Δώρα Χρυσικού: Όταν είχα καρκίνο, ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν, δεν είχα να κρατηθώ από τίποτα
Δώρα Χρυσικού: Όταν είχα καρκίνο, ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν, δεν είχα να κρατηθώ από τίποτα
Οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν γιατί εκείνη την περίοδο πήρα πάρα πολλές προσευχές, πρόσθεσε η ηθοποιός
Μια εξομολόγηση σχετικά με τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο έκανε η Δώρα Χρυσικού. Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι, αν και δεν υπήρξε ποτέ πιστή, εκείνη την περίοδο ένιωσε την ανάγκη να αντλεί δύναμη από κάπου, όπως οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της σε όσους προσευχήθηκαν για εκείνη και άναψαν ένα κερί για την υγεία της.
«Πιστή δεν ήμουν ποτέ. Όμως θα σου πω κάτι. Στην ασθένεια ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν. Γιατί εγώ δεν είχα να κρατηθώ από τίποτα. Σέβομαι πολύ την πίστη των ανθρώπων και δεν το έχω πει ποτέ, αλλά νομίζω οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν. Γιατί εκείνη την περίοδο πήρα πάρα πολλές προσευχές. Πολλά αναμμένα κεράκια από πιστούς», μοιράστηκε η Δώρα Χρυσικού σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
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Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη και την παρουσίαζαν να νοσεί ξανά. Όπως είπε, έχει ακολουθήσει τη νομική οδό, με δικηγόρο να έχει αναλάβει την υπόθεση. Πρόθεσή της είναι να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
«Το ανέλαβε δικηγόρος. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου στα εικοσιπέντε χρόνια που δουλεύω, που με θύμωσε κάτι τόσο πολύ. Αφενός διότι έπαιξε με κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο όσο είναι η υγεία μου. Αφετέρου διότι θεωρώ ότι ήταν πολύ προκλητικό όλο αυτό το πράγμα. Ενέπλεξε την οικογένειά μου και ίσως το κυριότερο πρέπει να τους κοπεί λίγο η φόρα και δε θα ‘θελα ποτέ κανένας άλλος άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή τη θέση», τόνισε.
«Πιστή δεν ήμουν ποτέ. Όμως θα σου πω κάτι. Στην ασθένεια ζήλεψα πολύ τους ανθρώπους που πιστεύουν. Γιατί εγώ δεν είχα να κρατηθώ από τίποτα. Σέβομαι πολύ την πίστη των ανθρώπων και δεν το έχω πει ποτέ, αλλά νομίζω οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πιστεύουν. Γιατί εκείνη την περίοδο πήρα πάρα πολλές προσευχές. Πολλά αναμμένα κεράκια από πιστούς», μοιράστηκε η Δώρα Χρυσικού σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη και την παρουσίαζαν να νοσεί ξανά. Όπως είπε, έχει ακολουθήσει τη νομική οδό, με δικηγόρο να έχει αναλάβει την υπόθεση. Πρόθεσή της είναι να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
«Το ανέλαβε δικηγόρος. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου στα εικοσιπέντε χρόνια που δουλεύω, που με θύμωσε κάτι τόσο πολύ. Αφενός διότι έπαιξε με κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο όσο είναι η υγεία μου. Αφετέρου διότι θεωρώ ότι ήταν πολύ προκλητικό όλο αυτό το πράγμα. Ενέπλεξε την οικογένειά μου και ίσως το κυριότερο πρέπει να τους κοπεί λίγο η φόρα και δε θα ‘θελα ποτέ κανένας άλλος άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή τη θέση», τόνισε.
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