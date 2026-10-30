Τομ Κρουζ – Νικόλ Κίντμαν: Σπάνια δημόσια εμφάνιση του 31χρονου γιου τους, Κόνορ

Ο Κόνορ Κρουζ, γιος του πρώην ζευγαριού βρέθηκε στις εξέδρες του αμερικάνικου πρωταθλήματος μπέιζμπολ





Ο 31χρονος υιοθετημένος γιος του πρώην ζευγαριού δημοσίευσε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου μια selfie με φίλους του στο Instagram, ενώ παρακολουθούσαν τον αγώνα ανάμεσα στους Tampa Bay Rays και τους Milwaukee Brewers. Ο Κόνορ, ο οποίος ζει στη Φλόριντα, υποστηρίζει την ομάδα των Rays.



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Κόνορ Κρουζ, αριστερά με τη λευκή μπλούζα

Ο Κόνορ διατηρεί χαμηλό προφίλ και έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα που συνοδεύει τους διάσημους γονείς του. Όπως προκύπτει από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περνά τον χρόνο του ψαρεύοντας, ενώ ασχολείται και με το γκολφ.



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Connor Cruise (@theconnorcruise)



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Connor Cruise (@theconnorcruise) Κλείσιμο

Η τελευταία φορά ο Κόνορ εθεάθη μαζί με τον πατέρα του ήταν τον Ιούνιο του 2024. Τότε, ο πρωταγωνιστής του «Mission: Impossible» είχε καταγραφεί να αποβιβάζεται από ελικόπτερο στο κέντρο του Λονδίνου, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του. Ο ηθοποιός έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενος κατά τη σπάνια κοινή τους εμφάνιση.



Ο Κόνορ και η μεγαλύτερη αδερφή του, Ιζαμπέλα, την οποία επίσης υιοθέτησαν ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν, είχαν εμφανιστεί μαζί με τον πατέρα τους και τον Δεκέμβριο του 2023, όταν οι τρεις τους παρακολούθησαν έναν αγώνα χόκεϊ. Ο 31χρονος ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και εντάχτηκε στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας, ενώ κατά καιρούς έχει δώσει το «παρών» σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες για να τον στηρίξει.



Η σχέση του με τη Νικόλ Κίντμαν, αντίθετα, φαίνεται να είναι πιο αποστασιοποιημένη, καθώς οι δυο τους έχουν να εμφανιστούν μαζί από το 2006. Το 2018, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον Κόνορ και την Ιζαμπέλα, καθώς και για την απόφασή τους να ακολουθήσουν τη Σαηεντολογία. «Είναι ενήλικες» είχε δηλώσει στο περιοδικό Who. «Είναι σε θέση να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Έχουν επιλέξει αυτή την κατεύθυνση και, ως μητέρα, δουλειά μου είναι να τους αγαπώ. Είμαι ένα παράδειγμα αυτής της ανεκτικότητας και αυτό πιστεύω: ό,τι κι αν κάνει το παιδί σου, πρέπει να έχει την αγάπη σου και να γνωρίζει ότι η αγάπη είναι πάντα διαθέσιμη. Και εγώ είμαι εδώ, με ανοιχτή αγκαλιά» είχε προσθέσει.



Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο γιος του Τομ Κρουζ και της Νικόλ Κίντμαν , Κόνορ καθώς βρέθηκε στις εξέδρες του αμερικάνικου πρωταθλήματος μπέιζμπολ 2026.Ο 31χρονος υιοθετημένος γιος του πρώην ζευγαριού δημοσίευσεμια selfie με φίλους του στο Instagram, ενώ παρακολουθούσαν τον αγώνα ανάμεσα στους Tampa Bay Rays και τους Milwaukee Brewers. Ο Κόνορ, ο οποίος ζει στη Φλόριντα, υποστηρίζει την ομάδα των Rays.Ο Κόνορ διατηρεί χαμηλό προφίλ και έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα που συνοδεύει τους διάσημους γονείς του. Όπως προκύπτει από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περνά τον χρόνο του ψαρεύοντας, ενώ ασχολείται και με το γκολφ.Η τελευταία φορά ο Κόνορ εθεάθη μαζί με τον πατέρα του ήταν τον Ιούνιο του 2024. Τότε, ο πρωταγωνιστής του «Mission: Impossible» είχε καταγραφεί να αποβιβάζεται από ελικόπτερο στο κέντρο του Λονδίνου, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του. Ο ηθοποιός έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενος κατά τη σπάνια κοινή τους εμφάνιση.Ο Κόνορ και η μεγαλύτερη αδερφή του, Ιζαμπέλα, την οποία επίσης υιοθέτησαν ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν, είχαν εμφανιστεί μαζί με τον πατέρα τους και τον Δεκέμβριο του 2023, όταν οι τρεις τους παρακολούθησαν έναν αγώνα χόκεϊ. Ο 31χρονος ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και εντάχτηκε στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας, ενώ κατά καιρούς έχει δώσει το «παρών» σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες για να τον στηρίξει.Η σχέση του με τη Νικόλ Κίντμαν, αντίθετα, φαίνεται να είναι πιο αποστασιοποιημένη, καθώς οι δυο τους έχουν να εμφανιστούν μαζί από το 2006. Το 2018, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον Κόνορ και την Ιζαμπέλα, καθώς και για την απόφασή τους να ακολουθήσουν τη Σαηεντολογία. «Είναι ενήλικες» είχε δηλώσει στο περιοδικό Who. «Είναι σε θέση να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Έχουν επιλέξει αυτή την κατεύθυνση και, ως μητέρα, δουλειά μου είναι να τους αγαπώ. Είμαι ένα παράδειγμα αυτής της ανεκτικότητας και αυτό πιστεύω: ό,τι κι αν κάνει το παιδί σου, πρέπει να έχει την αγάπη σου και να γνωρίζει ότι η αγάπη είναι πάντα διαθέσιμη. Και εγώ είμαι εδώ, με ανοιχτή αγκαλιά» είχε προσθέσει.

Ο Κρουζ και η Κίντμαν παντρεύτηκαν το 1990, έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της ταινίας «Days of Thunder». Το πρώην ζευγάρι υιοθέτησε την Ιζαμπέλα το 1992, έπειτα από δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να αποκτήσει παιδιά, ενώ τρία χρόνια αργότερα υιοθέτησε και τον Κόνορ.



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