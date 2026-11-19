Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου
Αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου
Λόγω τροχαίου ατυχήματος
Αυξημένη είναι η κίνηση στην λεωφόρου Κηφισού στο Περιστέρι λόγω τροχαίου ατυχήματος.
Η κίνηση είναι αυξημένη στην Κηφισού, στο ύψος της Κωνσταντινουπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Live η κίνηση στους δρόμους
Η κίνηση είναι αυξημένη στην Κηφισού, στο ύψος της Κωνσταντινουπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Live η κίνηση στους δρόμους
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