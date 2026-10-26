Ιωάννα Τούνη για τη γιορτή του συντρόφου της: Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο τύπο εκεί έξω
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Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης

Ιωάννα Τούνη για τη γιορτή του συντρόφου της: Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο τύπο εκεί έξω

Η influencer εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη σε ανάρτησή της στο Instagram

Ιωάννα Τούνη για τη γιορτή του συντρόφου της: Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο τύπο εκεί έξω
Ιωάννα Μαρίνου
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Με μία τρυφερή ανάρτηση ευχήθηκε η Ιωάννα Τούνη στον σύντροφό της για την ονομαστική του γιορτή, δηλώνοντας τυχερή που τον έχει στη ζωή της, καθώς καθημερινά βρίσκει τρόπους για να την «κερδίζει» όλο και παραπάνω.

Η influencer, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από το ταξίδι που έκανε πριν από μερικούς μήνες στη Σαουδική Αραβία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον οποίο φωνάζει Ρόμπι, όπως και οι περισσότεροι φίλοι του, και εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για εκείνον.

Στο στιγμιότυπο πόζαρε στο πλευρό του χαμογελώντας, με εκείνον να την κοιτά τρυφερά, και στη λεζάντα η Ιωάννα Τούνη έγραψε χαρακτηριστικά: «Του Αγίου Ρομπέρτο σήμερα ε; Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο τύπο εκεί έξω. Κάθε μέρα βρίσκεις τρόπο να με εκπλήσσεις και να με κερδίζεις λίγο παραπάνω… Πολύ τυχερή που σε έχω στη ζωή μου. Σ’ αγαπώ φουλ, R. μου».

Δείτε τη φωτογραφία

Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

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