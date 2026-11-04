Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027
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Eurovision Eurovision 2027 Γιώργος Περρής Κύπρος

Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027

Η επιλογή του τραγουδιού που θα ερμηνεύσει ο καλλιτέχνης θα γίνει με τη συμμετοχή του κοινού

Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027
Ιωάννα Μαρίνου
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Την  Κύπρο θα εκπροσωπήσει ο Γιώργος Περρής στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο του 2027.

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιλογή του τραγουδιού που θα ερμηνεύσει ο καλλιτέχνης θα γίνει με τη συμμετοχή του κοινού, καθώς οι πολίτες της Κύπρου θα έχουν λόγο στη διαδικασία επιλογής.

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για τον πρώτο καλλιτέχνη που ανακοινώνεται επίσημα για τη Eurovision 2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην πόλη Μπουργκάς.

Δείτε το βίντεο


Ο Γιώργος Περρής με διεθνή δισκογραφική και συναυλιακή παρουσία, γεννήθηκε στην Ελλάδα από Γαλλίδα μητέρα και Έλληνα πατέρα. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλες μουσικές σκηνές του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα και το Place des Arts στο Μόντρεαλ. Στην πορεία του έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως οι Michel Legrand, Lara Fabian, Plácido Domingo, Tina Arena και Mario Frangoulis.

Ο Γιώργος Περρής έχει επίσης παρουσιάσει δύο τηλεοπτικές συναυλίες στο αμερικανικό δίκτυο PBS, με τίτλους Live At Jazz At Lincoln Center και Live At The Acropolis, οι οποίες έφτασαν σε περισσότερους από 150 εκατομμύρια τηλεθεατές. Τον Δεκέμβριο του 2021 επιλέχθηκε από την Ακαδημία Ηχογράφησης των Grammy για τη σειρά Global Spin, μέσα από την οποία παρουσιάζονται σημαντικοί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

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Πρόσφατα, ο τραγουδιστής ανέλαβε τον ρόλο του Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως της UNICEF, με έμφαση στην καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών.

Για την προσφορά του στις τέχνες και τον πολιτισμό, έχει τιμηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres), μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διακρίσεις της χώρας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη εμφάνισή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ιωάννα Μαρίνου
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