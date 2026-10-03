Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Χατζηχρήστος: Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ
Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Χατζηχρήστος: Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ
Ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς κωμικούς, με αυθεντική λαϊκή στόφα, και ένα πηγαίο, αστείρευτο κωμικό ταλέντο που δεν διδάσκεται, αναφέρεται για τον αείμνηστο ηθοποιό σε ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής
Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Χατζηχρήστος. Ο αείμνηστος ηθοποιός πέθανε το 2001 σε ηλικία 79 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο με τους ρόλους που υποδύθηκε.
Συνηθίζοντας να τιμά πρόσωπα που σημάδεψαν τη μεγάλη οθόνη, η Φίνος Φιλμ ετοίμασε ένα αφιερωματικό βίντεο για εκείνον με σκηνές από ταινίες του. Στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής, ο Κώστας Χατζηχρήστος περιγράφεται ως ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου, με αυθεντικό, πηγαίο χιούμορ και ένα μοναδικό κωμικό ταλέντο.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Ο Κώστας Χατζηχρήστος δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήταν και θα παραμείνει ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς κωμικούς μας, με αυθεντική λαϊκή στόφα, και ένα πηγαίο, αστείρευτο κωμικό ταλέντο που δεν διδάσκεται. Και φυσικά… με μια αδυναμία σε κάθε γοητευτική κινηματογραφική ύπαρξη».
Δείτε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
Συνηθίζοντας να τιμά πρόσωπα που σημάδεψαν τη μεγάλη οθόνη, η Φίνος Φιλμ ετοίμασε ένα αφιερωματικό βίντεο για εκείνον με σκηνές από ταινίες του. Στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής, ο Κώστας Χατζηχρήστος περιγράφεται ως ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου, με αυθεντικό, πηγαίο χιούμορ και ένα μοναδικό κωμικό ταλέντο.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση αναφέρεται: «Ο Κώστας Χατζηχρήστος δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήταν και θα παραμείνει ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς κωμικούς μας, με αυθεντική λαϊκή στόφα, και ένα πηγαίο, αστείρευτο κωμικό ταλέντο που δεν διδάσκεται. Και φυσικά… με μια αδυναμία σε κάθε γοητευτική κινηματογραφική ύπαρξη».
Δείτε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
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