Sing for Greece 2027: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες του εθνικού τελικού και των δύο ημιτελικών
Sing for Greece 2027: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες του εθνικού τελικού και των δύο ημιτελικών
Οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός του Sing for Greece 2027 θα φιλοξενηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Έως είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του Sing for Greece 2027.
Μετά την απόφαση της ΕΡΤ να γίνει η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη, η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής μουσικής εκδήλωσης, η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία της διαδρομής προς το Μπουργκάς, όπου τον Μάιο του 2027 θα διεξαχθεί ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.
Η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής, καθώς το σύνολο των εγκαταστάσεων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η χωρητικότητα του μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των τριών ιδιαίτερα απαιτητικών ζωντανών σόου.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027, η προθεσμία πλησιάζει στο τέλος της, με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα υποβολής προτάσεων και να συμμετάσχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Μετά την απόφαση της ΕΡΤ να γίνει η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη, η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής μουσικής εκδήλωσης, η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία της διαδρομής προς το Μπουργκάς, όπου τον Μάιο του 2027 θα διεξαχθεί ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.
Η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής, καθώς το σύνολο των εγκαταστάσεων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η χωρητικότητα του μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των τριών ιδιαίτερα απαιτητικών ζωντανών σόου.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027, η προθεσμία πλησιάζει στο τέλος της, με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα υποβολής προτάσεων και να συμμετάσχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
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