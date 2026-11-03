Μπέττυ Μαγγίρα: Με τον σύζυγό μου είμαστε μαζί 25 χρόνια, στον γάμο μας δεν πήραμε ούτε βέρες

Μπέττυ Μαγγίρα

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο άγχος που έχει βιώσει μεγαλώνοντας, καθώς όπως είπε, η διατήρηση της νεότητας αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που έχουν συνηθίσει να δέχονται θετικά σχόλια για την εμφάνισή τους.



Η ίδια σημείωσε ότι έχει σκεφτεί να σταματήσει να ασχολείται τόσο με το κομμάτι της εξωτερικής εικόνας, ενώ σχολίασε και τη στάση όσων την κρίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Βέβαια με άγχωσε το θέμα της ηλικίας. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα αν έχει πάρει και σχετικά καλά σχόλια στην πορεία, αυτό το πράγμα θέλει να το διατηρήσει, δεν θέλει να το χάσει. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια κυνηγάς τη νεότητα. Το διαρκές κυνήγι της νεότητας είναι αγχωτικό. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να μην ασχοληθώ με αυτό, σε κουράζει να προσπαθείς να διατηρείσαι νέα. Βλέπω ανθρώπους που με κοιτάνε και θέλουν να πουν "καλά κρατιέσαι" και λέω "πείτε το". Είναι η ψυχή μου νεανική, η διάθεσή μου για ζωή. Εγώ θεωρώ ότι πηγάζει και λίγο από μέσα μου αυτό. Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια είναι από γυναίκες. Είναι τρομερό. Απαντάω ότι είναι κρίμα μια γυναίκα να μιλάει έτσι για μια άλλη γυναίκα. Δεν σου αρέσω; Μην με ακολουθείς. Γενικά με αγαπάνε, αλλά τα κακά σχόλια είναι 8 στα 10 από γυναίκες».