Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αυτήν την εποχή δεν έχω προσωπική ζωή, αλλά... περνάω και μόνη μου καλά
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Αυτήν την εποχή δεν έχω προσωπική ζωή, αλλά... περνάω και μόνη μου καλά
Αν είναι να έρθει, θέλω να έρθει και κάτι δυνατό, πρόσθεσε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
Μόνη στην προσωπική της ζωή εξακολουθεί να δηλώνει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks διευκρίνισε ωστόσο πως δεν την ενοχλεί η απουσία συντρόφου, αφού βιώνει μια πολύ όμορφη περίοδο. Ωστόσο, είναι θετική σε έναν νέο έρωτα που θα αποδειχτεί δυνατός.
«Δεν υπάρχει προσωπική ζωή, αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν με ενοχλεί. Όχι, γιατί μου αρέσει. Περνάω και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά, όπως λέει και το τραγούδι και δεν με ενοχλεί», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
Όπως εξήγησε, αν είναι να προκύψει μια νέα σχέση, θα ήθελε να έχει διάρκεια. Παράλληλα, εκμυστηρεύτηκε πως έχοντας κάνει ήδη έναν γάμο, δεν την απασχολεί η ιδέα να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας. «Αν είναι να έρθει, θέλω να έρθει και κάτι δυνατό, δηλαδή κάτι που να μείνει και να έχει ουσία και αξία και νόημα. Πιο πολύ ονειρεύομαι και φαντάζομαι την οικογένεια που θα κάνω. Ο γάμος δεν είναι στα σχέδιά μου, δεν είναι κάτι το οποίο το φαντάζομαι και βγάζω πεταλούδες ας πούμε, γιατί το έχω ξαναζήσει και το έχω σίγουρα απομυθοποιήσει», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της
Αναφερόμενη στα ταξίδια που κάνει στο εξωτερικό, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τόνισε ότι νιώθει διαρκώς την ανάγκη να φεύγει από την Ελλάδα. «Με το που γύρισα από το Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο, σκεφτόμουν απευθείας ποιος είναι ο επόμενος προορισμός. Νομίζω ότι δεν με κρατάει και πάρα πολύ η Ελλάδα. Μου αρέσει γενικά να φεύγω».
Παράλληλα, ανέφερε πως θέλει να επωφεληθεί από την απουσία συντρόφου, κάνοντας πράγματα για τον εαυτό της. «Νομίζω ότι είναι η χρονιά που επειδή είμαι μόνη μου και δεν έχω σχέση, νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτώ αυτό το κομμάτι. Γενικά οι γυναίκες που είναι πιο εξωστρεφείς και νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους, με το σώμα τους, με όλα αυτά, όντως πιστεύω ότι εκτιμώνται πιο πολύ στο εξωτερικό και υπάρχει πιο έντονα θαυμασμός εκεί».
«Δεν υπάρχει προσωπική ζωή, αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν με ενοχλεί. Όχι, γιατί μου αρέσει. Περνάω και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά, όπως λέει και το τραγούδι και δεν με ενοχλεί», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.
Όπως εξήγησε, αν είναι να προκύψει μια νέα σχέση, θα ήθελε να έχει διάρκεια. Παράλληλα, εκμυστηρεύτηκε πως έχοντας κάνει ήδη έναν γάμο, δεν την απασχολεί η ιδέα να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας. «Αν είναι να έρθει, θέλω να έρθει και κάτι δυνατό, δηλαδή κάτι που να μείνει και να έχει ουσία και αξία και νόημα. Πιο πολύ ονειρεύομαι και φαντάζομαι την οικογένεια που θα κάνω. Ο γάμος δεν είναι στα σχέδιά μου, δεν είναι κάτι το οποίο το φαντάζομαι και βγάζω πεταλούδες ας πούμε, γιατί το έχω ξαναζήσει και το έχω σίγουρα απομυθοποιήσει», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της
Αναφερόμενη στα ταξίδια που κάνει στο εξωτερικό, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τόνισε ότι νιώθει διαρκώς την ανάγκη να φεύγει από την Ελλάδα. «Με το που γύρισα από το Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο, σκεφτόμουν απευθείας ποιος είναι ο επόμενος προορισμός. Νομίζω ότι δεν με κρατάει και πάρα πολύ η Ελλάδα. Μου αρέσει γενικά να φεύγω».
Παράλληλα, ανέφερε πως θέλει να επωφεληθεί από την απουσία συντρόφου, κάνοντας πράγματα για τον εαυτό της. «Νομίζω ότι είναι η χρονιά που επειδή είμαι μόνη μου και δεν έχω σχέση, νομίζω ότι πρέπει να το εκμεταλλευτώ αυτό το κομμάτι. Γενικά οι γυναίκες που είναι πιο εξωστρεφείς και νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους, με το σώμα τους, με όλα αυτά, όντως πιστεύω ότι εκτιμώνται πιο πολύ στο εξωτερικό και υπάρχει πιο έντονα θαυμασμός εκεί».
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