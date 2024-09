Μπέττυ Μαγγίρα σε Δημήτρη Μάζη: Είσαι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει

Κλείσιμο

Με μια σειρά από κοινά στιγμιότυπα με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, η Μπέττυ Μαγγίρα ευχήθηκε στον Δημήτρη Μάζη για τα γενέθλιά του, αφήνοντας ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram.Η ηθοποιός ξεκίνησε την αναφορά της από το crush που είχε με τον σταρ, Τζεφ Μπρίτζες, στον οποίο λέει ότι ο Δημήτρης Μάζης μοιάζει, για να καταλήξει στα «χρόνια πολλά» και στο «σ' αγαπάμε».Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Χρόνια πολλά στον βράχο μου, στην αγάπη μου. Τίποτα στην ζωή δεν είναι τυχαίο λένε!!!! Ίσως έχουν δίκιο… Και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ! Το πρώτο μου κινηματογραφικό “crush” ήταν ο Jeff Bridges στην ταινία against all odds!! Ειπα απο μέσα μου wow!!! (Στην 7η φωτό σας παραθέτω φωτό του ίδιου από την ταινία για να δείτε πως ήταν)Αρκετά μεγαλύτερη κι αφού ήμασταν μαζί αρκετά χρονια ήδη , συνειδητοποίησα ποσό του έμοιαζες !!!!Δεν ξερω ποσό συνειδητά η ασυνείδητα κάνουμε επιλογές , η καταφέρνουμε να προσελκύσουμε αυτό που επιθυμούμε , εγώ όμως ,θα ευχαριστήσω ΕΣΕΝΑ που με «εντοπίσες», τον @antonisvlontakis (κουμπάρο) που έκανε το προξενιό και την αδερφή μου @matthildimaggira (ξέρει αυτή το γιατί )!!!Είσαι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, ο πιο έξυπνος, θετικός , υποστηρικτικός , υπομονετικός κι ο πιο κουλ μπαμπάς του κόσμου ! Σ αγαπάμε κι οι τέσσερις !!! Γιατί έχει μπει κι η μοζα δυνατά στο παιχνίδι !!!! Χρονια σου πολλά !!!! My Rocky».