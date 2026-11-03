Μπέττυ Μαγγίρα: Με τον σύζυγό μου είμαστε μαζί 25 χρόνια, στον γάμο μας δεν πήραμε ούτε βέρες
Μπέττυ Μαγγίρα: Με τον σύζυγό μου είμαστε μαζί 25 χρόνια, στον γάμο μας δεν πήραμε ούτε βέρες
Όλοι οι γάμοι και όλες οι σχέσεις θέλουν δουλειά, σίγουρα θα περάσει η πρώτη φλόγα και ο έρωτας, ανέφερε η παρουσιάστρια
Στα 25 χρόνια κοινής πορείας με τον σύζυγό της, Δημήτρη Μάζη και στην απόφασή τους να παντρευτούν χωρίς να έχουν αγοράσει βέρες αναφέρθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα.
Η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή, την προσπάθεια να διατηρήσει τη νεότητά της, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κυρίως από γυναίκες.
Η Μπέττυ Μαγγίρα εξήγησε πως με τον σύζυγό της παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο, τονίζοντας ότι δεν τους ταιριάζουν οι επίσημες και μεγάλες τελετές.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουν την κοινή τους ζωή: «Εμείς κάναμε πολιτικό γάμο, ούτε βέρες δεν πήραμε. Δεν ξέραμε, ούτε κουμπάρους δεν είχαμε. Είμαστε ζευγάρι 25 χρόνια. Ο Δημήτρης δεν είναι καθόλου του στημένου πράγματος. Δεν του αρέσει αυτό με τα τραπέζια. Του έχω πει όμως, ότι θα ήθελα να κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι και να παίξουμε παλιά ελληνικά τραγούδια, να τα σπάσουμε. Να έρθει ο Στέλιος Διονυσίου και να καλέσουμε τους φίλους μας. Όλοι οι γάμοι και όλες οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Σίγουρα θα περάσει η πρώτη φλόγα και ο έρωτας, θα έρθουν τα παιδιά, αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν είμαι η ίδια όπως στην αρχή. Και εκείνος έχει αλλάξει. Δυο άνθρωποι είναι συνέταιροι στη ζωή, πορεύονται μαζί, στηρίζει ο ένας τον άλλον. Φτιάξαμε μία οικογένεια, κάναμε δύο παιδιά. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα, έχεις τα πάνω και τα κάτω σου. Θέλει δουλειά, γι' αυτό λέω ότι είναι επιλογή».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο άγχος που έχει βιώσει μεγαλώνοντας, καθώς όπως είπε, η διατήρηση της νεότητας αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που έχουν συνηθίσει να δέχονται θετικά σχόλια για την εμφάνισή τους.
Η ίδια σημείωσε ότι έχει σκεφτεί να σταματήσει να ασχολείται τόσο με το κομμάτι της εξωτερικής εικόνας, ενώ σχολίασε και τη στάση όσων την κρίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Βέβαια με άγχωσε το θέμα της ηλικίας. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα αν έχει πάρει και σχετικά καλά σχόλια στην πορεία, αυτό το πράγμα θέλει να το διατηρήσει, δεν θέλει να το χάσει. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια κυνηγάς τη νεότητα. Το διαρκές κυνήγι της νεότητας είναι αγχωτικό. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να μην ασχοληθώ με αυτό, σε κουράζει να προσπαθείς να διατηρείσαι νέα. Βλέπω ανθρώπους που με κοιτάνε και θέλουν να πουν "καλά κρατιέσαι" και λέω "πείτε το". Είναι η ψυχή μου νεανική, η διάθεσή μου για ζωή. Εγώ θεωρώ ότι πηγάζει και λίγο από μέσα μου αυτό. Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια είναι από γυναίκες. Είναι τρομερό. Απαντάω ότι είναι κρίμα μια γυναίκα να μιλάει έτσι για μια άλλη γυναίκα. Δεν σου αρέσω; Μην με ακολουθείς. Γενικά με αγαπάνε, αλλά τα κακά σχόλια είναι 8 στα 10 από γυναίκες».
Η παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή, την προσπάθεια να διατηρήσει τη νεότητά της, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κυρίως από γυναίκες.
Η Μπέττυ Μαγγίρα εξήγησε πως με τον σύζυγό της παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο, τονίζοντας ότι δεν τους ταιριάζουν οι επίσημες και μεγάλες τελετές.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουν την κοινή τους ζωή: «Εμείς κάναμε πολιτικό γάμο, ούτε βέρες δεν πήραμε. Δεν ξέραμε, ούτε κουμπάρους δεν είχαμε. Είμαστε ζευγάρι 25 χρόνια. Ο Δημήτρης δεν είναι καθόλου του στημένου πράγματος. Δεν του αρέσει αυτό με τα τραπέζια. Του έχω πει όμως, ότι θα ήθελα να κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι και να παίξουμε παλιά ελληνικά τραγούδια, να τα σπάσουμε. Να έρθει ο Στέλιος Διονυσίου και να καλέσουμε τους φίλους μας. Όλοι οι γάμοι και όλες οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Σίγουρα θα περάσει η πρώτη φλόγα και ο έρωτας, θα έρθουν τα παιδιά, αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν είμαι η ίδια όπως στην αρχή. Και εκείνος έχει αλλάξει. Δυο άνθρωποι είναι συνέταιροι στη ζωή, πορεύονται μαζί, στηρίζει ο ένας τον άλλον. Φτιάξαμε μία οικογένεια, κάναμε δύο παιδιά. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα, έχεις τα πάνω και τα κάτω σου. Θέλει δουλειά, γι' αυτό λέω ότι είναι επιλογή».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο άγχος που έχει βιώσει μεγαλώνοντας, καθώς όπως είπε, η διατήρηση της νεότητας αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που έχουν συνηθίσει να δέχονται θετικά σχόλια για την εμφάνισή τους.
Η ίδια σημείωσε ότι έχει σκεφτεί να σταματήσει να ασχολείται τόσο με το κομμάτι της εξωτερικής εικόνας, ενώ σχολίασε και τη στάση όσων την κρίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Βέβαια με άγχωσε το θέμα της ηλικίας. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα αν έχει πάρει και σχετικά καλά σχόλια στην πορεία, αυτό το πράγμα θέλει να το διατηρήσει, δεν θέλει να το χάσει. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια κυνηγάς τη νεότητα. Το διαρκές κυνήγι της νεότητας είναι αγχωτικό. Έχω σκεφτεί πολλές φορές να μην ασχοληθώ με αυτό, σε κουράζει να προσπαθείς να διατηρείσαι νέα. Βλέπω ανθρώπους που με κοιτάνε και θέλουν να πουν "καλά κρατιέσαι" και λέω "πείτε το". Είναι η ψυχή μου νεανική, η διάθεσή μου για ζωή. Εγώ θεωρώ ότι πηγάζει και λίγο από μέσα μου αυτό. Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια είναι από γυναίκες. Είναι τρομερό. Απαντάω ότι είναι κρίμα μια γυναίκα να μιλάει έτσι για μια άλλη γυναίκα. Δεν σου αρέσω; Μην με ακολουθείς. Γενικά με αγαπάνε, αλλά τα κακά σχόλια είναι 8 στα 10 από γυναίκες».
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