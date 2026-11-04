Sing for Greece: 234 οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 71η Eurovision
Sing for Greece: 234 οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 71η Eurovision
Οι δύο ημιτελικοί και ο ελληνικός τελικός θα φιλοξενηθούν στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Με 234 προτάσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών στο Sing for Greece για την ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.
Η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσα από το «Sing for Greece 2027» της ΕΡΤ. Το κοινό συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό.
Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς. Στον μεγάλο τελικό, θα προκριθούν 12, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.
Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχτεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, εξασφαλίζοντας στο νικητήριο act την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.
Σύμφωνα με τους όρους της φετινής διαδικασίας, δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη σύνθεση των υποψήφιων τραγουδιών, με στόχο τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της πρωτογενούς μουσικής δημιουργίας.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την αξιολόγηση των συμμετοχών και την επιλογή των τραγουδιών που θα προκριθούν στους δύο ημιτελικούς του Sing for Greece 2027. Τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον ελληνικό τελικό θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.
Η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσα από το «Sing for Greece 2027» της ΕΡΤ. Το κοινό συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό.
Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς. Στον μεγάλο τελικό, θα προκριθούν 12, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.
Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχτεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, εξασφαλίζοντας στο νικητήριο act την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.
Σύμφωνα με τους όρους της φετινής διαδικασίας, δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη σύνθεση των υποψήφιων τραγουδιών, με στόχο τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της πρωτογενούς μουσικής δημιουργίας.
Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την αξιολόγηση των συμμετοχών και την επιλογή των τραγουδιών που θα προκριθούν στους δύο ημιτελικούς του Sing for Greece 2027. Τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον ελληνικό τελικό θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.
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