Το «ευχαριστώ» του Κωνσταντίνου Αργυρού στον κόσμο: Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα πηγαίναμε
GALA
Κωνσταντίνος Αργυρός θαυμαστές ανάρτηση

Το «ευχαριστώ» του Κωνσταντίνου Αργυρού στον κόσμο: Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα πηγαίναμε

Σε κάθε πόλη ακούω τις φωνές σας και νιώθω σπίτι μου, εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής μέσα από μια ανάρτηση

Το «ευχαριστώ» του Κωνσταντίνου Αργυρού στον κόσμο: Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα πηγαίναμε
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα δημόσιο μήνυμα προς τον κόσμο του θέλησε να στείλει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη και την αγάπη που του δείχνουν σε κάθε του εμφάνιση.

Ο τραγουδιστής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στις ξεχωριστές στιγμές που έχει ζήσει μαζί με το κοινό του σε διαφορετικές πόλεις, επισημαίνοντας ότι δεν είχε φανταστεί την πορεία που θα ακολουθούσε. Την ίδια στιγμή άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζει νέα πράγματα.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα πηγαίναμε! Κι όμως, σε κάθε πόλη ακούω τις φωνές σας και νιώθω σπίτι μου», έγραψε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τις στιγμές που έχουν μοιραστεί, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε εμφάνιση. «Σας ευχαριστώ για τις βραδιές που θα έχω να θυμάμαι μια ζωή. Όπου κι αν βρεθούμε, θα σας δίνω ό,τι έχω», ανέφερε.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο τραγουδιστής έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια, γράφοντας: «Έρχονται όμορφα πράγματα».

Δείτε την ανάρτηση που έκανε

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Όσα χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω: Οι λεπτομέρειες που δίνουν μεγαλύτερη αξία στις αγορές μας

Με το νέο πρόγραμμα my K, η Κωτσόβολος διευρύνει τη σχέση με τον πελάτη πέρα από τη στιγμή της αγοράς, συνδυάζοντας αποκλειστικές προσφορές, υπηρεσίες και επιλογές εξυπηρέτησης που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης