Λυδία Κονιόρδου: Μικρή βίωσα παρενόχληση στο τρένο, στο λεωφορείο, όπου υπήρχε στριμωξίδι, ήταν πολύ οδυνηρό
Λυδία Κονιόρδου: Μικρή βίωσα παρενόχληση στο τρένο, στο λεωφορείο, όπου υπήρχε στριμωξίδι, ήταν πολύ οδυνηρό
Ήταν χυδαίος ο τρόπος που πειράζαν τα κορίτσια, σχολίασε η ηθοποιός
Τις τραυματικές εμπειρίες παρενόχλησης που βίωσε σε μικρή ηλικία περιέγραψε η Λυδία Κονιόρδου, μιλώντας για τη χυδαία συμπεριφορά που αντιμετώπιζαν τα κορίτσια σε δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς. Η ηθοποιός ανέφερε πως ως παιδί ερχόταν συχνά αντιμέτωπη με λεκτική και σωματική παρενόχληση, χαρακτηρίζοντας τις εμπειρίες αυτές «πολύ οδυνηρές και χυδαίες».
«Ως παιδί βέβαια, ήταν μία διαρκής ενόχληση αυτό το πράγμα. Στο τρένο, στο λεωφορείο, όπου υπήρχε στριμωξίδι, υπήρχαν οι εφαψίες. Πολύ οδυνηρό, πολύ τραυματικό και λεκτικά στον δρόμο, αλλά και με χειρονομίες. Ήταν χυδαίος ο τρόπος που “πειράζανε” τα κορίτσια. Μέσα από τη δουλειά μας προσπαθούμε να ανοίξουμε παράθυρα στη συνείδηση των ανθρώπων. Μέσα από το έργο της Φόνισσας, που είναι ακριβώς μια γυναίκα κακοποιημένη», εκμυστηρεύτηκε η Λυδία Κονιόρδου στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Παράλληλα, η ηθοποιός τοποθετήθηκε και σχετικά με το κίνημα MeToo. Για εκείνη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι γυναίκες άρχισαν να μιλούν ανοιχτά, δίνοντας θάρρος και σε άλλες να διεκδικήσουν την αξιοπρέπεια και την εργασιακή τους προστασία.
Δείτε το βίντεο
«Σε όλους τους χώρους υπάρχουν κακοποιήσεις. Απλά στους χώρους της τέχνης υπάρχει δημοσιότητα μεγαλύτερη. Ήταν σημαντικό που ανοίξανε τα στόματα και αυτό δίνει κουράγιο και σε άλλες γυναίκες να διεκδικήσουν την αξιοπρέπειά τους και την εργασιακή τους προστασία. Οι μαύρες λίστες είναι πολύ πιο ακάθεκτες σε άλλους επαγγελματικούς χώρους και γνωρίζουν πολλοί ότι αν μιλήσουν δε θα ξαναβρούν δουλειά. Το κάθε πράγμα γίνεται όταν πρέπει να γίνει, όταν φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω και γίνεται», τόνισε.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, έκανε ένα σχόλιο για τον ηλικιακό ρατσισμό, υποστηρίζοντας ότι η βιομηχανία της ομορφιάς έχει εγκλωβίσει τις γυναίκες σε μια διαρκή προσπάθεια να διατηρήσουν την εμφάνισή τους. Διατυπώνοντας τη δική της άποψη, σχολίασε: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στην τέχνη, αυτό είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία της ομορφιάς, η οποία έχει εγκλωβίσει τις γυναίκες στο να αγοράζουν την ομορφιά τους. Λες και αυτό είναι κάτι που το βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ. Αλλά πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει και βλέπουμε και τα τραγικά αποτελέσματα. Πώς εγκλωβίζονται οι άνθρωποι σε πράγματα τα οποία αγγίζουν τα όρια της παρανομίας».
«Ως παιδί βέβαια, ήταν μία διαρκής ενόχληση αυτό το πράγμα. Στο τρένο, στο λεωφορείο, όπου υπήρχε στριμωξίδι, υπήρχαν οι εφαψίες. Πολύ οδυνηρό, πολύ τραυματικό και λεκτικά στον δρόμο, αλλά και με χειρονομίες. Ήταν χυδαίος ο τρόπος που “πειράζανε” τα κορίτσια. Μέσα από τη δουλειά μας προσπαθούμε να ανοίξουμε παράθυρα στη συνείδηση των ανθρώπων. Μέσα από το έργο της Φόνισσας, που είναι ακριβώς μια γυναίκα κακοποιημένη», εκμυστηρεύτηκε η Λυδία Κονιόρδου στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Παράλληλα, η ηθοποιός τοποθετήθηκε και σχετικά με το κίνημα MeToo. Για εκείνη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι γυναίκες άρχισαν να μιλούν ανοιχτά, δίνοντας θάρρος και σε άλλες να διεκδικήσουν την αξιοπρέπεια και την εργασιακή τους προστασία.
Δείτε το βίντεο
«Σε όλους τους χώρους υπάρχουν κακοποιήσεις. Απλά στους χώρους της τέχνης υπάρχει δημοσιότητα μεγαλύτερη. Ήταν σημαντικό που ανοίξανε τα στόματα και αυτό δίνει κουράγιο και σε άλλες γυναίκες να διεκδικήσουν την αξιοπρέπειά τους και την εργασιακή τους προστασία. Οι μαύρες λίστες είναι πολύ πιο ακάθεκτες σε άλλους επαγγελματικούς χώρους και γνωρίζουν πολλοί ότι αν μιλήσουν δε θα ξαναβρούν δουλειά. Το κάθε πράγμα γίνεται όταν πρέπει να γίνει, όταν φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω και γίνεται», τόνισε.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, έκανε ένα σχόλιο για τον ηλικιακό ρατσισμό, υποστηρίζοντας ότι η βιομηχανία της ομορφιάς έχει εγκλωβίσει τις γυναίκες σε μια διαρκή προσπάθεια να διατηρήσουν την εμφάνισή τους. Διατυπώνοντας τη δική της άποψη, σχολίασε: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στην τέχνη, αυτό είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία της ομορφιάς, η οποία έχει εγκλωβίσει τις γυναίκες στο να αγοράζουν την ομορφιά τους. Λες και αυτό είναι κάτι που το βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ. Αλλά πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει και βλέπουμε και τα τραγικά αποτελέσματα. Πώς εγκλωβίζονται οι άνθρωποι σε πράγματα τα οποία αγγίζουν τα όρια της παρανομίας».
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