανε το ντεμπούτο του σε εξώφυλλο περιοδικού
Ο τρίχρονος γιος της Ριάνα και του A$AP Rocky έκανε το ντεμπούτο του σε εξώφυλλο περιοδικού
Ο Ράιοτ Ρόουζ φωτογραφήθηκε για έξι διαφορετικά εξώφυλλα του περιοδικού Arena Homme+
Το ντεμπούτο του σε εξώφυλλο περιοδικού έκανε ο τρίχρονος γιος της Ριάνα και του A$AP Rocky, Ράιοτ Ρόουζ, ο οποίος φωτογραφήθηκε για έξι διαφορετικά εξώφυλλα του περιοδικού Arena Homme+.
Η 38χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε τις φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, εκφράζοντας την υπερηφάνειά της για την πρώτη φωτογράφιση του μικρού, ο οποίος φαίνεται να ακολουθεί από νωρίς τα βήματα των διάσημων γονιών του στον χώρο της μόδας.
Σε ένα από τα εξώφυλλα, η Ριάνα εμφανίζεται να κρατά τον γιο της από τα χέρια, φορώντας την κόκκινη ολόσωμη φόρμα του οίκου Loewe με την οποία είχε εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl το 2023, αποκαλύπτοντας τότε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της. Ο μικρός Ράιοτ φορά μαύρο κοστούμι και επίσημα παπούτσια.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και τα έξι εξώφυλλα του περιοδικού, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα: «RIOT ROSE. Arena Homme+ Τεύχος 66».
Ο A$AP Rocky είχε αποκαλύψει τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι ο γιος του ετοιμαζόταν για την πρώτη του επαγγελματική φωτογράφιση. Σε συνέντευξή του στο The Cut, ο 38χρονος ράπερ είχε αναφερθεί με ενθουσιασμό στη νέα εμπειρία του μικρού Ράιοτ, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του.
«Ένας από τους γιους μου έχει μια δουλειά ως μοντέλο σε περίπου τρεις ημέρες, την παραμονή των γενεθλίων μου, και είμαι τόσο περήφανος γι' αυτόν», είχε δηλώσει. «Είναι το πρώτο του εξώφυλλο σε περιοδικό και νομίζω ότι είναι συναρπαστικό να βλέπεις αυτά τα μικρά ανθρωπάκια να μεγαλώνουν και να αποκτούν τη δική τους προσωπικότητα», είχε προσθέσει.
Ο ράπερ είχε τονίσει ότι του προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδιά του και αρχίζουν να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους. «Είναι απίστευτο όταν σκέφτομαι πόσο μικρά ήταν κάποτε. Εννοείται ότι είναι ακόμη σχετικά μικρά, αλλά πλέον εκφράζουν τις απόψεις τους και έχουν το δικό τους στιλ και τη δική τους προσωπικότητα. Είναι τρελό», είχε σημειώσει.
Η 38χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε τις φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, εκφράζοντας την υπερηφάνειά της για την πρώτη φωτογράφιση του μικρού, ο οποίος φαίνεται να ακολουθεί από νωρίς τα βήματα των διάσημων γονιών του στον χώρο της μόδας.
Σε ένα από τα εξώφυλλα, η Ριάνα εμφανίζεται να κρατά τον γιο της από τα χέρια, φορώντας την κόκκινη ολόσωμη φόρμα του οίκου Loewe με την οποία είχε εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl το 2023, αποκαλύπτοντας τότε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της. Ο μικρός Ράιοτ φορά μαύρο κοστούμι και επίσημα παπούτσια.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και τα έξι εξώφυλλα του περιοδικού, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα: «RIOT ROSE. Arena Homme+ Τεύχος 66».
Ο A$AP Rocky είχε αποκαλύψει τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι ο γιος του ετοιμαζόταν για την πρώτη του επαγγελματική φωτογράφιση. Σε συνέντευξή του στο The Cut, ο 38χρονος ράπερ είχε αναφερθεί με ενθουσιασμό στη νέα εμπειρία του μικρού Ράιοτ, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του.
«Ένας από τους γιους μου έχει μια δουλειά ως μοντέλο σε περίπου τρεις ημέρες, την παραμονή των γενεθλίων μου, και είμαι τόσο περήφανος γι' αυτόν», είχε δηλώσει. «Είναι το πρώτο του εξώφυλλο σε περιοδικό και νομίζω ότι είναι συναρπαστικό να βλέπεις αυτά τα μικρά ανθρωπάκια να μεγαλώνουν και να αποκτούν τη δική τους προσωπικότητα», είχε προσθέσει.
Ο ράπερ είχε τονίσει ότι του προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδιά του και αρχίζουν να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους. «Είναι απίστευτο όταν σκέφτομαι πόσο μικρά ήταν κάποτε. Εννοείται ότι είναι ακόμη σχετικά μικρά, αλλά πλέον εκφράζουν τις απόψεις τους και έχουν το δικό τους στιλ και τη δική τους προσωπικότητα. Είναι τρελό», είχε σημειώσει.
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