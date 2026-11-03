Δώρα Χρυσικού για εικόνες AI που την εμφάνιζαν να νοσεί ξανά από καρκίνο: Ήταν η επιτομή της χυδαιότητας





Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για την πορεία της μετά την περιπέτεια με την υγεία της, αποκαλύπτοντας ότι έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια από τότε. Παράλληλα, εξήγησε γιατί συνεχίζει να αναφέρεται δημόσια στον καρκίνο, τονίζοντας ότι στόχος της είναι να ενημερώσει και να βοηθήσει άλλους ανθρώπους: «Τώρα είμαι σε μια περίοδο που έχω κλείσει πενταετία. Πολλές φορές μου λένε “συνέχεια μιλάς γι αυτό. Συνέχεια μιλάς γι' αυτό”. Ναι, συνέχεια μιλάω γι αυτό μπας και μπορέσουν άνθρωποι εκεί έξω να σωθούν. Οτιδήποτε ξεστομίζεται από το δικό μου το στόμα δεν είναι για το δική μου προβολή ούτε το προσωπικό μου δράμα. Άλλωστε εγώ δεν το αντιμετώπισα ποτέ ως δράμα. Το αντιμετώπισα ως έναν αγώνα ζωής».



Η Δώρα Χρυσικού αναφέρθηκε επίσης, στις σκέψεις που έκανε όταν έμαθε για την ασθένειά της: «Υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκα το “γιατί σε εμένα;”, αλλά δεν υπάρχει απάντηση. Ιατρικά μιλώντας ήταν μια μετάλλαξη γονιδίου. Τώρα, εάν μπήκα σε μια διαδικασία να λέω γιατί σε τόσο νεαρή ηλικία, γιατί έπρεπε η ζωή να με προκαλέσει με ένα τόσο σκληρό τρόπο; Προφανώς».



Τέλος, η ηθοποιός περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της δουλειάς της, ενώ βρισκόταν σε θεραπεία. Παρά την εξάντληση που ένιωθε όταν επέστρεφε στο σπίτι της, όπως εξήγησε, η δυνατότητα να συνεχίζει να εργάζεται της έδινε δύναμη και την έκανε να αισθάνεται ότι η πορεία της ήταν θετική: «Ήταν πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Δωδεκάωρα όρθια με ζέστη και με περούκες. Γυρνούσα σπίτι και κατέρρεα, αλλά τη στιγμή της δουλειάς ήμουν τόσο χαρούμενη. Ένιωθα ότι το γεγονός ότι μπορώ και το κάνω, είναι μια ανάποδη επιβεβαίωση του ότι πάνε καλά τα πράγματα. Αντέχω».

Στις εικόνες που δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και παραπλανούσαν ότι αντιμετωπίζει ξανά καρκίνο , αναφέρθηκε η Δώρα Χρυσικού , χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «επιτομή της χυδαιότητας».Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, εκφράζοντας την οργή της για τις ψευδείς δημοσιεύσεις. Αρχικά, η Δώρα Χρυσικού περιέγραψε την έντονη αντίδρασή της όταν είδε τα στιγμιότυπα, εξηγώντας ότι η απεικόνιση δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική εικόνα της κατά τη διάρκεια της ασθένειας.Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Θύμωσα τόσο πολύ. Αυτό το πράγμα είναι ο απόπατος, είναι η επιτομή της χυδαιότητας. Ήταν μια εικόνα ενός ανθρώπου που είχε κάτι ψιλοτριχούλες, εγώ δεν ήμουν έτσι ούτε όταν ήμουν άρρωστη. Δεν είχα καθόλου μαλλιά. Ήταν AI εικόνα. Δεν ήταν μόνο το άρθρο».