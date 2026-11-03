Κριστίνα Απλγκεϊτ: Από την Κέλι Μπάντι στη μάχη με τον καρκίνο και τη διάγνωση που ανέτρεψε ξανά τη ζωή της
Κριστίνα Απλγκεϊτ: Από την Κέλι Μπάντι στη μάχη με τον καρκίνο και τη διάγνωση που ανέτρεψε ξανά τη ζωή της
Η δύσκολη παιδική ηλικία, οι έρωτες με διάσημους σταρ, η επεισοδιακή ιστορία με τον Μπραντ Πιτ, η μάχη με την ανορεξία και τον καρκίνο και η διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας που, όπως αποκάλυψε πρόσφατα, αποδείχθηκε λανθασμένη
Ανατροπές χωρίς τέλος. Αυτές οι τρεις λέξεις θα μπορούσαν να είναι ο τίτλος του βιβλίου της ζωής μιας bimbo που αποδείχτηκε όχι μόνο σκληρό καρύδι, αλλά και γυναίκα με μυαλό και ισχυρή θέληση να συνεχίσει παρά τις τρελές απανωτές αντιξοότητες. Η Κριστίνα Απλγκεϊτ, βέβαια, η πάλαι ποτέ χαζοχαρούμενη, προκλητική ξανθιά Κέλι Μπάντι της εμβληματικής σειράς «Παντρεμένοι με παιδιά», προτίμησε να βαφτίσει το βιβλίο της ζωής της, που κυκλοφόρησε στις αρχές της χρονιάς, με τον τίτλο «Εσύ με τα θλιμμένα μάτια». Και προφανώς κάτι ήξερε.
Η Απλγκεϊτ γεννήθηκε στο Χόλιγουντ τον Νοέμβριο του 1971, με τους γονείς της να χωρίζουν όταν εκείνη ήταν ακόμη βρέφος. Η μητέρα της πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ και ο σύντροφός της, ο οποίος έζησε μαζί τους όταν η Κριστίνα ήταν περίπου τριών έως επτά ετών, ήταν κακοποιητικός, μετατρέποντας το σπίτι σε χώρο φόβου και απρόβλεπτης βίας.
Η Απλγκεϊτ έχει αποκαλύψει επίσης ότι σε ηλικία μόλις πέντε ετών κακοποιήθηκε σεξουαλικά από γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα της. Η υποκριτική μπήκε στη ζωή της από πολύ νωρίς, καθώς εμφανίστηκε ως βρέφος στην τηλεόραση και συνέχισε να εργάζεται ως παιδί, ώσπου το 1987, στα 15 της, πήρε τον ρόλο που θα καθόριζε την πρώτη περίοδο της καριέρας της: υποδύθηκε την Κέλι Μπάντι για δέκα σεζόν, από το 1987 έως το 1997, μετατρέποντας μια κωμική καρικατούρα σε τηλεοπτικό φαινόμενο. Η επιτυχία, ωστόσο, είχε τίμημα. Η Απλγκεϊτ έχει περιγράψει μια μακρά μάχη είκοσι ετών με την ανορεξία, καθώς και τη δυσμορφία του σώματος και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Με τα χρόνια απέδειξε ότι διέθετε πολύ μεγαλύτερο εύρος από εκείνο που της αναγνώριζε αρχικά το κοινό.
Στον κινηματογράφο ξεχώρισε στο «Anchorman: The Legend of Ron Burgundy» δίπλα στον Γουίλ Φέρελ, ενώ η σειρά «Samantha Who?» ανέδειξε τις δυνατότητές της στην κωμωδία. Το «Dead to Me» του Netflix πρόσθεσε μια πιο σύνθετη και σκοτεινή πλευρά στο υποκριτικό της προφίλ. Υπάρχει όμως και μια τηλεοπτική ιστορία που οι θαυμαστές του Χόλιγουντ εξακολουθούν να θυμούνται. Στα «Φιλαράκια», η Απλγκεϊτ υποδύθηκε την Εϊμι Γκριν, την εγωκεντρική και κακομαθημένη αδελφή της Ρέιτσελ, δηλαδή της Τζένιφερ Ανιστον. Η εμφάνισή της τής χάρισε βραβείο Emmy για guest ρόλο σε κωμική σειρά, ενώ λόγω επιτυχίας ακολούθησε και δεύτερη υποψηφιότητα την επόμενη χρονιά για τον ίδιο ρόλο!
Η συνεργασία της με την Ανιστον είχε και μια ενδιαφέρουσα προσωπική διάσταση. Το 1989, όταν η Απλγκεϊτ ήταν 17 ετών, είχε συνοδό της τον παντελώς άγνωστο τότε 25χρονο Μπραντ Πιτ στα MTV VMA, για να τον εγκαταλείψει στη διάρκεια της βραδιάς και να φύγει με τον Σεμπάστιαν Μπαχ, τραγουδιστή των Skid Row. Ο Πιτ έμεινε να επιστρέψει στο σπίτι τη μητέρα της και μια φίλη της. Το περιστατικό προκάλεσε πολυετή αποξένωση προτού οι δυο τους συμφιλιωθούν. Η ίδια παραδέχθηκε αργότερα ότι ο Πιτ άξιζε καλύτερη μεταχείριση. Η ειρωνεία είναι ότι χρόνια αργότερα η Απλγκεϊτ θα συνεργαζόταν με την Ανιστον, τη μελλοντική σύζυγο του Πιτ, και θα ανέπτυσσε μαζί της μια θερμή σχέση μακριά από τις κάμερες.
Στις εφηβικές της αναμνήσεις περιλαμβάνεται επίσης ο Τζόνι Ντεπ, για τον οποίο είχε γράψει στα ημερολόγιά της ότι ήταν ερωτευμένη επί χρόνια. Γνωρίστηκαν όταν εκείνη εμφανίστηκε ως guest στη σειρά «21 Jump Street» το 1987.
Εκείνος ήταν οκτώ χρόνια μεγαλύτερός της και την ενέταξε στον κοινωνικό του κύκλο, αν και, όπως η ίδια αναγνωρίζει, δεν φαίνεται να την αντιμετώπιζε με τον ίδιο ρομαντικό τρόπο. Αναφέρεται ακόμη σε ένα σύντομο ραντεβού με τον Αντονι Κίντις των Red Hot Chili Peppers, ενώ στα τέλη της εφηβείας της βρέθηκε σε μια συναισθηματικά, ψυχολογικά και σωματικά κακοποιητική σχέση, την οποία περιγράφει ως εξαιρετικά επικίνδυνη, σε σημείο που απειλούσε επανειλημμένα τη ζωή της. Τον Απρίλιο του 1991, σε ηλικία 19 ετών, έκανε άμβλωση ενώ βρισκόταν ακόμη σε αυτή τη σχέση. Δεν έλειψαν, βέβαια, οι δυσάρεστες συναντήσεις.
Σε ένα πάρτυ της Miramax επέπληξε τον καταδικασμένο πλέον Χάρβεϊ Γουάινστιν όταν τον άκουσε να κάνει χυδαία σχόλια για μια γυναίκα. Η αντίδρασή της ήταν αυθόρμητη, χωρίς να υπολογίσει την ισχύ του παραγωγού. Το 2001 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τζόναθαν Σέιχ, σε έναν γάμο που, όπως έχει παραδεχθεί, αμφισβητούσε ήδη την ώρα που περπατούσε προς την εκκλησία και ο οποίος έληξε το 2007. Αργότερα βρήκε σταθερότητα στο πλευρό του Ολλανδού μουσικού Μάρτιν ΛεΝόμπλ. Αρραβωνιάστηκαν το 2010, απέκτησαν την κόρη τους, Σέιντι Γκρέις, στις 27 Ιανουαρίου 2011 και παντρεύτηκαν το 2013. Η μητρότητα έγινε ένας από τους σημαντικότερους άξονες της ζωής της.
Πίσω στο 2008, μόλις στα 36 της, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η εξέταση έδειξε ότι έφερε τη μετάλλαξη BRCA1, η οποία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. Αποφάσισε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή και το 2017 προχώρησε επίσης σε αφαίρεση των ωοθηκών και των σαλπίγγων της για τη μείωση του κινδύνου του καρκίνου των ωοθηκών. Ομως, οι περιπέτειες της υγείας της δεν σταματούν εδώ.
Το 2021, ενώ γύριζε την τρίτη σεζόν της σούπερ επιτυχημένης σειράς του Netflix «Dead to Me», έμαθε ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα πρώτα συμπτώματα, ανάμεσά τους το μούδιασμα στα δάχτυλα των ποδιών, είχαν εμφανιστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η διάγνωση ήρθε αφού οι εξετάσεις είχαν δείξει περίπου 30 εγκεφαλικές βλάβες, όπως έχει αναφέρει η ίδια. Η παραγωγή της σειράς διακόπηκε για περίπου πέντε μήνες. Το Netflix της έδωσε τη δυνατότητα να σταματήσει, αλλά εκείνη επέμεινε να ολοκληρώσει τα γυρίσματα. Oταν επέστρεψε στα πλατό, η κινητικότητά της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Οι σκηνές προσαρμόστηκαν, η ορθοστασία περιορίστηκε και τα μέλη του συνεργείου τη βοηθούσαν να διατηρεί την ισορροπία της. Η ολοκλήρωση της σειράς έγινε μια προσωπική κατάκτηση, αλλά και η τελευταία μεγάλη τηλεοπτική της δουλειά.
Και ύστερα, ήρθε η είδηση που δεν περίμενε κανείς. Τον Οκτώβριο του 2026, στο podcast της «MeSsy», αποκάλυψε ότι η γιατρός της τής ανακοίνωσε πως δεν έχει σκλήρυνση κατά πλάκας και ότι η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη. Αντί για ανακούφιση, ένιωσε σοκ και σύγχυση. Τα συμπτώματα δεν είχαν υποχωρήσει. Εξακολουθεί να χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο για τις μετακινήσεις της σε ιατρικά ραντεβού και δεν μπορεί να περπατήσει από το αυτοκίνητο μέχρι το ιατρείο. «Βρίσκομαι πάλι στο σημείο μηδέν», είπε, προσπαθώντας να περιγράψει το αδιέξοδο. Η διάγνωση, όσο σκληρή κι αν ήταν, της είχε προσφέρει μια εξήγηση, ένα όνομα για όσα συνέβαιναν και μια κοινότητα ανθρώπων με παρόμοιες εμπειρίες. Τώρα καλείται να αναζητήσει ξανά την αιτία των συμπτωμάτων της χωρίς να γνωρίζει πού θα οδηγήσει αυτή η διαδρομή.
Ενα είναι βέβαιο: η γυναίκα που αρνείται να κρυφτεί πίσω από την εικόνα που οι άλλοι κατασκεύασαν για την ίδια είναι μια ηθοποιός με αξιοσημείωτη καριέρα και ένα κοφτερό μυαλό, ενώ διαθέτει αλύγιστη επιμονή ώστε να παραμένει ο εαυτός της ακόμη κι όταν όλα γύρω της αλλάζουν. Το επόμενο κεφάλαιο παραμένει ανοιχτό. Αυτή τη φορά, όμως, δεν χρειάζεται να γνωρίζει το τέλος για να συνεχίσει να γράφει την ιστορία της ◆
Φωτογραφίες: getty images/ideal image, afp/visualhellas.gr
Η Απλγκεϊτ γεννήθηκε στο Χόλιγουντ τον Νοέμβριο του 1971, με τους γονείς της να χωρίζουν όταν εκείνη ήταν ακόμη βρέφος. Η μητέρα της πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ και ο σύντροφός της, ο οποίος έζησε μαζί τους όταν η Κριστίνα ήταν περίπου τριών έως επτά ετών, ήταν κακοποιητικός, μετατρέποντας το σπίτι σε χώρο φόβου και απρόβλεπτης βίας.
Η Απλγκεϊτ έχει αποκαλύψει επίσης ότι σε ηλικία μόλις πέντε ετών κακοποιήθηκε σεξουαλικά από γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα της. Η υποκριτική μπήκε στη ζωή της από πολύ νωρίς, καθώς εμφανίστηκε ως βρέφος στην τηλεόραση και συνέχισε να εργάζεται ως παιδί, ώσπου το 1987, στα 15 της, πήρε τον ρόλο που θα καθόριζε την πρώτη περίοδο της καριέρας της: υποδύθηκε την Κέλι Μπάντι για δέκα σεζόν, από το 1987 έως το 1997, μετατρέποντας μια κωμική καρικατούρα σε τηλεοπτικό φαινόμενο. Η επιτυχία, ωστόσο, είχε τίμημα. Η Απλγκεϊτ έχει περιγράψει μια μακρά μάχη είκοσι ετών με την ανορεξία, καθώς και τη δυσμορφία του σώματος και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Με τα χρόνια απέδειξε ότι διέθετε πολύ μεγαλύτερο εύρος από εκείνο που της αναγνώριζε αρχικά το κοινό.
Στον κινηματογράφο ξεχώρισε στο «Anchorman: The Legend of Ron Burgundy» δίπλα στον Γουίλ Φέρελ, ενώ η σειρά «Samantha Who?» ανέδειξε τις δυνατότητές της στην κωμωδία. Το «Dead to Me» του Netflix πρόσθεσε μια πιο σύνθετη και σκοτεινή πλευρά στο υποκριτικό της προφίλ. Υπάρχει όμως και μια τηλεοπτική ιστορία που οι θαυμαστές του Χόλιγουντ εξακολουθούν να θυμούνται. Στα «Φιλαράκια», η Απλγκεϊτ υποδύθηκε την Εϊμι Γκριν, την εγωκεντρική και κακομαθημένη αδελφή της Ρέιτσελ, δηλαδή της Τζένιφερ Ανιστον. Η εμφάνισή της τής χάρισε βραβείο Emmy για guest ρόλο σε κωμική σειρά, ενώ λόγω επιτυχίας ακολούθησε και δεύτερη υποψηφιότητα την επόμενη χρονιά για τον ίδιο ρόλο!
Η συνεργασία της με την Ανιστον είχε και μια ενδιαφέρουσα προσωπική διάσταση. Το 1989, όταν η Απλγκεϊτ ήταν 17 ετών, είχε συνοδό της τον παντελώς άγνωστο τότε 25χρονο Μπραντ Πιτ στα MTV VMA, για να τον εγκαταλείψει στη διάρκεια της βραδιάς και να φύγει με τον Σεμπάστιαν Μπαχ, τραγουδιστή των Skid Row. Ο Πιτ έμεινε να επιστρέψει στο σπίτι τη μητέρα της και μια φίλη της. Το περιστατικό προκάλεσε πολυετή αποξένωση προτού οι δυο τους συμφιλιωθούν. Η ίδια παραδέχθηκε αργότερα ότι ο Πιτ άξιζε καλύτερη μεταχείριση. Η ειρωνεία είναι ότι χρόνια αργότερα η Απλγκεϊτ θα συνεργαζόταν με την Ανιστον, τη μελλοντική σύζυγο του Πιτ, και θα ανέπτυσσε μαζί της μια θερμή σχέση μακριά από τις κάμερες.
Στις εφηβικές της αναμνήσεις περιλαμβάνεται επίσης ο Τζόνι Ντεπ, για τον οποίο είχε γράψει στα ημερολόγιά της ότι ήταν ερωτευμένη επί χρόνια. Γνωρίστηκαν όταν εκείνη εμφανίστηκε ως guest στη σειρά «21 Jump Street» το 1987.
Εκείνος ήταν οκτώ χρόνια μεγαλύτερός της και την ενέταξε στον κοινωνικό του κύκλο, αν και, όπως η ίδια αναγνωρίζει, δεν φαίνεται να την αντιμετώπιζε με τον ίδιο ρομαντικό τρόπο. Αναφέρεται ακόμη σε ένα σύντομο ραντεβού με τον Αντονι Κίντις των Red Hot Chili Peppers, ενώ στα τέλη της εφηβείας της βρέθηκε σε μια συναισθηματικά, ψυχολογικά και σωματικά κακοποιητική σχέση, την οποία περιγράφει ως εξαιρετικά επικίνδυνη, σε σημείο που απειλούσε επανειλημμένα τη ζωή της. Τον Απρίλιο του 1991, σε ηλικία 19 ετών, έκανε άμβλωση ενώ βρισκόταν ακόμη σε αυτή τη σχέση. Δεν έλειψαν, βέβαια, οι δυσάρεστες συναντήσεις.
Σε ένα πάρτυ της Miramax επέπληξε τον καταδικασμένο πλέον Χάρβεϊ Γουάινστιν όταν τον άκουσε να κάνει χυδαία σχόλια για μια γυναίκα. Η αντίδρασή της ήταν αυθόρμητη, χωρίς να υπολογίσει την ισχύ του παραγωγού. Το 2001 παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τζόναθαν Σέιχ, σε έναν γάμο που, όπως έχει παραδεχθεί, αμφισβητούσε ήδη την ώρα που περπατούσε προς την εκκλησία και ο οποίος έληξε το 2007. Αργότερα βρήκε σταθερότητα στο πλευρό του Ολλανδού μουσικού Μάρτιν ΛεΝόμπλ. Αρραβωνιάστηκαν το 2010, απέκτησαν την κόρη τους, Σέιντι Γκρέις, στις 27 Ιανουαρίου 2011 και παντρεύτηκαν το 2013. Η μητρότητα έγινε ένας από τους σημαντικότερους άξονες της ζωής της.
Πίσω στο 2008, μόλις στα 36 της, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η εξέταση έδειξε ότι έφερε τη μετάλλαξη BRCA1, η οποία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. Αποφάσισε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή και το 2017 προχώρησε επίσης σε αφαίρεση των ωοθηκών και των σαλπίγγων της για τη μείωση του κινδύνου του καρκίνου των ωοθηκών. Ομως, οι περιπέτειες της υγείας της δεν σταματούν εδώ.
Το 2021, ενώ γύριζε την τρίτη σεζόν της σούπερ επιτυχημένης σειράς του Netflix «Dead to Me», έμαθε ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα πρώτα συμπτώματα, ανάμεσά τους το μούδιασμα στα δάχτυλα των ποδιών, είχαν εμφανιστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η διάγνωση ήρθε αφού οι εξετάσεις είχαν δείξει περίπου 30 εγκεφαλικές βλάβες, όπως έχει αναφέρει η ίδια. Η παραγωγή της σειράς διακόπηκε για περίπου πέντε μήνες. Το Netflix της έδωσε τη δυνατότητα να σταματήσει, αλλά εκείνη επέμεινε να ολοκληρώσει τα γυρίσματα. Oταν επέστρεψε στα πλατό, η κινητικότητά της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Οι σκηνές προσαρμόστηκαν, η ορθοστασία περιορίστηκε και τα μέλη του συνεργείου τη βοηθούσαν να διατηρεί την ισορροπία της. Η ολοκλήρωση της σειράς έγινε μια προσωπική κατάκτηση, αλλά και η τελευταία μεγάλη τηλεοπτική της δουλειά.
Και ύστερα, ήρθε η είδηση που δεν περίμενε κανείς. Τον Οκτώβριο του 2026, στο podcast της «MeSsy», αποκάλυψε ότι η γιατρός της τής ανακοίνωσε πως δεν έχει σκλήρυνση κατά πλάκας και ότι η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη. Αντί για ανακούφιση, ένιωσε σοκ και σύγχυση. Τα συμπτώματα δεν είχαν υποχωρήσει. Εξακολουθεί να χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο για τις μετακινήσεις της σε ιατρικά ραντεβού και δεν μπορεί να περπατήσει από το αυτοκίνητο μέχρι το ιατρείο. «Βρίσκομαι πάλι στο σημείο μηδέν», είπε, προσπαθώντας να περιγράψει το αδιέξοδο. Η διάγνωση, όσο σκληρή κι αν ήταν, της είχε προσφέρει μια εξήγηση, ένα όνομα για όσα συνέβαιναν και μια κοινότητα ανθρώπων με παρόμοιες εμπειρίες. Τώρα καλείται να αναζητήσει ξανά την αιτία των συμπτωμάτων της χωρίς να γνωρίζει πού θα οδηγήσει αυτή η διαδρομή.
Ενα είναι βέβαιο: η γυναίκα που αρνείται να κρυφτεί πίσω από την εικόνα που οι άλλοι κατασκεύασαν για την ίδια είναι μια ηθοποιός με αξιοσημείωτη καριέρα και ένα κοφτερό μυαλό, ενώ διαθέτει αλύγιστη επιμονή ώστε να παραμένει ο εαυτός της ακόμη κι όταν όλα γύρω της αλλάζουν. Το επόμενο κεφάλαιο παραμένει ανοιχτό. Αυτή τη φορά, όμως, δεν χρειάζεται να γνωρίζει το τέλος για να συνεχίσει να γράφει την ιστορία της ◆
Φωτογραφίες: getty images/ideal image, afp/visualhellas.gr
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