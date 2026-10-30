Συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τον θάνατο του Μίμη Φωτόπουλου: Η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του με μια ανάρτηση
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Μίμης Φωτόπουλος Φίνος Φιλμ Finos Film

Συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τον θάνατο του Μίμη Φωτόπουλου: Η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του με μια ανάρτηση

Η εταιρεία παραγωγής έκανε στο Instagram μια ανάρτηση για την επέτειο θανάτου του αείμνηστου ηθοποιού

Συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τον θάνατο του Μίμη Φωτόπουλου: Η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του με μια ανάρτηση
Σαράντα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Μίμη Φωτόπουλου χθες, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, και η Φίνος Φιλμ, όπως συνηθίζει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, τίμησε τη μνήμη του με μία ανάρτηση στο Instagram.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram, δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με σκηνές από την ταινία «Ο Θόδωρος και το δίκαννο» στην οποία πρωταγωνίστησε ο αείμνηστος ηθοποιός.  Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται για τον Μίμη Φωτόπουλο: «Αν κάτι απέδειξε ο Μίμης Φωτόπουλος, είναι πως η υπερπροστατευτικότητα... δεν έχει εποχή! Σαράντα χρόνια μετά τον θάνατο του, θυμόμαστε τον αξέχαστο ''Θόδωρο και το Δίκαννο'' μέσα από σκηνές που εξακολουθούν να μας κάνουν να γελάμε, αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες κωμωδίες δεν παλιώνουν ποτέ».

Ακολουθεί η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

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