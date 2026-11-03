Κριστίνα Απλγκεϊτ: Από την Κέλι Μπάντι στη μάχη με τον καρκίνο και τη διάγνωση που ανέτρεψε ξανά τη ζωή της Η δύσκολη παιδική ηλικία, οι έρωτες με διάσημους σταρ, η επεισοδιακή ιστορία με τον Μπραντ Πιτ, η μάχη με την ανορεξία και τον καρκίνο και η διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας που, όπως αποκάλυψε πρόσφατα, αποδείχθηκε λανθασμένη

Γράφει ο Γιώργος Παπαϊωάννου 03.11.2026, 07:49