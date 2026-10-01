Δώρα Χρυσικού: Με έβγαλαν ετοιμοθάνατη ξανά, κινήθηκα νομικά, ήταν κακοφτιαγμένο και ατυχές
Δώρα Χρυσικού: Με έβγαλαν ετοιμοθάνατη ξανά, κινήθηκα νομικά, ήταν κακοφτιαγμένο και ατυχές
Με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε, είπε η ηθοποιός
Σε δημοσιεύματα που την παρουσίαζαν ως «ετοιμοθάνατη» αναφέρθηκε η Δώρα Χρυσικού, δηλώνοντας πως κινήθηκε νομικά, ενώ χαρακτήρισε το συμβάν «κακοφτιαγμένο και ατυχές».
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, εκφράζοντας την ενόχλησή της με αναληθείς ειδήσεις που κυκλοφόρησαν και αφορούν στο πρόσωπό της και ειδικότερα σε θέματα υγείας. Η Δώρα Χρυσικού εξήγησε, πως μέχρι σήμερα επέλεγε να μην ασχολείται με όσα γράφονται για εκείνη και να μην απαντά, ωστόσο αυτή τη φορά αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς θεωρεί ότι ξεπεράστηκαν τα όρια.
Όπως είπε: «Με έβγαλαν ετοιμοθάνατη ξανά. Κινήθηκα νομικά. Ήταν ένα πάρα πολύ κακοφτιαγμένο πράγμα. Πολύ ατυχές. Γενικά εγώ να ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με ό,τι γράφεται για μένα. Δεν δίνω καμία σημασία, γιατί ανθρώπους που δεν βάζω μέσα στο σπίτι μου, δεν με νοιάζει και η γνώμη τους. Στο συγκεκριμένο είναι η πρώτη φορά μέσα στα 25 χρόνια που δουλεύω που κινήθηκα νομικά και αυτό γιατί είχε να κάνει με την υγεία και όχι τόσο τη δική μου. Μπορεί να πέσει θύμα ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να μην έχει ούτε τη δύναμη τη δική μου, ούτε να είναι σε αυτή τη φάση στο να είναι καλά και να περνάει κάτι δύσκολο. Οπότε θεωρώ, ότι με αυτά τα πράγματα έχει παραγίνει το κακό. Δεν παίζουμε. Μπορεί τώρα να γράψουν ότι ένας άνθρωπος ξανανοσεί από καρκίνο. Δεν ξέρω ποια νοσηρή φαντασία μπορεί να το έχει σκεφτεί;».
Δείτε το βίντεο
«Διακινούνται ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου που έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση»
Με μία ανάρτηση στις 7 Σεπτεμβρίου στο Instagram, η Δώρα Χρυσικού που νίκησε τον καρκίνο, διέψευσε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι νοσεί ξανά και υποβάλλεται σε νέα θεραπεία, καταγγέλλοντας παράλληλα τη χρήση παραποιημένων εικόνων της. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει κινηθεί νομικά και προειδοποίησε πως κάθε νέα αναπαραγωγή του συγκεκριμένου περιεχομένου θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Όπως έγραψε αρχικά: «Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολύτως ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου, σύμφωνα με τις οποίες δήθεν νοσώ εκ νέου και υποβάλλομαι σε νέα θεραπεία. Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, συνοδεύονται από κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες μου, οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που δημιουργεί σκοπίμως την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο και πραγματικό φωτογραφικό υλικό. Στο παρελθόν επέλεξα συνειδητά να μιλήσω δημόσια για την περιπέτεια της υγείας μου, με την ελπίδα ότι η προσωπική μου εμπειρία θα μπορούσε να δώσει δύναμη και στήριξη σε άλλους ανθρώπους που νοσούν. Η επιλογή μου αυτή δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελεί άδεια προς οποιονδήποτε να κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για την υγεία μου ή να χρησιμοποιεί την εικόνα και το όνομά μου για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως πραγματικό ένα ανύπαρκτο γεγονός. Για τον λόγο αυτό έχω ήδη αναθέσει τον πλήρη νομικό χειρισμό της υπόθεσης στην πληρεξούσια δικηγόρο μου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία της προσωπικότητας, της εικόνας και των δικαιωμάτων μου. Καλώ κάθε ιστοσελίδα, μέσο ενημέρωσης, σελίδα ή λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που έχει αναπαράγει το συγκεκριμένο ψευδές περιεχόμενο να προβεί άμεσα στην αφαίρεσή του και να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσίευση ή αναπαραγωγή του. Από τούδε και στο εξής, κάθε δημιουργία, δημοσίευση ή αναπαραγωγή αντίστοιχου ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου θα αντιμετωπίζεται με την άσκηση κάθε νόμιμου».
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, εκφράζοντας την ενόχλησή της με αναληθείς ειδήσεις που κυκλοφόρησαν και αφορούν στο πρόσωπό της και ειδικότερα σε θέματα υγείας. Η Δώρα Χρυσικού εξήγησε, πως μέχρι σήμερα επέλεγε να μην ασχολείται με όσα γράφονται για εκείνη και να μην απαντά, ωστόσο αυτή τη φορά αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς θεωρεί ότι ξεπεράστηκαν τα όρια.
Όπως είπε: «Με έβγαλαν ετοιμοθάνατη ξανά. Κινήθηκα νομικά. Ήταν ένα πάρα πολύ κακοφτιαγμένο πράγμα. Πολύ ατυχές. Γενικά εγώ να ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με ό,τι γράφεται για μένα. Δεν δίνω καμία σημασία, γιατί ανθρώπους που δεν βάζω μέσα στο σπίτι μου, δεν με νοιάζει και η γνώμη τους. Στο συγκεκριμένο είναι η πρώτη φορά μέσα στα 25 χρόνια που δουλεύω που κινήθηκα νομικά και αυτό γιατί είχε να κάνει με την υγεία και όχι τόσο τη δική μου. Μπορεί να πέσει θύμα ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να μην έχει ούτε τη δύναμη τη δική μου, ούτε να είναι σε αυτή τη φάση στο να είναι καλά και να περνάει κάτι δύσκολο. Οπότε θεωρώ, ότι με αυτά τα πράγματα έχει παραγίνει το κακό. Δεν παίζουμε. Μπορεί τώρα να γράψουν ότι ένας άνθρωπος ξανανοσεί από καρκίνο. Δεν ξέρω ποια νοσηρή φαντασία μπορεί να το έχει σκεφτεί;».
Δείτε το βίντεο
«Διακινούνται ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου που έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση»
Με μία ανάρτηση στις 7 Σεπτεμβρίου στο Instagram, η Δώρα Χρυσικού που νίκησε τον καρκίνο, διέψευσε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι νοσεί ξανά και υποβάλλεται σε νέα θεραπεία, καταγγέλλοντας παράλληλα τη χρήση παραποιημένων εικόνων της. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει κινηθεί νομικά και προειδοποίησε πως κάθε νέα αναπαραγωγή του συγκεκριμένου περιεχομένου θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Όπως έγραψε αρχικά: «Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολύτως ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου, σύμφωνα με τις οποίες δήθεν νοσώ εκ νέου και υποβάλλομαι σε νέα θεραπεία. Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, συνοδεύονται από κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες μου, οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που δημιουργεί σκοπίμως την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο και πραγματικό φωτογραφικό υλικό. Στο παρελθόν επέλεξα συνειδητά να μιλήσω δημόσια για την περιπέτεια της υγείας μου, με την ελπίδα ότι η προσωπική μου εμπειρία θα μπορούσε να δώσει δύναμη και στήριξη σε άλλους ανθρώπους που νοσούν. Η επιλογή μου αυτή δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελεί άδεια προς οποιονδήποτε να κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για την υγεία μου ή να χρησιμοποιεί την εικόνα και το όνομά μου για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως πραγματικό ένα ανύπαρκτο γεγονός. Για τον λόγο αυτό έχω ήδη αναθέσει τον πλήρη νομικό χειρισμό της υπόθεσης στην πληρεξούσια δικηγόρο μου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία της προσωπικότητας, της εικόνας και των δικαιωμάτων μου. Καλώ κάθε ιστοσελίδα, μέσο ενημέρωσης, σελίδα ή λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που έχει αναπαράγει το συγκεκριμένο ψευδές περιεχόμενο να προβεί άμεσα στην αφαίρεσή του και να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσίευση ή αναπαραγωγή του. Από τούδε και στο εξής, κάθε δημιουργία, δημοσίευση ή αναπαραγωγή αντίστοιχου ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου θα αντιμετωπίζεται με την άσκηση κάθε νόμιμου».
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