Το «ευχαριστώ» του Κωνσταντίνου Αργυρού στον κόσμο: Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα πηγαίναμε
Το «ευχαριστώ» του Κωνσταντίνου Αργυρού στον κόσμο: Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα πηγαίναμε
Σε κάθε πόλη ακούω τις φωνές σας και νιώθω σπίτι μου, εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής μέσα από μια ανάρτηση
Ένα δημόσιο μήνυμα προς τον κόσμο του θέλησε να στείλει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ευχαριστώντας τους για τη στήριξη και την αγάπη που του δείχνουν σε κάθε του εμφάνιση.
Ο τραγουδιστής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στις ξεχωριστές στιγμές που έχει ζήσει μαζί με το κοινό του σε διαφορετικές πόλεις, επισημαίνοντας ότι δεν είχε φανταστεί την πορεία που θα ακολουθούσε. Την ίδια στιγμή άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζει νέα πράγματα.
«Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα πηγαίναμε! Κι όμως, σε κάθε πόλη ακούω τις φωνές σας και νιώθω σπίτι μου», έγραψε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τις στιγμές που έχουν μοιραστεί, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε εμφάνιση. «Σας ευχαριστώ για τις βραδιές που θα έχω να θυμάμαι μια ζωή. Όπου κι αν βρεθούμε, θα σας δίνω ό,τι έχω», ανέφερε.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο τραγουδιστής έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια, γράφοντας: «Έρχονται όμορφα πράγματα».
Δείτε την ανάρτηση που έκανε
Ο τραγουδιστής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στις ξεχωριστές στιγμές που έχει ζήσει μαζί με το κοινό του σε διαφορετικές πόλεις, επισημαίνοντας ότι δεν είχε φανταστεί την πορεία που θα ακολουθούσε. Την ίδια στιγμή άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζει νέα πράγματα.
«Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα πηγαίναμε! Κι όμως, σε κάθε πόλη ακούω τις φωνές σας και νιώθω σπίτι μου», έγραψε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τις στιγμές που έχουν μοιραστεί, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε εμφάνιση. «Σας ευχαριστώ για τις βραδιές που θα έχω να θυμάμαι μια ζωή. Όπου κι αν βρεθούμε, θα σας δίνω ό,τι έχω», ανέφερε.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο τραγουδιστής έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια, γράφοντας: «Έρχονται όμορφα πράγματα».
Δείτε την ανάρτηση που έκανε
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