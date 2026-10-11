Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη από το σαφάρι στην Κένυα: «Σαν να βλέπεις ντοκιμαντέρ, αλλά είσαι εκεί»
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Instagram Ιωάννα Τούνη Κένυα Σαφάρι

Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη από το σαφάρι στην Κένυα: «Σαν να βλέπεις ντοκιμαντέρ, αλλά είσαι εκεί»

Η influencer μοιράστηκε ένα βίντεο, μεταφέροντας μέσα από τις εικόνες λίγη από τη μαγεία και την ομορφιά της άγριας φύσης

Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη από το σαφάρι στην Κένυα: «Σαν να βλέπεις ντοκιμαντέρ, αλλά είσαι εκεί»
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Βίντεο από το σαφάρι που έκανε στην Κένυα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram.

Η influencer μοιράστηκε ένα βίντεο, μεταφέροντας μέσα από τις εικόνες λίγη από τη μαγεία και την ομορφιά της άγριας φύσης. Παρότι το ταξίδι έχει ολοκληρωθεί, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται ότι δεν έχει μοιραστεί ακόμη όλα τα στιγμιότυπα της ξεχωριστής περιπέτειας.

«Σαν να βλέπεις ντοκιμαντέρ, αλλά είσαι εκεί», έγραψε στο Instagram δημοσιεύοντας εικόνες άγριων ζώων αλλά και της ίδιας με τον σύντροφό της.

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