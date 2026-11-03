Η δημόσια έκκληση της Μαρίας Κανελλοπούλου: Μην αναπαράγετε την κατασκευασμένη φωτογραφία μου, σας ικετεύω
Η δημόσια έκκληση της Μαρίας Κανελλοπούλου: Μην αναπαράγετε την κατασκευασμένη φωτογραφία μου, σας ικετεύω
Γράφουν διάφορα που δεν ισχύουν για την κατάσταση της υγείας μου, τόνισε η ηθοποιός που αναρρώνει μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα
Δημόσια έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή κατασκευασμένων φωτογραφιών και ψευδών πληροφοριώνσχετικά με την κατάσταση της υγείας της απηύθυνε η Μαρία Κανελλοπούλου, η οποία αναρρώνει από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.
Η ηθοποιός, που μετά τον τραυματισμό της μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, κατήγγειλε ότι κυκλοφορεί φωτογραφία της, που αποτελεί προϊόν AI και συνοδεύεται από αναληθείς ισχυρισμούς για την υγεία της.
Με ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Κανελλοπούλου εξέφρασε την αγανάκτησή της για όσους διακινούν το συγκεκριμένο υλικό, ζητώντας από τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να μην το αναπαράγουν.
«Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποι@ που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που δεν υπάρχει δηλαδή!- γράφουν διάφορα που δεν ισχύουν για την κατάσταση της υγείας μου! Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε τη φωτογραφία
Η ηθοποιός, που μετά τον τραυματισμό της μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, κατήγγειλε ότι κυκλοφορεί φωτογραφία της, που αποτελεί προϊόν AI και συνοδεύεται από αναληθείς ισχυρισμούς για την υγεία της.
Με ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Κανελλοπούλου εξέφρασε την αγανάκτησή της για όσους διακινούν το συγκεκριμένο υλικό, ζητώντας από τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να μην το αναπαράγουν.
«Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποι@ που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που δεν υπάρχει δηλαδή!- γράφουν διάφορα που δεν ισχύουν για την κατάσταση της υγείας μου! Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε τη φωτογραφία
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